جذب سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با رشد ۳ برابری از ۱.۳ همت در سال گذشته به ۴ همت افزایش یافت. این جهش ناشی از توسعه ۵۰۰ هکتاری اراضی تقاضامحور است و پیش‌بینی می‌شود با اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۵، اشتغال‌زایی ۵۰ هزار نفری در چشم‌انداز ده‌ساله محقق شود.

تغییر ریل اقتصادی در زیرساخت‌های تولیدی استان اصفهان، به جهش بی‌سابقه در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و توسعه اراضی صنعتی منجر شده است. آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهند که رویکرد جدید مدیریت صنعتی استان در تمرکز بر اراضی تقاضامحور و تسهیل فرآیند واگذاری زمین، فراتر از پیش‌بینی‌های سالانه ظاهر شده و توانسته است حجم نقدینگی ورودی به شهرک‌های صنعتی را به شکل چشمگیری جابه‌جا کند. این استراتژی توسعه‌ای که با مشارکت سنگین صنایع بزرگ و کوچک کلید خورده، نه تنها تراز مالی شرکت شهرک‌های صنعتی استان را دگرگون کرده، بلکه بستری پایدار برای اشتغال‌زایی کلان در زنجیره تولید کشور فراهم ساخته است. جزئیات این روند شتابان مالی در جریان تشریح عملکرد و تبیین برنامه‌های راهبردی سال جاری از سوی مقامات ارشد این سازمان رسانه‌ای شد.

بازخوانی آماری جهش درآمدی و توسعه اراضی صنعتی در اصفهان

مدیرکل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با اعلام آمار رسمی عملکرد مالی این مجموعه، از رشد سه برابری (۳۰۰ درصدی) جذب سرمایه‌گذاری در سطح استان خبر داد. بر اساس اظهارات محمدجواد بگی، درآمد حاصل از جذب سرمایه در شهرک‌های صنعتی اصفهان که در سال گذشته معادل ۱.۳ همت (هزار میلیارد تومان) ثبت شده بود، با یک جهش خیره‌کننده در سال جاری به رقم ۴ همت رسیده است.

تحلیل‌گران اقتصادی علت اصلی این رویکرد استقبال‌آمیز از سوی بخش خصوصی را توسعه ۵۰۰ هکتاری اراضی در شهرک‌های صنعتی «تقاضامحور» استان می‌دانند. تامین به موقع زیرساخت‌ها، آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی در اراضی با تقاضای بالا، انگیزه کارآفرینان را برای انتقال سرمایه‌ها به این مناطق چند برابر کرده است. آمارها نشان می‌دهد که تنها در دو ماه نخست سال جاری (فروردین و اردیبهشت)، حجم قراردادهای منعقد شده واگذاری زمین و ساخت واحدهای تولیدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیری را تجربه کرده است که این امر از تداوم جریان ورود سرمایه به استان حکایت دارد.

در جدول زیر، شاخص‌های مقایسه‌ای عملکرد مالی و توسعه‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان آمده است:

شاخص توسعه و سرمایه‌گذاری سال گذشته سال جاری درصد تغییرات درآمد حاصل از جذب سرمایه ۱.۳ همت ۴ همت ۳۰۷ درصد رشد توسعه اراضی تقاضامحور — ۵۰۰ هکتار ایجاد ظرفیت جدید رشد قراردادها (فروردین و اردیبهشت) مبنا جهش چشمگیر رشد مثبت شاخص

برنامه‌ریزی عملیاتی ۱۴۰۵ و چشم‌انداز اشتغال ۵۰ هزار نفری

برنامه‌ریزی راهبردی صنایع استان اصفهان برای سال ۱۴۰۵ بر پایه تداوم این ریل‌گذاری اقتصادی استوار شده است. مدیریت شهرک‌های صنعتی استان پیش‌بینی می‌کند که با بهره‌برداری تدریجی از طرح‌های توسعه‌ای در دست اجرا، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته بین ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد مازاد را تجربه کند. این حجم از ورود سرمایه، ساختار بازار کار استان را در میان‌مدت و بلندمدت دستخوش تغییرات مثبت خواهد کرد.

طبق ارزیابی‌های فنی، با بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌های در حال احداث، ظرفیت اشتغال‌زایی این طرح‌ها در یک افق ده‌ساله به ۵۰ هزار نفر خواهد رسید. به دلیل ماهیت توسعه‌ای اراضی صنعتی، فرآیند جذب نیروی کار به صورت تدریجی اما پایدار رخ می‌دهد. در شهرک‌های صنعتی با نرخ بهره‌برداری بالا، به ازای هر هکتار زمین واگذار شده، پتانسیل بالایی برای اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نیروهای متخصص و بومی ایجاد می‌شود.

یکی دیگر از دلایل بالا رفتن میانگین حجم سرمایه‌گذاری در استان اصفهان، تنوع‌بخشی به مقیاس صنایع است. تفاوت ساختاری شدیدی میان سرمایه‌گذاری در صنایع سبک و صنایع سنگین (نظیر پتروشیمی با مقیاس‌های بالای ۱۰۰ میلیون دلار) وجود دارد. ورود پروژه‌های کلان و ارزآور در کنار کارگاه‌های تولیدی کوچک، توازن سرمایه‌گذاری را به نفع جهش اقتصادی استان اصفهان تغییر داده است.