آغاز به کار رسمی ایرلاین اختصاصی اصفهان
انقلاب در آسمان نصف جهان؛ «جیاِسکای» اصفهان را به قطب هوانوردی تبدیل میکند
نخستین ایرلاین بومی اصفهان، «جیاِسکای»، روز ۲۴ آبان ۱۴۰۴ با دو فروند بوئینگ ۷۳۷ و تمرکز بر فرودگاه شهید بهشتی، فعالیت خود را آغاز کرد. هدف این ایرلاین، ارتقای اصفهان به قطب گردشگری و هوانوردی کشور است که با تسهیل ورود گردشگران خارجی (نظیر تاجیکستان) و توسعه ناوگان، وعده افزایش تردد فرودگاهی تا ۲ میلیون نفر را میدهد. این اقدام با حمایت بخش خصوصی و تأکید رئیس سازمان هواپیمایی، گامی در راستای توسعه متوازن حملونقل هوایی کشور است.
شرکت هواپیمایی «جیاِسکای» (JSky Airlines)، بهعنوان نخستین و اختصاصیترین ایرلاین بومی استان اصفهان، روز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ با استقبال گسترده مسئولان و سرمایهگذاران، فعالیت رسمی خود را در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان آغاز کرد. این رویداد نه تنها یک گشایش تجاری، بلکه یک حرکت راهبردی و حیاتی برای تحرکبخشی به اقتصاد منطقه مرکزی ایران محسوب میشود.
افتتاح رسمی «جیاِسکای»؛ از رؤیای نصف جهان تا قطب هوانوردی ایران
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، این رخداد را گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن حملونقل کشور و تحقق شعار «اصفهان، شهر پیشرو در نوآوری و سرمایهگذاری خصوصی» دانست. ایشان تأکید کرد که «جیاِسکای» پاسخی قاطع به خواست چندینساله مردم اصفهان برای داشتن یک ایرلاین مستقل است که با پیگیریهای مجدانه مدیریت ارشد استان و تعامل مؤثر با سرمایهگذاران به ثمر نشست. با انتخاب فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بهعنوان هاب اصلی، هدفگذاری شده است تا اصفهان به یکی از قطبهای اصلی پروازهای داخلی و بینالمللی کشور تبدیل شود.
جمالی نژاد افتتاح این خط هوایی را گام اولیهای بسیار ارزشمند برای جبران این خلأ و آغاز جهش توسعه هوایی استان خواند و گفت:
با تشکیل کارگروه ویژهای به ریاست معاون اقتصادی استانداری و مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع مادر و سرمایهگذاران از این خط هوایی حمایت خواهیم کرد تا مبادا این دستاورد رها شود.
استاندار اصفهان با اشاره به شناختهشدن اصفهان در میان جهانیان، توسعه خطوط هوایی را اولویتی مهم در حوزه گردشگری عنوان کرد. او با تأکید بر لزوم توجه به «ایمنی» بهعنوان رکن اصلی حملونقل هوایی، آرزوی توفیق و توسعه برای خط هوایی جدید کرد.
توسعه ناوگان هوایی با مدل سرمایهگذاری خرد و مشوقهای استانی
حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در حاشیه این آئین، راهاندازی «جیاِسکای» را عامل هموار شدن مسیر رونق گردشگری در استان برشمرد. وی از تدوین سیاستهای جدید سازمان متبوع خود برای توسعه زیرساختهای هوانوردی در استانها خبر داد و تصریح کرد که با توجه به گستردگی جغرافیایی و ظرفیت فرودگاهها، سیاست دولت بر این است که هر استان در قالب یک «نقشه موزاییکی»، بهصورت مرحلهای و بر اساس نیاز، صاحب ناوگان هوایی شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تفاوت مدل توسعه هوانوردی در ایران با الگوهای مبتنی بر سرمایههای کلان صندوقها و بانکها در برخی کشورها، تأکید کرد: مسیر ایران جذب سرمایهگذاران خرد است تا بتوانند با سرمایهای محدود وارد این حوزه شوند. وظیفه سازمان نیز ایجاد زمینه و ارائه مشوقهای لازم در استانها برای آغاز فعالیت سرمایهگذاران با تخصیص حداقل ۲ تا ۳ فروند هواپیما است.
وی همچنین استانداردهای عملیاتی لازم را اعلام کرد:
-
خطوط پروازی منطقهای: حداقل ۲ فروند هواپیما.
-
خطوط پروازی داخلی: حداقل ۳ فروند هواپیما.
-
خطوط پروازی بینالمللی: حداقل ۵ فروند هواپیما.
جهش در گردشگری و اقتصاد منطقهای؛ چشمانداز ۲ میلیون مسافر
ابوذر ضیایی، مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان، هدف اصلی از تأسیس این ایرلاین را فراتر از حملونقل صرف دانست و آن را توسعه سطح خدمات، ارتقای جایگاه اصفهان در صنعت گردشگری و تسهیل ارتباطات اقتصادی میان استانها و جهان عنوان کرد.
پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، خبر از تحقق یک توافق راهگشا با راهاندازی این شرکت هواپیمایی داد: تسهیل ورود گردشگران تاجیکستانی به اصفهان. این اقدام، نخستین ثمره ملموس تلاشها برای تبدیل اصفهان به دروازهای بینالمللی است. وی افزود:
«افزایش کیفیت خدماترسانی در فرودگاه بینالمللی اصفهان» همزمان با فعالیت «جیاِسکای» در دستور کار قرار دارد.
پیشبینی میشود با توسعه ناوگان هوایی بومی و برقراری پروازهای مستقیم به مقاصد بینالمللی، تردد سالانه در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان به بیش از دو میلیون نفر افزایش یابد. این هدف، اصفهان را به یک شهر خلاق ایران در حملونقل هوایی تبدیل خواهد کرد.
ناوگان هوایی «نقش جهان» و «عالیقاپو»؛ پرواز هنر و فناوری
ناوگان اولیه «جیاِسکای» از دو فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مدلهای ۳۰۰ و ۴۰۰ تشکیل شده است که پس از آمادهسازی فنی و دریافت مجوزهای لازم، پروازهای تجاری خود را آغاز کردند. این دو پرنده آهنین با نامهای «نقش جهان» و «عالیقاپو» رونمایی شدند که نمادی از اصالت و غنای فرهنگی اصفهان هستند.
یکی از جذابترین ویژگیهای این ایرلاین، هویت بصری آن است. رنگآمیزی ظاهری این هواپیماها با الهام مستقیم از نقوش اصیل، کاشیکاریها و هندسههای تاریخی اصفهان طراحی شده است. مدیران شرکت هدف از این طراحی هنری را «نمایش پیوند هنر ایرانی و فناوری روز» عنوان کردهاند که هر هواپیما را به حامل یک پیام فرهنگی تبدیل میکند.
در گام نخست فعالیت، «جیاِسکای» تمرکز خود را بر برقراری پروازهای داخلی به مقاصد پرترافیکی چون تهران (مهرآباد)، مشهد، کیش و بندرعباس قرار داده است. با آغاز به کار «جیاِسکای»، بازار حملونقل هوایی در منطقه مرکزی ایران رقابتیتر شده و نویدبخش خدمات متنوعتر و باکیفیتتر به مسافران و تجار خواهد بود.
مزایای اقتصادی و اشتغالزایی ایرلاین بومی اصفهان
راهاندازی «جیاِسکای» نه تنها حرکتی برای توسعه گردشگری، بلکه یک نقطه عطف اقتصادی برای منطقه است. به باور کارشناسان، استقرار این خط هوایی مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:
-
توسعه گردشگری: افزایش دسترسی به اصفهان بهعنوان مقصدی جهانی برای گردشگران فرهنگی و مذهبی.
-
رونق تجارت و صادرات: تسهیل جابهجایی سریع و ایمن تجار، سرمایهگذاران و بارهای صادراتی در مسیرهای هوایی.
-
ایجاد اشتغال پایدار: بهکارگیری نیروهای متخصص فنی، پروازی و خدماتی در واحدهای محلی و فرودگاهی.
-
افزایش سرمایهگذاریهای وابسته: جذب سرمایه در حوزههای خدماتی فرودگاهی، گردشگری شهری، هتلداری و صنایعدستی.
فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان با داشتن ۲ باند فعال به طول ۴۳۹۷ متر و ۲۰ جایگاه پذیرش هواپیما، علاوه بر نقش مرکزی خود، بهعنوان فرودگاه معین کشور نیز عمل کرده و میزبان فرودهای اضطراری متعدد است؛ موقعیتی که «جیاِسکای» را قادر میسازد تا سهم مؤثری در توسعه شبکه پروازهای داخلی و منطقهای ایفا کند.