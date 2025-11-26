بانک قرضالحسنه مهر ایران نقشآفرینی خود را گسترش داد؛
ارائه تسهیلات هدفمند برای کسبوکارهای کوچک و اصناف
در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان، نشست خبری مدیر امور شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان برگزار شد؛ نشستی که در آن به مناسبت هجدهمین سالگرد فعالیت این بانک، تازهترین عملکردها، طرحهای حمایتی و برنامههای آینده بانک در حوزه گردشگری، اصناف و کسبوکارهای کوچک تشریح شد.
رضا وهام با اشاره به رشد قابل توجه ضریب نفوذ بانک در استان گفت: با اعتماد مردم اصفهان، ضریب نفوذ بانک قرضالحسنه مهر ایران به ۲۵ درصد رسیده و اکنون بیش از یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر از خدمات این بانک استفاده میکنند. به گفته او، تنها از ابتدای امسال تاکنون ۸۵ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و این عملکرد، بانک مهر ایران را به «بانک اول استان» تبدیل کرده است. او افزود: حدود هزار فقره از این تسهیلات در حوزه اشتغالزایی و تکالیف حمایتی بوده و برکت اقتصادی فرایندهای بانک مستقیماً در زندگی مردم مشاهده میشود.
- بستههای ویژه نمایشگاه؛ تسهیلات فوری برای غرفهداران و بازدیدکنندگان
بانک قرضالحسنه مهر ایران امسال برای نخستین بار در نمایشگاه گردشگری اصفهان حضور یافته و بستههای عملیاتی برای حمایت از غرفهداران و خریداران معرفی کرده است. بر اساس اعلام مدیر شعب بانک مهر ایران، غرفهدارانی که همکاری بانکی دارند میتوانند برای تجهیز غرفه و خرید لوازم تولید، تا سقف یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان وام دریافت کنند. همچنین مردم میتوانند هنگام خرید از غرفههای طرف قرارداد، تسهیلات خرید تا سقف ۵۰ میلیون تومان دریافت کنند. برای آگاهی بهتر مراجعهکنندگان نیز استندهای اطلاعرسانی در غرفهها نصب شده تا امکان شناسایی غرفههای دارای تسهیلات فراهم شود.
- حمایت هدفمند از اصناف، شرکتهای کوچک و اقتصاد گردشگری
یکی از محورهای مهم این نشست، تشریح طرحهای حمایتی بانک از کسبوکارهای کوچک، شرکتهای دانشبنیان و اصناف بود. وهام اعلام کرد: بنا به دستور استاندار اصفهان، تاکنون ۱۷۰ شرکت کوچک و متوسط (SME) از تسهیلات بانک استفاده کردهاند. این تسهیلات در قالب طرح «پیشرفت مهربانی» و همچنین همکاری مشترک با صندوق پژوهش و فناوری و پارک علم و فناوری استان اجرایی شده است.
در ادامه، مدیر شعب بانک مهر ایران سقفهای جدید تسهیلات برای گروههای مختلف را تاکید کرد: اشخاص حقیقی میتوانند تا ۵۰۰ میلیون تومان، اصناف دارای پروانه فعالیت تا یک میلیارد تومان و شرکتهای حقوقی تا ۱.۵ میلیارد تومان از تسهیلات قرضالحسنه بهرهمند شوند. او همچنین از طرح «الماس» یاد کرد که به شرکتها این امکان را میدهد تنها در مدت حدود ۱۰ روز وام خود را دریافت کنند.
- افزایش ۳۵ درصدی پرداخت تسهیلات در سال جاری
رضا وهام با اشاره به عملکرد ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت بیش از ۱۹۴ هزار و ۵۰۰ فقره وام پرداخت شده که مجموع آن از ۱۸ همت فراتر میرود و نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد رشد نشان میدهد. در حوزه فرزندآوری نیز بیش از ۵۴۰ فقره تسهیلات به ارزش ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در بخش اشتغالزایی نیز بیش از هزار فقره وام حمایتی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
- پیشگامی بانک مهر ایران در حوزه بانکداری دیجیتال
به گفته مدیر امور شعب بانک مهر ایران، این بانک در مسیر «مهاجرت دیجیتال» گامهای جدی برداشته و خدماتی مانند چک دیجیتال، سفته الکترونیک و سامانه یکپارچه کیوبانک را فعال کرده است. او تأکید کرد که توسعه خدمات غیرحضوری باعث کاهش نیاز مشتریان به مراجعه شعب و افزایش سرعت ارائه خدمات شده است.
- مسئولیت اجتماعی؛ از ساخت مدرسه تا حمایت درمانی
بخشی از نشست خبری به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بانک اختصاص داشت. بر اساس توضیحات وهام، بانک مهر ایران تاکنون بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تجهیزات آموزشی به آموزشوپرورش استان اهدا کرده و ساخت یک مدرسه جدید نیز در دست بررسی است. همچنین در قالب طرحهای حمایتی، تسهیلات فوری درمانی و کمک به بیماران کمدرآمد نیز ادامه دارد.
- اجرای 16 پروژه فعال در سطح استان
مدیر شعب بانک مهر ایران در استان اصفهان در پاسخ به اصفهان امروز خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۶ پروژه فعال در سطح استان اجرا شده و سه شعبه جدید نیز افتتاح شده است. بهگفته او، نوسازی ساختمان ستاد بانک با کمترین هزینه و با رویکرد صرفهجویی در حال انجام است؛ چراکه بانک مهر ایران یک بانک تجاری نیست و هزینههای سنگین با ماهیت قرضالحسنه آن سازگار نمیباشد.
وهام همچنین از برنامه این بانک برای حضور مؤثر در نمایشگاه بینالمللی صنایع دستی و گردشگری در آذرماه خبر داد و گفت: پیشبینی میشود حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از غرفهداران، اصناف و شرکتهای حاضر در آن نمایشگاه پرداخت شود.
نشست خبری بانک قرضالحسنه مهر ایران در نمایشگاه گردشگری اصفهان، تصویری روشن از نقش این بانک در حمایت از گردشگری، کسبوکارهای کوچک، خانوادهها و اقتصاد محلی ارائه داد. از تسهیلات فوری و طرحهای نوآورانه گرفته تا گسترش خدمات دیجیتال و اجرای مسئولیتهای اجتماعی، مجموعه اقدامات بانک مهر ایران نشان میدهد که این نهاد مالی با حفظ ماهیت قرضالحسنه خود، در مسیر تقویت عدالت اقتصادی، رونق تولید و توسعه گردشگری اصفهان گامهای عملی و مؤثر برداشته است.