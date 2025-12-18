مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از تعطیلی یک رستوران متخلف در پی کشف ۷۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز و شنیسل مرغ فاسد خبر داد. این محموله که در جریان گشت‌های مشترک طرح یلدا شناسایی شد، پس از تایید آلودگی میکروبی توسط دامپزشکی، معدوم و پرونده متصدی جهت رسیدگی قضایی به شعب تعزیرات ارجاع شد.

ضرب‌الاجل تعزیرات حکومتی اصفهان برای متخلفان حوزه سلامت غذایی، این بار به توقف فعالیت یک واحد رستورانی بزرگ و معدوم‌سازی محموله سنگین پروتئینی در آن منجر شد. در جریان بازرسی‌های میدانی طرح ویژه یلدا، کارشناسان نظارتی موفق به شناسایی سردخانه‌ای شدند که ۷۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ فاقد هویت را در شرایط غیربهداشتی نگهداری می‌کرد؛ محموله‌ای که آزمایش‌های دقیق میکروب‌شناسی، مهر تایید بر آلودگی قطعی و خطر مصرف انسانی آن زد و بلافاصله منجر به صدور حکم پلمب این واحد صنفی گردید.

کشف محموله ۷۰۰ کیلوگرمی پروتئینی فاقد هویت در طرح یلدا

علی‌اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود با اشاره به تشدید نظارت‌ها در ایام منتهی به شب یلدا، اعلام کرد که تیم‌های گشت مشترک این اداره کل به همراه ضابطان ذی‌صلاح، پایش مستمر واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی را در اولویت قرار داده‌اند. در یکی از این بازرسی‌های تخصصی، یک واحد رستوران در سطح شهر اصفهان مورد بازبینی قرار گرفت که وضعیت نگهداری اقلام در سردخانه آن، ظن بازرسان را برانگیخت.

بر اساس اظهارات مختاری، در این عملیات نظارتی، بالغ بر ۷۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز و شنیسل مرغ که فاقد هرگونه شناسه شناسایی، تاریخ تولید، انقضا و مدارک هویتی معتبر بودند، کشف و توقیف شد. بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که این حجم انبوه از فرآورده‌های خام دامی در شرایطی کاملاً غیربهداشتی انبار شده بودند تا در پخت و پز روزانه رستوران مورد استفاده قرار گیرند.

تایید آلودگی میکروبی و عملیات معدوم‌سازی تحت نظارت قانونی

حساسیت موضوع سلامت عمومی باعث شد تا بلافاصله پس از کشف محموله، نمونه‌برداری‌های آزمایشگاهی توسط کارشناسان اداره دامپزشکی انجام شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تایید نتایج آزمایشگاهی اعلام کرد که پاسخ آزمایش‌های میکروب‌شناسی بر روی نمونه‌های برداشته شده «مثبت» بوده و فساد مواد پروتئینی به طور قطعی محرز شده است.

وی در این باره افزود:

«پس از آنکه کارشناسان دامپزشکی این اقلام را غیرقابل مصرف انسانی تشخیص دادند، با دستور قاطع رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی، عملیات جمع‌آوری و امحای این کالاهای غیربهداشتی آغاز شد.» این فرآیند تحت نظارت مستقیم نمایندگان قانون و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به مرحله اجرا درآمد تا از خروج احتمالی حتی بخشی از این گوشت‌های آلوده به خارج از شبکه جلوگیری شود.

پلمب واحد صنفی و تشکیل پرونده قضایی برای متصدی رستوران

در پی محرز شدن تخلف بهداشتی و تهدید علیه سلامت شهروندان، این رستوران بلافاصله پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد. مختاری با تاکید بر اینکه تعزیرات حکومتی در بحث سلامت مردم هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد که پرونده تعزیری برای صاحب این واحد صنفی تشکیل شده و در حال حاضر در یکی از شعب تخصصی تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان در دست رسیدگی است.

این مقام مسئول از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا عرضه مواد غذایی مشکوک و فاقد اعتبار، مراتب را جهت پیگیری سریع به سامانه ۱۳۴ تعزیرات اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به بازرسی و برخورد قانونی اقدام گردد.