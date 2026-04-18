قدردانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از همراهی دو ساله مدیریت ارشد استان با بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از تلاشها و حمایتهای بیدریغ مدیریت کلان استان و بهویژه استاندار اصفهان در طول دو سال گذشته بخصوص جنگ تحمیلی قدردانی کرد.
به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان امیر کشانی با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود، نقش تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی را در پیشبرد اهداف توسعهای استان حیاتی دانست.
وی با اشاره به پیگیری مطالبات صنعتگران از ابتدای جنگ رمضان گفت:پیگیری بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع موانع کسبوکار طرح موضوع و برخی دیگر نیز در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است.
رئیس اتاق اصفهان خاطرنشان کرد که در دو سال اخیر، رویکرد استاندار مبتنی بر باز کردن گرههای کور اداری برای فعالان اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: این همسویی باعث شده تا صدای فعالان اقتصادی اصفهان بیش از پیش در سطح ملی شنیده شود.