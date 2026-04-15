رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی اصفهان گفت: اقتصاد مقاومتی و مردم محور با خارج شدن انحصار از بخش خصولتی‌ها محقق می‌شود.

امیر کشانی با بیان این که براساس قانون اساسی، اقتصاد در سه بخش عمومی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، افزود: با خروج خصولتی ها، فرصت برای مشارکت مردم در اقتصاد و رشد صنایع کوچک، متوسط و دانش بنیان فراهم می‌شود.

‌وی تصریح کرد: با باز تعریف نقش بخش‌هایی که ضد مردمی کردن اقتصاد هستند تولید از تحریم‌های داخلی نجات پیدا می‌کند.