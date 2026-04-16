نظارت بر بازار؛ اولویت تیم اقتصادی استانداری
جلسات ستاد تنظیم بازار بدون وقفه به دنبال نظارت و برنامهریزی است
استاندار اصفهان با تاکید بر نظارت دقیق بر قیمت کالاهای اساسی به تشریح آخرین اقدامات استانداری در حوزههای اقتصادی، نظارتی و اجتماعی پرداخت.
مهدی جمالینژاد، در گفتگویی با مردم، در برنامه «استاندار پاسخگو» به تشریح آخرین اقدامات استانداری در حوزههای اقتصادی، نظارتی و اجتماعی پرداخت. او با اشاره به چالشهای اقتصادی ناشی از «دفاع مقدس سوم» و جنگ تحمیلی اخیر، بر تلاش شبانهروزی بدنه اقتصادی استان برای کاهش فشارهای معیشتی تاکید کرد.
نظارت بر بازار؛ اولویت اول استانداری
استاندار اصفهان در پاسخ به دغدغه شهروندان در خصوص قیمتها و استفاده از کالابرگ، ضمن تایید بالا بودن قیمتها و فشار مضاعف بر مردم، تصریح کرد: در اینکه گرانی وجود دارد و قیمتها بالاست شکی نیست اما بنده و تیم اقتصادی استان، حتی قبل از آغاز درگیریها، ستاد تنظیم بازار را فعال کردیم و اکنون نیز این جلسات بدون استثنا هر روز، حتی در روزهای تعطیل، با حضور معاون اقتصادی برگزار میشود.
وی افزود: با هماهنگی سرپرست تعزیرات حکومتی، بازوی نظارتی استان با قدرت فعال است تا از بیعدالتی در قیمتگذاری و نوسانات غیرمنطقی جلوگیری کند و هدف ما این است که حداقل در استان اصفهان، کیفیت و کمیت اجناس تحت کنترل باشد.
دیدار با نخبگان و دلجویی از آسیبدیدگان جنگ
جمالینژاد به برنامههای اخیر خود در راستای بهرهگیری از تجارب مدیران پیشین اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته با نخبگان سیاسی، استانداران و مدیران اجرایی ادوار گذشته دیدار داشتیم تا از تجربیات آنها برای مدیریت شرایط پس از جنگ و کاهش فشار بر مردم استفاده کنیم.
وی همچنین به دیدارهای خود با نمایندگان مراجع عظام، بازدید از مناطق آسیبدیده از حملات موشکی و حضور در جمع خانواده شهدای «جنگ تحمیلی سوم» اشاره کرد و از تلاشهای فداکارانه نیروهای امدادی، هلالاحمر و آتشنشانی قدردانی نمود.
جمالینژاد با اشاره به آمادگی استان برای رویدادهای آتی، وعده داد که در روزهای آینده پیرامون موضوع مهم انتخابات پیشرو نیز با مردم سخن خواهد گفت.