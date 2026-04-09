تدابیر ویژه برای حمایت از کشاورزان در شرایط خشکسالی
بازسازی مناطق آسیبدیده با مشارکت خیران کلید خورد
استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت حفظ حضور مردم در صحنه و پاسداشت خون شهدا، از برنامهریزی فشرده برای بازسازی زیرساختهای تخریب شده، حمایت از کشاورزان در دوران خشکسالی و تسریع در پروژههای قطار شهری خبر داد.
مهدی جمالینژاد در ویژه برنامه رادیویی «استاندار پاسخگو» با گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از هموطنان و ادای احترام به شهدای معصوم، بر اهمیت تداوم حضور مردم در میدان تاکید کرد و گفت:پاسداشت خون شهدا در این است که سنگر خیابانها و میادین شهر را حفظ کنیم و تمام توان خود را برای بازسازی مناطق تخریب شده به کار ببندیم تا فضایی بهتر از قبل بسازیم.
اولویتبندی در بازسازی اماکن دولتی و مسکونی
وی با اشاره به جلسات تخصصی روز گذشته پیرامون بازسازی زیرساختها اظهار داشت: بررسی وضعیت ساختمانهای اداری و بهویژه منازل مسکونی مردم که در حوادث اخیر آسیب دیدهاند، در اولویت قرار دارد و در همین راستا جلسات متعددی با خیرین برگزار شد تا برای بازسازی سازههای تخریب شده برنامهریزی شود.
استاندار اصفهان افزود: البته ساختمان هایی با آسیب جزئی به سرعت مرمت میشوند و برای ابنیهای که خسارات عمده دیدهاند، برنامههای میانمدت و بلندمدت جهت ساخت مجدد با مقاومت بالاتر و سرعت بیشتر تدوین شده است.
حمایت از کشاورزان در بحران خشکسالی
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغههای جامعه کشاورزی اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت خشکسالی، جلسهای با فعالان این حوزه داشتیم تا تدابیری اتخاذ شود که کشاورزان عزیزمان بتوانند با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند و آسیبهای ناشی از کمآبی به حداقل برسد.
تسریع در پروژههای ریلی و عمرانی
استاندار اصفهان همچنین به بازدید میدانی و جلسه با مدیران قطار شهری اصفهان اشاره کرد و گفت: روند پیشرفت پروژههای قطار شهری بهدقت رصد میشود و هدف ما این است که با تدابیر جدید، این پروژهها نهتنها سریعتر، بلکه با کیفیتی برتر از استانداردهای قبلی به بهرهبرداری برسند.
برنامهریزی برای دوران پس از جنگ در شورای تأمین
وی با اشاره به جلسه طولانیمدت شورای تأمین استان خاطرنشان کرد: در این جلسه راهبردهای لازم برای مدیریت شرایط فعلی و همچنین تدابیر ویژه برای "دوران پس از جنگ" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا امنیت و ثبات استان در تمامی ابعاد تضمین شود.
قدردانی از ایستادگی مردم اصفهان
جمالینژاد در پایان با تمجید از روحیه حماسی شهروندان اصفهانی گفت: مردم ما خیابانها را رها نکردهاند و پررنگتر از گذشته در صحنه حاضرند و این حضور، تداعیگر دوران دفاع مقدس و یاریگر مسئولان است و درود بر مردم شریف استان و محلات مختلف که اتحاد مقدس خود را حفظ کردهاند؛ ما نیز با تمام توان و استوار در کنار این مردم بزرگ خواهیم ماند.