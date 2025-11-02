تجارت خارجی گمرک اصفهان از مرز یک میلیارد دلار گذشت!
تجارت خارجی گمرکات اصفهان در هفت ماهه امسال به ۱.۰۱۹ میلیارد دلار رسید. این موفقیت با رشد ۶۰ درصدی درآمد گمرکی همراه بوده است. صادرات ۶۳۱ میلیون دلاری شامل فولاد، لبنیات و فرآوردههای نفتی به ۷۴ کشور، بهویژه پاکستان و عراق، و واردات ماشینآلات از چین، قدرت صنعتی اصفهان را نشان میدهد.
موفقیت بزرگ در قلب اقتصاد ایران؛ گمرکات استان اصفهان با عبور از یک مرز روانی مهم، کارنامه ۷ ماهه خود را با عدد شگفتانگیز یک میلیارد و ۱۹ میلیون دلار امضا کرد. این جهش عظیم تجاری نه تنها یک رکورد ساده نیست، بلکه نمادی از حیات دوباره قطب صنعتی کشور است که با افزایش ۶۰ درصدی درآمد، پاسخی قاطع به تمامی چالشهای اقتصادی داده است. اما اصفهان این حجم از ثروت را از کجا میآورد و راز صادرات ۵۳۳ قلم کالا به ۷۴ کشور جهان چیست؟
جهش ۱ میلیارد دلاری گمرک اصفهان؛ ثبت رکورد تاریخی رشد ۶۰ درصدی درآمد
تجارت خارجی استان اصفهان از طریق گمرکات این استان در یک موفقیت قابل توجه و چشمگیر به مرز یک میلیارد و ۱۹ میلیون دلار رسید. این رقم که تراز تجاری منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای تولیدی صنایع مادر استان است.
رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان، در تشریح این دستاورد مهم اعلام کرد: «در هفت ماهه امسال، ۹۵۵ هزار و ۲۱۴ تن کالا به ارزش ۶۳۱ میلیون و ۷۴۹ هزار دلار از طریق گمرکات استان صادر شده است.» وی تأکید کرد که در این مدت، میزان درآمد گمرکات استان اصفهان ۶۰ درصد رشد داشته است که این افزایش سهم قابل توجهی در تأمین منابع مالی دولت ایفا میکند.
مدیرکل گمرکات استان همچنین با اشاره به تنوع محصولات صادراتی، کالاهای صادر شده را ۵۳۳ قلم برشمرد و افزود: «فرآوردههای نفتی، محصولات لبنی، چدن، آهن و فولاد (به ویژه فولاد مبارکه)، فرش ماشینی و مس و مصنوعات آن عمده محصولات صادراتی گمرکات استان بودهاند.» این لیست نشاندهنده وابستگی این موفقیت به صنایع کلیدی و مزیتدار منطقه است.
مقاصد کلیدی: پاکستان، عراق و امارات در صدر جدول
صادرات اصفهان به ۷۴ کشور جهان صورت گرفته و کشورهای پاکستان، عراق، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه به عنوان بزرگترین مقاصد صادراتی شناخته شدهاند. تمرکز بر بازارهای منطقهای، استراتژی هوشمندانه اصفهان برای کاهش اثرات تحریمها و بهرهبرداری از مزیتهای همسایگی را تقویت میکند.
واردات حیاتی برای نبض تولید: ماشینآلات برقی و قطعات خودرو
در بخش واردات، گمرکات استان ۸۱ هزار و ۸۷۰ تن کالا به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار را ترخیص کردهاند. این واردات نه تنها نشاندهنده نیاز بازار مصرف نیست، بلکه عمدتاً مرتبط با تأمین خطوط تولید است:
-
ماشینآلات مکانیکی و برقی (به عنوان قلب تپنده صنایع).
-
آلومینیوم و مصنوعات آن.
-
خودرو و قطعات آن.
-
محصولات آهن و فولاد.
این کالاها از کشورهای صنعتی و تجاری بزرگ همچون چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و ایتالیا وارد شدهاند که نشاندهنده وابستگی تولید استان به تکنولوژی و مواد اولیه خارجی است.
تاریخچه گمرک اصفهان: از مسیر ابریشم تا شبکه دیجیتال نوین
گمرک اصفهان، به دلیل جایگاه تاریخی اصفهان در مسیرهای تجاری ایران، همواره یک مرکز استراتژیک بوده است. اما در سالهای اخیر، تغییرات زیرساختی آن با هدف دیجیتالی کردن فرآیندها و تسهیل ترخیص کالا برای تجار و تولیدکنندگان انجام شده که نتیجه آن کاهش زمان و هزینه تجارت بوده است. امروز، گمرک اصفهان صرفاً یک دروازه ورود و خروج نیست، بلکه یک هاب (Hub) تجارت الکترونیک محسوب میشود که سهم قابل توجهی از تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده است.
عملکرد گمرکات تخصصی: نکته حائز اهمیت، نقش گمرک ذوب آهن اصفهان و گمرک فولاد مبارکه است. این گمرکات تخصصی مستقیماً به صنایع عظیم متصل بوده و در ارتقاء تجارت خارجی بخشهای صنعتی و معدنی نقشی بیبدیل دارند.
چالشهای پیش روی گمرک اصفهان: نبرد با تحریم، قوانین و کمبود متخصص
با وجود آمار موفقیتآمیز، گمرک اصفهان با چالشهای جدی داخلی و بینالمللی روبروست که تهدیدی برای تداوم این رشد است:
-
قوانین متناقض و بوروکراسی: وجود مقررات دستوپاگیر و متناقض که موجب پیچیدگی فرآیندهای گمرکی و عدم هماهنگی با سازمانهای دیگر میشود.
-
تحریمها و خودتحریمیها: محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و موانع داخلی که بر صادرات کلیدی (فولاد و مواد معدنی) تأثیر منفی گذاشته است.
-
زیرساخت و نیروی متخصص: نیاز به بهروزرسانی فناوری و تجهیزات بازرسی و همچنین کمبود نیروی متخصص با انگیزه در مشاغل سخت گمرکی.
چشمانداز آینده: اصفهان، قطب اصلی تجارت ایران
با توجه به ظرفیتهای عظیم صنعتی و موقعیت جغرافیایی، چشمانداز گمرک اصفهان بر تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از قطبهای اصلی تجارت ایران استوار است. این امر از طریق:
-
توسعه دیجیتالی و نوآوری برای تسریع بیشتر فرآیندها.
-
اصلاح قوانین برای رفع موانع بوروکراتیک و ایجاد هماهنگی.
-
گسترش بازارهای صادراتی و تسهیل فرآیندهای خروج کالا.
-
مقابله فعال با آثار تحریمها با همکاریهای علمی و فنی.