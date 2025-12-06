جمالی‌نژاد با اشاره به نقش صنایع بزرگ از جمله فولاد مبارکه در خروج از وابستگی به برداشت آب از زاینده‌رود گفت این طرح تاریخی، فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی را کاهش داده و مسیر احیای تالاب‌ها و ترمیم حقابه‌های زیست‌محیطی را هموار می‌کند.

اصفهان امروز آنلاین: مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در مراسم افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا به صنایع فلات مرکزی گفت: امروز با بهره‌برداری از این پروژه تاریخی، نه‌تنها یک دستاورد فنی بزرگ، بلکه یک تعهد عمیق زیست‌محیطی و آینده‌نگری اقتصادی محقق شده است.

تأمین آب پایدار؛ مقدمه احیای تالاب‌ها و حقابه‌های زیست‌محیط

به گفته او، این اقدام فشار بر زاینده‌رود و منابع آب زیرزمینی را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد و مسیر را برای احیای تالاب‌ها، حفظ حقابه‌های زیست‌محیطی و ترمیم اکوسیستم‌های خشکیده هموار می‌سازد.

فولاد مبارکه پیش‌گام در خروج صنایع از زاینده‌رود

استاندار اصفهان با اشاره به نقش صنایع بزرگ استان گفت: فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه‌ها از این پس بخش مهمی از نیاز آبی خود را از آب دریا تأمین خواهند کرد. به تدریج شبکه‌های انرژی، صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز به این منبع پایدار متصل می‌شوند.

او افزود: این پروژه الگوی همکاری ملی و اعتماد به توان داخلی است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نمک‌زدایی و بازیابی انرژی، کمترین ردپای کربنی و آلایندگی را برجای می‌گذارد.

شروع یک مسیر برای تاب‌آوری

جمالی‌نژاد تأکید کرد: «این پروژه، آغاز مسیر ترمیم و احیای زاینده‌رود است، نه پایان آن».

با تأمین مطمئن آب برای صنایع، تاب‌آوری اشتغال و مقاومت اقتصادی استان افزایش می‌یابد و شرایط برای حل مسئله زاینده‌رود در سطح ملی فراهم می‌شود.

چشم‌انداز توسعه در فازهای بعدی

استاندار ابراز امیدواری کرد: با تسریع اجرای فاز دوم و توسعه خطوط انتقال آب، این مسیر پایداری به سراسر کشور گسترش یابد و الگوی حکمرانی آب بر پایه استقلال از منابع محدود داخلی و اتکا به ظرفیت‌های ساحلی شکل گیرد.