پیام همدلی اصفهان در حمایت از بازسازی بزرگترین پل ایران

در پی حمله آمریکا به پل B1 کرج که به‌عنوان بلندترین پل خاورمیانه شناخته می‌شود و در این حادثه دچار آسیب جدی شد، معاونان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری‌های اصفهان و کرج با ارسال پیام‌هایی رسمی، بر همدلی، همراهی و حمایت برای بازسازی این سازه شاخص تأکید کردند.

این پیام‌ها بیانگر نگاه مشترک دو کلان‌شهر به موضوع سازندگی، تاب‌آوری شهری و استمرار مسیر توسعه زیرساخت‌های ملی است.

سعید ساکت، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خطاب به معاون حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر کرج و مدیر پروژه پل B1 پیامی با عنوان «باشید که روایت سازندگی و دفاع ادامه دارد...» داد و در آن با تأکید بر حمایت همه جانبه اصفهان برای بازسازی نوشت:

«پل B1» فقط یک خط ارتباطی بتنی بر فراز اتوبان نیست؛ او خط مستقیم خودباوری و ایستادگی است؛ خط اتصال صبح‌های کرج به ساعت های پرتلاش و بی‌خستگی‌اش؛ بلندترین پل خاورمیانه اما کوتاه‌ترین راه برای رسیدن یک مادر به خانه، یک دانش آموز به مدرسه، یک پدر به محل کار و یک مسافر به مقصد...

آن‌که از آسمان بزدلانه زد، فکر کرد ریشه را می‌زند؛ نمی‌دانست شما و همه ما ایرانیان اهل دوباره ساختنیم.امیدوارم دستانی که این شاهکار ایستایی را بافتند، بتوانند از دلِ آوارِ این حمله بزدلانه بلندتر از همیشه قیامش دهند.

بازسازی کنید؛ که هنوز جاده هایی هست که فقط از سینه‌ی این پل می‌گذرد. چشم‌های شهر، به دستان پراراده شما دوخته شده. باشد که آجرها زودتر از اشک‌ها سر جایش بنشیند. پرچم پر افتخار ایران اسلامی و سایه پر مهر آن بالای سرتان و خط اتصال اراده برای اتصال مجدد B1 با همه الزامات مهندسی و محاسبه دقیق و فنی مجددش پیوسته و مستدام باد.

از همین امروز منتظر دعوتتان هستیم برای افتتاح پل ایران سازِ کرج»

فرزین فرشاد، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار کرج نیز در پیامی که در پاسخ ارسال شده، ضمن تقدیر از ابراز همدلی مدیریت شهری اصفهان، به پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر و نقش آن در تمدن ایرانی–اسلامی اشاره کرده است.

همچنین رحمانی مدیر پروژه پل B1 کرج طی تماس تلفنی ضمن تقدیر و تشکر از پیام ارسالی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان ابراز امیدواری کرد که با همت و تلاش متخصصان غیرتمند ایرانی این پل در اسرع وقت تکمیل و در اختیار مردم شجاع ایران قرار گیرد.