معاون اداره کل استاندارد اصفهان:
ضرورت استانداردسازی با مشارکت صنایع و به دور از تصمیمات خلقالساعه
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان اصفهان در حاشیه بازدید از مجموعه تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی IEM، با اشاره به افزایش چشمگیر و جهش متقاضیان در میان واحدهای تولیدی برای انجام ارزیابیها و انتخاب واحدهای نمونه استاندارد بر ضرورت تعامل دوطرفه با بخش صنعت و پرهیز از تصمیمات ناگهانی تأکید کرد و گفت: برنامه ما این است که از کل فرایند ارزیابی انطباق، یعنی زمانی که یک استانداردی تدوین میشود تا زمان اجراییشدن آن، سعی داریم سازوکاری تدوین کنیم که با شرایط کشور و شرایط تولیدمان سازگاری بیشتری داشته باشد
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان اصفهان در حاشیه بازدید از مجموعه تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی IEM، با اشاره به افزایش چشمگیر و جهش متقاضیان در میان واحدهای تولیدی برای انجام ارزیابیها و انتخاب واحدهای نمونه استاندارد بر ضرورت تعامل دوطرفه با بخش صنعت و پرهیز از تصمیمات ناگهانی تأکید کرد و گفت: برنامه ما این است که از کل فرایند ارزیابی انطباق، یعنی زمانی که یک استانداردی تدوین میشود تا زمان اجراییشدن آن، سعی داریم سازوکاری تدوین کنیم که با شرایط کشور و شرایط تولیدمان سازگاری بیشتری داشته باشد
به گزارش اصفهان امروز مجتبی مستأجران این بازدید را در راستای ارزیابی واحدهای تولیدی نمونه دانست و اظهار داشت: سوابق ثبتشده در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد و گزارشهای بازرسی فنی، نشاندهنده انطباق کامل محصولات این واحد تولیدی با الزامات استاندارد ملی است.
مستأجران با تأکید بر رویکرد تعاملی اداره کل استاندارد، حضور و مشارکت فعال تولیدکنندگان و فعالان این حوزه در کارگروههای تخصصی را برای تدوین، بازنگری و اجرای واقعبینانه استانداردها ضروری دانست و تصریح کرد دریافت بازخوردهای میدانی از واحدهای تولیدی، مانع از تصمیمات خلقالساعه و بروز چالش برای صنعت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه استاندارد، حداقل شاخصهای کیفی موردنیاز برای حفظ منافع مصرفکننده را تعیین میکند، افزود: اعمال نظارت و کنترل دقیق از مرحله ورود مواد اولیه پتروشیمی تا خروج محصول نهایی، از جمله نقاط قوت مشهود در این مجموعه است که نشاندهنده جریانیافتن فرهنگ کیفیت در تمامی سطوح خط تولید است.
تمایز استانداردهای محصول با سیستمهای مدیریت کیفیت
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد اصفهان در تشریح تفاوتهای فنی میان گواهینامههای مدیریتی و استاندارد محصول تصریح کرد: صدور استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت مانند ایزو ۹۰۰۱، نشاندهنده مستندسازی فرایندهای مدیریتی است و به تنهایی تضمینکننده کیفیت خود محصول نیست؛ اما در این واحد صنعتی، کیفیت فیزیکی و عملکردی خود محصول بر اساس آزمونهای فنی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.
تلاش برای تولید فراتر از شاخصهای استاندارد
در جریان این بازدید، مدیرعامل شرکت تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی IEM نیز با اشاره به اهمیت حضور نظارتی و حمایتی مسئولان استاندارد گفت: رویکرد تولیدی در این واحد بر این استوار است که الزامات استاندارد ملی به عنوان حداقل سطح کیفی در نظر گرفته شود و محصولات نهایی با کیفیتی بالاتر از این شاخصها روانه بازار شوند تا پاسخگوی نیازهای حیاتی بخش کشاورزی و آبرسانی کشور باشند.
سید مسعود سیدنا افزود: رعایت الزامات استاندارد و بازرسیهای فنی نه تنها مانعی در مسیر تولید نیست بلکه برای واحدهای صنعتی متعهد یک فرصت و مزیت رقابتی است. ما از این پایشها استقبال میکنیم چرا که به تمایز محصولات باکیفیت ما در بازار کمک کرده و در نهایت موجب اطمینانبخشی و جلب اعتماد پایدار مشتریانمان را فراهم میآورد.