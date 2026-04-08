تمام واحدهای تولید دام و طیور در اصفهان فعال هستند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تمام واحدهای تولید دام سبک و سنگین و انواع طیور در این استان فعال هستند.

حسین ایراندوست اظهار داشت: این دیار دارای ۲ هزار و ۱۰۰ واحد دامداری صنعتی و نیمه صنعتی و ۲۱ هزار دامداری روستایی است که سالانه بالغ بر ۷۴ هزار تن گوشت قرمز و ۲ میلیون تن شیرخام تولید و به بازار عرضه می کنند.

وی اظهار کرد: استان اصفهان بیش از ٢ هزار واحد پرورش طیور دارد که سالانه بیش از ٢٠٠ هزار تن گوشت طیور و ۲۰۹ هزار تن تخم مرغ تولید می‌کنند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: در این دیار ۲۹ واحد کشتارگاه دام و ١۶ واحد کشتارگاه طیور داریم که در مدت حملات اخیر هیچ یک از آنها از چرخه کار خارج نشده است.

ایراندوست تصریح کرد: تمام مجموعه های دامپروری استان فعال هستند و از لحاظ تولید محصولات پروتئینی دامی، ظرفیتی بیش از نیاز استان به بازار عرضه می‌کنند.

وی اضافه کرد: در مدت جنگ اخیر ٢ واحد دامداری با مشکل مواجه شدند اما پس از رفع ایراد، دوباره به چرخه فعالیت بازگشتند.