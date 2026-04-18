قدردانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از همراهی دو ساله مدیریت ارشد استان با بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از تلاش‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ مدیریت کلان استان و به‌ویژه استاندار اصفهان در طول دو سال گذشته بخصوص جنگ تحمیلی قدردانی کرد.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان امیر کشانی با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود، نقش تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی را در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان حیاتی دانست.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات صنعتگران از ابتدای جنگ رمضان گفت:پیگیری بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع موانع کسب‌وکار طرح موضوع و برخی دیگر نیز در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است.

رئیس اتاق اصفهان خاطرنشان کرد که در دو سال اخیر، رویکرد استاندار مبتنی بر باز کردن گره‌های کور اداری برای فعالان اقتصادی بوده است.

​وی ادامه داد: این هم‌سویی باعث شده تا صدای فعالان اقتصادی اصفهان بیش از پیش در سطح ملی شنیده شود.