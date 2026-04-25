آمادگی استان اصفهان در فصل خرید تضمینی گندم

۴۸ مرکز خرید آماده تحویل گندم از کشاورزان استان

استان اصفهان با ۴۸ مرکز خرید از آمادگی کامل برای محصول از گندمکاران برخوردار است.

۴۸ مرکز خرید آماده تحویل گندم از کشاورزان استان

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: ۴۸ مرکز خرید تضمینی گندم از گندم کاران در مناطق مختلف استان پیش بینی شده که ۴۲ مرکز آن تحت پوشش تعاونی روستایی، چهار کارخانه تولید آرد و دو واحد سیلوی این اداره کل آماده تحویل محصول گندم کاران استان تا پایان شهریور است.

مجید فاضل افزود: براین اساس امکان خرید تضمینی محصول پیش بینی شده گندم آبی و دیم در این استان فراهم است و مراکز خرید تضمینی در این زمینه نیز تجهیز و راه‌اندازی شده است. 

وی، نرخ پایه هرکیلوگرم گندم را در قالب خرید تضمینی برای امسال ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بعلاوه ۲۰ هزارتومان جایزه اعلام کرد و گفت: کشاورزان از اواخر اردیبهشت می توانند گندم خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان تاکید کرد: گندم کاران در فصل خرید به مراکز خدمات کشاورزی واقع در محل کشت گندم مراجعه و برای ثبت مشخصات شناسنامه‌ای، میزان تولید و شماره حساب بانک کشاورزی در سامانه پهنه بندی ایجاد شده از طریق وزارت جهاد کشاورزی، اقدام کنند.

خرید تضمینی گندم از اواخر اردیبهشت آغاز می‌شود و همچون سال‌های گذشته با توجه به شرایط آب و هوایی از شهرستان‌ اردستان شروع می شود و به تدریج به شهرستان‌های سردسیر استان خواهد رسید

 

 

اخبار مرتبط
