از خنثیسازی توطئههای رسانهای غرب تا تبدیل نصفجهان به هاب دیپلماسی آسیایی؛
اصفهان؛ پیشانی دیپلماسی گردشگری و موتور محرک توسعه ایران
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری اصفهان با تأکید بر «دیپلماسی گردشگری» برای مقابله با ایرانهراسی آغاز شد. مقامات ارشد با معرفی اصفهان به عنوان پیشران این صنعت، از سرمایهگذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی، توسعه هتلهای پنجستاره و زیرساختهای حملونقل برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم و جذب ۱۵ میلیون گردشگر خبر دادند.
اصفهان، شهر گنبدهای فیروزهای، این بار نه فقط به عنوان موزهای روباز، بلکه به عنوان سنگر نخست «دیپلماسی عمومی» و خط مقدم مقابله با جنگ نرم رسانهای غرب قد علم کرده است. در روزهایی که امواج تبلیغات منفی و ایرانهراسی سعی در تاریک نشان دادن چهره ایران زمین دارند، نصفجهان میزبان رویدادی است که پیام صلح، دوستی و واقعیتِ درخشان ایران را به جهان مخابره میکند. آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری، صنایعدستی و هتلداری اصفهان، تنها یک مراسم تشریفاتی نبود؛ بلکه مانیفستی بود از عزم جزم مدیران ارشد کشور و استان برای عبور از سد تحریمها و فشارهای سیاسی با ابزار قدرتمند گردشگری. از معاون وزیر که از «ناچاری» برای حضور قدرتمند دیپلماتیک سخن گفت تا استانداری که آینده را در گرو «هوش مصنوعی» دانست، همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند: گردشگری، راه نجات و مسیر بی بازگشت توسعه است. این رویداد استراتژیک که چشماندازهای نوینی از تعاملات بینالمللی، از ریاض تا آسیای دور را ترسیم میکند، نشان داد که اصفهان قرار است بار دیگر، اما این بار در قامت یک «هاب دیپلماتیک»، تاریخساز شود.
دیپلماسی گردشگری؛ پادزهر تبلیغات استکباری و توطئههای جهانی
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست خبری این رویداد بزرگ، با صراحتی کمنظیر از شرایط حساس کنونی پرده برداشت. وی با اشاره به هجمههای سنگین رسانهای علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: «ما امروز در وضعیتی قرار داریم که کشورهای استکباری با تمام توان ماشین تبلیغاتی خود را علیه ایران به کار گرفتهاند. در چنین شرایطی، ما ناچاریم و چارهای جز این نداریم که در حوزه دیپلماسی گردشگری، رویدادها و تعاملات بینالمللی حضوری پررنگ، اثربخش، هدفمند و هوشمندانه داشته باشیم.»
وی حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی و برگزاری رویدادهای سطح بالا در داخل کشور را یکی از راهبردهای اصلی و حیاتی وزارتخانه دانست و افزود: «هر توراپراتور خارجی که به اصفهان یا هر نقطه از ایران سفر میکند، پس از مشاهده واقعیتها، به سفیری گویا برای معرفی ظرفیتهای واقعی و امنیت گردشگری ایران تبدیل میشود. این رویکرد، بهویژه پس از جنگ دوازدهروزه اخیر و فضاسازیهای مسموم، برای خنثیسازی توطئهها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.»
محسنی بندپی همچنین به دستاوردهای ملموس دیپلماتیک در اجلاس جهانی گردشگری ریاض (۱۷ تا ۲۱ مهرماه) اشاره کرد و گفت: «در این اجلاس مهم، ۱۲ دیدار "بنگاه به بنگاه" (B2B)، جلسات تخصصی متعدد و امضای تفاهمنامههای راهبردی داشتیم. دیدارهای دوجانبه با وزرای گردشگری و مقامات ارشد کشورهایی همچون اندونزی، عراق، عمان، کامبوج، ازبکستان، چین، هند، روسیه و ارمنستان، نشاندهنده شکست سیاست انزوا و اثبات ظرفیتهای "منحصر به فرد و انکارناپذیر" ایران در عرصه جهانی است. همچنین امضای سند ایجاد مرکز راهبردی صنایعدستی و گردشگری با حمایت سازمان جهانی گردشگری، گامی بلند در این مسیر بود.»
پیروزی دیپلماتیک اصفهان بر فشارهای آمریکا در سازمان جهانی گردشگری
یکی از نقاط عطف سخنان معاون وزیر، افشای پشتپرده انتخاب اصفهان برای میزبانی اجلاس مهم بینالمللی بود. محسنی بندپی با اشاره به انتخاب اصفهان برای میزبانی اجلاس گردشگری کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، از یک پیروزی سیاسی خبر داد و گفت: «هیئت داوران سازمان جهانی گردشگری، دیگر تحت تأثیر فشارهای سیاسی آمریکا و برخی کشورهای همسو قرار نمیگیرد. آنها با اکثریت مطلق آرا رأی دادند که این اجلاس استراتژیک در اصفهان برگزار شود. این تصمیم نشان میدهد که جهان، جایگاه اصفهان را به رسمیت شناخته است.»
وی با تأکید بر آمادگی کامل اصفهان برای این میزبانی افزود: «امروز با استاندار اصفهان رایزنیهایی برای تعیین تاریخ دقیق این اجلاس داشتیم تا به دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری اعلام کنیم. اصفهان نه تنها توان میزبانی این اجلاس را دارد، بلکه ظرفیت برگزاری بزرگترین رویدادهای گردشگری جهان را داراست. حتی فیلم دو دقیقهای معرفی اصفهان که در اجلاس اندونزی پخش شد، قرار بود برای انتخاب میزبان اجلاس ۲۰۲۶ سازمان جهانی استفاده شود که نشان از عزم ما برای تصاحب کرسیهای جهانی دارد.»
پیشتازی در برنامه هفتم توسعه و هدفگذاری ۱۵ میلیون گردشگر
معاون گردشگری کشور با استناد به گزارشهای رسمی نظارتی، عملکرد وزارت میراث فرهنگی را درخشان توصیف کرد و گفت: «بر اساس گزارش ارائهشده در صحن علنی مجلس و ارزیابی مرکز پژوهشها، وزارت میراث فرهنگی در شاخصهایی کلیدی نظیر جذب گردشگر، توسعه هتلها، مشارکت بخش خصوصی و تسهیل صدور مجوزها، به عنوان "ممتازترین و پیشقراولترین" وزارتخانه کشور و پیشران توسعه در میان تمامی دستگاههای اجرایی معرفی شده است.»
محسنی بندپی به اهداف کمی برنامه هفتم نیز اشاره کرد و افزود: «قانون ما را موظف کرده است که در پایان برنامه هفتم به عدد جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در سال برسیم و سالانه ۱۰۰ هتل به ظرفیت اقامتی کشور اضافه کنیم. خوشبختانه در سال نخست اجرای برنامه، به بیش از ۹۶ درصد اهداف تعیینشده دست یافتهایم که رکوردی بینظیر محسوب میشود.» وی همچنین از حمایتهای مالی دولت سیزدهم خبر داد و تصریح کرد: «اختصاص ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و ۱۴ هزار میلیارد تومان (همت) برای توسعه بومگردی با شعار "هر روستا یک بومگردی"، انقلابی در زیرساختهای روستایی و مهاجرت معکوس ایجاد خواهد کرد.»
گذار اصفهان به سوی گردشگری هوشمند و اقتصاد «اعتمادمحور»
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در بخش دیگری از این رویداد، نگاهی آیندهپژوهانه به صنعت گردشگری داشت. وی نمایشگاه پانزدهم را «آغازگر دورهای جدید» و «پلی میان فرهنگها و اقتصادها» دانست و هشدار داد: «گردشگری اصفهان باید پوستاندازی کند. مفهوم گردشگری در این استان از بازدیدهای سنتی فراتر رفته و به سمت گردشگری هوشمند و پایدار در حرکت است. صراحتاً میگویم؛ اگر امروز در حوزه فناوری و هوش مصنوعی ورود نکنیم، در آینده صنعت گردشگری محکوم به شکست خواهیم بود.»
استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان «تمام سبد گردشگری» را یکجا دارد، افزود: «از کویرهای بکر تا قلههای زاگرس، و از تاریخ آلبویه و سلجوقی تا دوران طلایی صفویه، همه چیز در این استان جمع است. اما باید بدانیم که بازار گردشگری و صنایع دستی در دنیای مدرن، بازاری صرفاً پولمحور نیست، بلکه "اعتمادمحور" است. صادرات واقعی یعنی ایجاد زبان مشترک و ساختن تصویری روشن و امن از کشور برای مخاطب جهانی. ما باید از مرحله معامله به همکاری، و از محصول به معنا برسیم.»
جمالینژاد با اشاره به سهم ۱۰.۳ درصدی گردشگری از تولید ناخالص جهانی (GDP)، تأکید کرد: «هدف ما رقابت با سایر استانها نیست؛ هدف ما تغییر الگوی گردشگری از جزیرهای به شبکهای است تا با همافزایی، ماندگاری مسافر را افزایش دهیم.»
اصفهان ۲۰۲۵ و ۲۰۲۷؛ پایتخت گردشگری آسیا و جهان
علی قاسمزاده، شهردار اصفهان نیز در این مراسم از جایگاه بینالمللی شهر پرده برداشت. وی با اشاره به اینکه شهرداری یکی از قطعات اصلی پازل گردشگری است، گفت: «اصفهان در سال ۲۰۲۵ به عنوان پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی و در سال ۲۰۲۷ به عنوان میزبان اتحادیه شهرهای تاریخی جهان انتخاب شده است. این عناوین، نشاندهنده احترام جامعه جهانی به هویت و شخصیت تاریخی اصفهان است.»
شهردار اصفهان از اقدامات عملیاتی خبر داد و افزود: «تأسیس مجمع شهرهای تاریخی ایران با محوریت اصفهان، و اجرای ۲۰ پروژه بزرگ احیا و مرمت بافت تاریخی نظیر محورهای باباقاسم و هارونیه، بخشی از اقدامات ما برای حفظ این هویت است. همچنین در این نمایشگاه از دو دستاورد مهم رونمایی شد: درگاه الکترونیکی جامع گردشگری اصفهان و کتاب نفیس معرفی اصفهان به پنج زبان زنده دنیا (روسی، چینی، عربی، انگلیسی و فرانسوی) که زیرساخت نرمافزاری لازم برای جذب گردشگر را فراهم میکند.»
انقلاب زیرساختی؛ از قطار سریعالسیر تا سرمایهگذاری ۱۱۵ همتی
امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، با ارائه آماری خیرهکننده، از حجم عظیم سرمایهگذاریها خبر داد. وی اظهار کرد: «هماکنون حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) پروژه گردشگری فعال در استان داریم. طرح جامع گردشگری استان پس از یک سال و نیم کار کارشناسی تدوین و تصویب شده و نقشه راه ماست.»
وی درباره توسعه زیرساختهای اقامتی و حملونقل گفت: «چهار هتل پنجستاره تا پایان سال و سال آینده در اصفهان و خوانسار افتتاح میشود که تحولی در ظرفیت اقامتی لوکس استان است. در حوزه حملونقل هوایی، با مشارکت بخش خصوصی دو هواپیما خریداری و فعال شده و دو فروند دیگر در راه است. همچنین پروژه استراتژیک قطار سریعالسیر اصفهان-تهران با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد، قرار است زمان سفر را به زیر دو ساعت برساند که این امر انقلابی در دسترسیپذیری اصفهان ایجاد خواهد کرد.»
کرمزاده با اشاره به رتبههای برتر اصفهان گفت: «اصفهان با ثبت ۷۲ اثر ملموس و ناملموس جدید، جذب ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی و کسب رضایتمندی ۹۳ درصدی گردشگران، در صدر تمامی شاخصهای گردشگری کشور ایستاده است. برگزاری ۱۲۰ رویداد گردشگری در ماههای اخیر، اصفهان را به پایتخت رویدادهای کشور تبدیل کرده است.»
همافزایی بخش خصوصی؛ کلید نهایی موفقیت
در پایان، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، بر نقش حیاتی بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: «گردشگری تنها صنعتی است که همه باید برای آن فداکاری کنند. راه حل مشکلات ما "همکاری جمعی" است. اتاق بازرگانی در کنار شهرداری و میراث فرهنگی، تمام توان خود را به میدان آورده تا اصفهان را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی بازگرداند.»