ابرپروژه انتقال آب دریا آغاز مسیر احیای زاینده‌رود است

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش صنایع بزرگ از جمله فولاد مبارکه در خروج از وابستگی به برداشت آب از زاینده‌رود گفت این طرح تاریخی، فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی را کاهش داده و مسیر احیای تالاب‌ها و ترمیم حقابه‌های زیست‌محیطی را هموار می‌کند.

اصفهان امروز آنلاین: مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در مراسم افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا به صنایع فلات مرکزی گفت: امروز با بهره‌برداری از این پروژه تاریخی، نه‌تنها یک دستاورد فنی بزرگ، بلکه یک تعهد عمیق زیست‌محیطی و آینده‌نگری اقتصادی محقق شده است.

تأمین آب پایدار؛ مقدمه احیای تالاب‌ها و حقابه‌های زیست‌محیط

به گفته او، این اقدام فشار بر زاینده‌رود و منابع آب زیرزمینی را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد و مسیر را برای احیای تالاب‌ها، حفظ حقابه‌های زیست‌محیطی و ترمیم اکوسیستم‌های خشکیده هموار می‌سازد.

فولاد مبارکه پیش‌گام در خروج صنایع از زاینده‌رود
استاندار اصفهان با اشاره به نقش صنایع بزرگ استان گفت: فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه‌ها از این پس بخش مهمی از نیاز آبی خود را از آب دریا تأمین خواهند کرد. به تدریج شبکه‌های انرژی، صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز به این منبع پایدار متصل می‌شوند.
او افزود: این پروژه الگوی همکاری ملی و اعتماد به توان داخلی است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نمک‌زدایی و بازیابی انرژی، کمترین ردپای کربنی و آلایندگی را برجای می‌گذارد.

شروع یک مسیر برای تاب‌آوری
جمالی‌نژاد تأکید کرد: «این پروژه، آغاز مسیر ترمیم و احیای زاینده‌رود است، نه پایان آن».
با تأمین مطمئن آب برای صنایع، تاب‌آوری اشتغال و مقاومت اقتصادی استان افزایش می‌یابد و شرایط برای حل مسئله زاینده‌رود در سطح ملی فراهم می‌شود.

چشم‌انداز توسعه در فازهای بعدی
استاندار ابراز امیدواری کرد: با تسریع اجرای فاز دوم و توسعه خطوط انتقال آب، این مسیر پایداری به سراسر کشور گسترش یابد و الگوی حکمرانی آب بر پایه استقلال از منابع محدود داخلی و اتکا به ظرفیت‌های ساحلی شکل گیرد.

