​استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت حفظ حضور مردم در صحنه و پاسداشت خون شهدا، از برنامه‌ریزی فشرده برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده، حمایت از کشاورزان در دوران خشکسالی و تسریع در پروژه‌های قطار شهری خبر داد.

مهدی جمالی‌نژاد در ویژه برنامه رادیویی «استاندار پاسخگو» با گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از هموطنان و ادای احترام به شهدای معصوم، بر اهمیت تداوم حضور مردم در میدان تاکید کرد و گفت:پاسداشت خون شهدا در این است که سنگر خیابان‌ها و میادین شهر را حفظ کنیم و تمام توان خود را برای بازسازی مناطق تخریب شده به کار ببندیم تا فضایی بهتر از قبل بسازیم.

​اولویت‌بندی در بازسازی اماکن دولتی و مسکونی

وی با اشاره به جلسات تخصصی روز گذشته پیرامون بازسازی زیرساخت‌ها اظهار داشت: بررسی وضعیت ساختمان‌های اداری و به‌ویژه منازل مسکونی مردم که در حوادث اخیر آسیب دیده‌اند، در اولویت قرار دارد و در همین راستا جلسات متعددی با خیرین برگزار شد تا برای بازسازی سازه‌های تخریب شده برنامه‌ریزی شود.

​استاندار اصفهان افزود: البته ساختمان‌ هایی با آسیب جزئی به‌ سرعت مرمت می‌شوند و برای ابنیه‌ای که خسارات عمده دیده‌اند، برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت جهت ساخت مجدد با مقاومت بالاتر و سرعت بیشتر تدوین شده است.

​حمایت از کشاورزان در بحران خشکسالی

​جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های جامعه کشاورزی اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت خشکسالی، جلسه‌ای با فعالان این حوزه داشتیم تا تدابیری اتخاذ شود که کشاورزان عزیزمان بتوانند با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند و آسیب‌های ناشی از کم‌آبی به حداقل برسد.

​تسریع در پروژه‌های ریلی و عمرانی

​استاندار اصفهان همچنین به بازدید میدانی و جلسه با مدیران قطار شهری اصفهان اشاره کرد و گفت: روند پیشرفت پروژه‌های قطار شهری به‌دقت رصد می‌شود و هدف ما این است که با تدابیر جدید، این پروژه‌ها نه‌تنها سریع‌تر، بلکه با کیفیتی برتر از استانداردهای قبلی به بهره‌برداری برسند.

​برنامه‌ریزی برای دوران پس از جنگ در شورای تأمین

​وی با اشاره به جلسه طولانی‌مدت شورای تأمین استان خاطرنشان کرد: در این جلسه راهبردهای لازم برای مدیریت شرایط فعلی و همچنین تدابیر ویژه برای "دوران پس از جنگ" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا امنیت و ثبات استان در تمامی ابعاد تضمین شود.

​قدردانی از ایستادگی مردم اصفهان