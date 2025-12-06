زرندی در آیین بهره‌برداری از طرح انتقال آب دریا گفت فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی، بار صنعت را از دوش زاینده‌رود برداشته و مصرف آب خود را به کمتر از استاندارد جهانی رسانده است.

اصفهان امروز آنلاین: در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا به فلات مرکزی، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با تأکید بر نقش پیش‌گام این شرکت در تأمین آب پایدار صنایع گفت: مسئله آب در فلات مرکزی سال‌هاست که به یک چالش جدی تبدیل شده و نیازمند تصمیمات عالمانه است. فولاد مبارکه با درک این ضرورت، پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان را با شعار «از شوری دریا تا شیرینی تولید» آغاز کرد.

سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای حفظ زاینده‌رود

زرندی با اشاره به سهم محدود فولاد مبارکه از منابع آبی زاینده‌رود گفت: هرچند فولاد مبارکه کمتر از یک و نیم درصد آب این رودخانه را مصرف می‌کند، اما با احساس مسئولیت اجتماعی، تصمیم گرفتیم وابستگی صنایع را به زاینده‌رود کاهش دهیم. به همین منظور، فولاد مبارکه در پروژه‌ای بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان مشارکت کرده است؛ اقدامی که نقش بنیادین در پایداری اشتغال، تاب‌آوری صنعتی و حفاظت از حوضه آبریز اصفهان دارد.

اجرای ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری؛ رکورد ملی در دو سال

مدیرعامل فولاد مبارکه ابعاد اجرایی این طرح را کم‌نظیر توصیف کرد: «در این پروژه بیش از ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شد که ۵۳۰ کیلومتر آن به‌صورت ثقلی و بدون نیاز به پمپاژ طراحی شده است. این فناوری موجب حذف پنج ایستگاه پمپاژ و کاهش چشمگیر مصرف انرژی شده است.»

به گفته او، ۶۱۰ هزار تن فولاد ویژه خطوط فشار بالا نیز برای این پروژه توسط فولاد مبارکه طراحی و تولید شده است. زرندی اجرای این حجم عملیات طی تنها دو سال را یک رکورد ملی دانست و از تلاش ۴۲ پیمانکار و بیش از ۳ هزار نفر در اجرای طرح قدردانی کرد.

ارتقای بهره‌وری آب؛ از ۱۶ مترمکعب به ۲.۵ مترمکعب در هر تن فولاد

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به کاهش تاریخی مصرف آب در این مجموعه گفت: «مصرف آب فولاد مبارکه از ۱۶ مترمکعب در سال ۱۳۷۱، امروز به ۲.۵ مترمکعب به ازای هر تن فولاد رسیده است؛ بهتر از میانگین چهار مترمکعبی شرکت‌های برتر جهان.»

او تأکید کرد: «ادعا نداریم که با این پروژه مشکل زاینده‌رود حل شده است، زیرا این مسئله نیازمند تصمیمات کلان‌تر ملی است؛ اما توانستیم بار صنعت را از دوش زاینده‌رود برداریم و صنایع دیگر را نیز به این مسیر ترغیب کنیم.»

پروژه‌های انرژی و خودکفایی صنعتی همسو با سیاست‌های دولت

زرندی در ادامه به اقدامات فولاد مبارکه در حوزه انرژی اشاره کرد: «در تیرماه امسال فاز نخست نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه وارد مدار شد و تا پایان سال ۴۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق مجموعه افزوده خواهد شد.

در حوزه گاز نیز مذاکرات مؤثری با وزارت نفت در جریان است. پروژه نمک‌زدایی نیز ما را به سمت خودکفایی بیشتر سوق می‌دهد.»

هوشمندسازی مصرف آب و ایجاد بازار آب برای صنایع

او با اشاره به برنامه‌های مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه در سلامت، احیای قنوات و پایداری محیط‌زیست گفت: «آب انتقال‌یافته می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد بازار آب برای صنایع استان اصفهان باشد.»

زرندی افزود: برنامه‌های توسعه فولاد مبارکه مطابق راهبردهای دولت چهاردهم و برنامه هفتم توسعه، به سمت استفاده از ظرفیت سواحل جنوبی هدایت خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری در سنسورها و سامانه‌های مدیریت هوشمند آب با جدیت در حال اجرا است.

هدیه‌ای ملی برای مردم اصفهان

مدیرعامل فولاد مبارکه در پایان اظهار داشت: «این پروژه که با مشارکت مسئولان، مدیران و صنایع مختلف شکل گرفت، نمونه‌ای موفق از اتحاد ملی است. امیدواریم هدیه‌ای ارزشمند به مردم ایران، به‌ویژه مردم خونگرم و صنعتی اصفهان باشد.»