استاندار اصفهان:
اصفهان به سوی «شهر خورشیدی» حرکت میکند
استاندار اصفهان از پیگیری ویژه چهار میز تخصصی استان در سال جدید خبر داد و گفت: با فشردهسازی جدول زمانبندی پروژههای انرژی خورشیدی و تبدیل اصفهان به «شهر خورشیدی»، چالش تأمین برق صنایع و مجموعههای شهری برای همیشه مرتفع خواهد شد.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه نشست شورای انرژی استان با اشاره به فعالسازی مجدد میزهای تخصصی در سال جاری اظهار داشت: در راستای توسعه استان، چهار میز کلیدی شامل «خانوادهمحوری و جمعیت»،«هوش مصنوعی»، «گردشگری» و «انرژی» با قوت در حال فعالیت هستند.
وی افزود:در حوزه خانواده، موضوعاتی همچون تسهیل ازدواج آسان و در بخش گردشگری، مدیریت هوشمندانه ظرفیتها با وجود شرایط منطقه در دستور کار قرار دارد.
نهضت انرژی خورشیدی در اصفهان
استاندار اصفهان با تاکید بر اهمیت حیاتی میز انرژی تصریح کرد: خوشبختانه پروژههای انرژی خورشیدی در استان بدون توقف و با سرعت در حال پیشرفت است و اگر این سرعت در گذشته کمی بیشتر بود، امروز شاهد مشکلات فعلی بخش صنعت در حوزه ناترازی انرژی نبودیم. دشمن نیز دقیقاً همین نقاط ضعف را هدف قرار میدهد، لذا ما با تمام توان به سمت تحقق رویای شهر خورشیدی حرکت میکنیم.
وی ادامه داد: در جلسه امروز، برنامه زمانبندی تمامی دستگاههایی که در مقیاسهای بزرگ در حوزه انرژی فعالیت میکنند، بازنگری و فشردهتر شد و همچنین برای مجموعههای کوچکمقیاس نیز جداول زمانبندی بهروزرسانی شده تا در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
اصلاح الگوی مصرف؛ از مرکز استان تا دورترین شهرها
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تعویض چراغهای معابر اشاره کرد و گفت: پروژه جایگزینی لامپهای الایدی در سطح استان جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش بار شبکه برق با سرعت در حال انجام است که این طرح تنها مختص شهر اصفهان نیست و با جدیت در تمامی شهرهای استان دنبال میشود.
استاندار اصفهان در پایان با ابراز رضایت از همافزایی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: جلسه امروز بسیار ارزشمند بود و همه مدیران با همت مضاعف پای کار آمدهاند. اطمینان دارم با این سرعت و شدت عمل، در آیندهای نه چندان دور شاهد نتایج درخشان این اقدامات در سطح استان خواهیم بود.