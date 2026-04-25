۴۸ مرکز خرید آماده تحویل گندم از کشاورزان استان

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: ۴۸ مرکز خرید تضمینی گندم از گندم کاران در مناطق مختلف استان پیش بینی شده که ۴۲ مرکز آن تحت پوشش تعاونی روستایی، چهار کارخانه تولید آرد و دو واحد سیلوی این اداره کل آماده تحویل محصول گندم کاران استان تا پایان شهریور است.

مجید فاضل افزود: براین اساس امکان خرید تضمینی محصول پیش بینی شده گندم آبی و دیم در این استان فراهم است و مراکز خرید تضمینی در این زمینه نیز تجهیز و راه‌اندازی شده است.

وی، نرخ پایه هرکیلوگرم گندم را در قالب خرید تضمینی برای امسال ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بعلاوه ۲۰ هزارتومان جایزه اعلام کرد و گفت: کشاورزان از اواخر اردیبهشت می توانند گندم خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان تاکید کرد: گندم کاران در فصل خرید به مراکز خدمات کشاورزی واقع در محل کشت گندم مراجعه و برای ثبت مشخصات شناسنامه‌ای، میزان تولید و شماره حساب بانک کشاورزی در سامانه پهنه بندی ایجاد شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی، اقدام کنند.

خرید تضمینی گندم از اواخر اردیبهشت آغاز می‌شود و همچون سال‌های گذشته با توجه به شرایط آب و هوایی از شهرستان‌ اردستان شروع می شود و به تدریج به شهرستان‌های سردسیر استان خواهد رسید