بانک سپه از برگزاری چهل‌وششمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال ۱۴۰۵ با اهدای هزاران جایزه نقدی و غیرنقدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری، در این دوره از قرعه‌کشی، ۳۳۳۳ نفر از سپرده‌گذاران بانک سپه، هرکدام یک سکه تمام بهار آزادی و یک ربع‌سکه بهار آزادی دریافت می‌کنند که در مجموع شامل ۶۶۶۶ قطعه سکه طلا خواهد بود.

همچنین ۳۳۳۳ کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات، هرکدام به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و ۳۳۳۳ جایزه نقدی، هرکدام به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال، برای شرکت‌کنندگان در این جشنواره در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر نیز به برندگان اهدا خواهد شد.

براساس اعلام بانک سپه، به ازای هر یک میلیون ریال موجودی حساب در هر روز، یک امتیاز برای صاحب حساب محاسبه می‌شود و افزایش مدت و میزان موجودی، شانس برنده شدن در قرعه‌کشی را افزایش می‌دهد.

متقاضیان تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز یا تکمیل موجودی حساب خود، در این قرعه‌کشی شرکت کنند. افتتاح حساب و افزایش موجودی به‌صورت حضوری در شعب بانک سپه یا غیرحضوری از طریق سامانه «امیدبانک» امکان‌پذیر است.