از خاک تا افلاک؛ روایت آینده هنرصنعت طلا

در صنعتی که سال‌ها بر پایه مهارت، تجربه و هنر دست استادکاران بنا شده است، امروز «طراحی» به عنوان حلقه اتصال میان خلاقیت، تولید و بازارهای جهانی، نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده است. دومین جشنواره ملی طراحی طلا و جواهر ایران با شعار «از خاک تا افلاک» قرار است فرصتی تازه برای دیده شدن طراحان ایرانی، پیوند میان ایده و تولید و حرکت صنعت طلا و جواهر کشور به سمت برندسازی و صادرات فراهم کند.

در صنعتی که سال‌ها بر پایه مهارت، تجربه و هنر دست استادکاران بنا شده است، امروز «طراحی» به عنوان حلقه اتصال میان خلاقیت، تولید و بازارهای جهانی، نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده است. دومین جشنواره ملی طراحی طلا و جواهر ایران با شعار «از خاک تا افلاک» قرار است فرصتی تازه برای دیده شدن طراحان ایرانی، پیوند میان ایده و تولید و حرکت صنعت طلا و جواهر کشور به سمت برندسازی و صادرات فراهم کند.

در نشست خبری این جشنواره که با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر اصفهان، مسئولان برگزاری و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، مسئولان این رویداد بر اهمیت توجه به نسل جدید طراحان، ایجاد ارتباط میان طراح و تولیدکننده و فراهم کردن بستری شفاف برای رقابت حرفه‌ای تاکید کردند. به گفته برگزارکنندگان، این جشنواره تنها یک مسابقه طراحی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد یک جریان پایدار در صنعت طلا و جواهر ایران است؛ جریانی که بتواند استعدادهای ناشناخته را شناسایی کند، ایده‌های خلاقانه را به محصول تبدیل کند و زمینه حضور آثار ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد.

دومین دوره این جشنواره با موضوع «از خاک تا افلاک» از پنجم تا پایان مردادماه برگزار می‌شود و آثار شرکت‌کنندگان پس از طی مراحل داوری، همزمان با نمایشگاه طلا و جواهر معرفی خواهند شد. مسئولان جشنواره اعلام کردند که در این دوره تلاش شده است استانداردهای داوری ارتقا پیدا کند و علاوه بر نگاه هنری، قابلیت تولید و عرضه تجاری آثار نیز مورد توجه قرار گیرد.

جشنواره‌ای برای پیوند طراحان با صنعت و بازار

حمیدرضا نیکخواه، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان در نشست خبری این جشنواره با اشاره به شکل‌گیری این رویداد از سوی جامعه طراحان گفت: برگزاری جشنواره طراحی طلا و جواهر ایران یک حرکت خودجوش از سوی طراحان بوده که اتحادیه از آن حمایت کرده است.

وی با بیان اینکه نخستین دوره این جشنواره سال گذشته برگزار شد، اظهار کرد: پس از برگزاری دوره اول، تعدادی از طراحان و هنرمندان این حوزه درخواست کردند که ساختاری مشخص برای فعالیت طراحان در مجموعه صنفی ایجاد شود. بر همین اساس، اتحادیه با استقبال از این درخواست، زمینه تشکیل یک کارگروه تخصصی را فراهم کرد و خانه طراحان در چارچوب کمیسیون آموزش اتحادیه فعالیت خود را آغاز کرد.

نیکخواه ادامه داد: هدف اصلی این اقدام، ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان و بازار است تا افرادی که ایده‌های خلاقانه دارند بتوانند آثار خود را به تولیدکنندگان معرفی کنند و مسیر تبدیل یک طرح به محصول نهایی کوتاه‌تر شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان با تاکید بر اینکه طراحی یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه صنعت طلا و جواهر است، گفت: ممکن است یک طرح در ذهن یک جوان یا یک هنرمند وجود داشته باشد، اما اگر فضایی برای معرفی و ارتباط با تولیدکننده ایجاد نشود، آن ایده هیچ‌گاه به محصول تبدیل نمی‌شود. جشنواره تلاش می‌کند این فاصله را کاهش دهد.

وی با اشاره به جایگاه نسل جوان در آینده صنعت طلا و جواهر افزود: در این صنعت پیشکسوتان بزرگی حضور دارند که تجربه‌های ارزشمندی دارند و باید از دانش آنها استفاده کرد، اما در کنار آن باید زمینه حضور و رشد نسل جدید را نیز فراهم کنیم؛ چراکه آینده این صنعت به حضور طراحان جوان و خلاق وابسته است.

نیکخواه همچنین تاکید کرد: برگزاری این جشنواره هیچ هزینه‌ای برای اتحادیه ندارد و هزینه‌های آن از سوی شرکت‌کنندگان و حامیان مالی تامین می‌شود. هدف اتحادیه، حمایت، نظارت و ایجاد بستر مناسب برای رشد مهارت‌ها و معرفی توانمندی‌های طراحان است.

طراحی؛ موتور محرک تولید داخلی و صادرات

علی موزرانی، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان و مسئول طراحان جشنواره نیز در ادامه این نشست با اشاره به روند تحول صنعت طلا و جواهر کشور اظهار کرد: در گذشته بخش قابل توجهی از مصنوعات طلا از خارج کشور تامین می‌شد، اما به تدریج با توسعه توانمندی‌های داخلی، تولیدکنندگان ایرانی توانستند بخش مهمی از نیاز بازار را تامین کنند.

وی افزود: در سال‌های گذشته در حوزه ساخت ماشین‌آلات، ابزارآلات و مواد مصرفی مورد نیاز صنعت طلا و جواهر پیشرفت‌های قابل توجهی در کشور اتفاق افتاده و بخش زیادی از نیاز صنعت توسط توان داخلی تامین می‌شود. در کنار این پیشرفت‌ها، نیاز به طراحی‌های خلاقانه و متناسب با سلیقه روز بیش از گذشته احساس شد.

موزرانی ادامه داد: خوشبختانه در ایران طراحان توانمند بسیاری وجود دارند که می‌توانند در کنار تولیدکنندگان، مسیر توسعه محصولات جدید را هموار کنند. طراحی امروز فقط یک بخش هنری نیست، بلکه یک عامل اقتصادی و تجاری مهم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اتحادیه در قالب کمیسیون آموزش وظیفه حمایت از ارتقای مهارت فعالان صنفی را بر عهده دارد، گفت: برگزاری جشنواره و ایجاد خانه طراحان در همین مسیر انجام شده است تا طراحان بتوانند آموزش ببینند، ارتباط بیشتری با بازار پیدا کنند و آثارشان فرصت دیده شدن داشته باشد.

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان تاکید کرد: اگر صنعت طلا و جواهر ایران بخواهد در بازارهای جهانی حضور پیدا کند، باید محصولی ارائه دهد که دارای هویت، ایده و طراحی منحصر به فرد باشد. صادرات تنها با تولید محصول اتفاق نمی‌افتد، بلکه نیازمند طراحی قدرتمند و ایجاد برند است.

داوری شفاف و استاندارد؛ از حذف سلیقه تا کشف شایستگان

محسن طلامینایی، عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر اصفهان و ناظر جشنواره، با اشاره به نقش اتحادیه در نظارت بر روند برگزاری این رویداد گفت: وظیفه اتحادیه، نظارت بر اجرای صحیح جشنواره و اطمینان از رعایت قوانین صنفی است.

طلامینایی افزود: این جشنواره در چارچوب قوانین نظام صنفی کشور و با هدف آموزش و ارتقای مهارت فعالان صنفی برگزار می‌شود و خانه طراحان نیز به عنوان یک ساختار تخصصی زیرمجموعه کمیسیون آموزش اتحادیه فعالیت می‌کند.

طلامینایی با تاکید بر اهمیت شفافیت مالی اظهار کرد: اتحادیه هیچ هزینه‌ای برای برگزاری جشنواره پرداخت نمی‌کند و هزینه‌ها از سوی شرکت‌کنندگان و حامیان تامین می‌شود. برای ما مهم است که روند برگزاری کاملاً شفاف باشد.

وی همچنین درباره فرآیند داوری گفت: یکی از نکات مهم این جشنواره، جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه است. آثار در مراحل داوری کدگذاری می‌شوند و داوران بدون اطلاع از نام طراح، آثار را بررسی می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود انتخاب‌ها بر اساس کیفیت، خلاقیت و معیارهای مشخص انجام شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر اصفهان ادامه داد: استفاده از داوران متخصص داخلی و خارجی، سطح کیفی جشنواره را افزایش داده است. هدف ما این است که افرادی که واقعاً توانایی و خلاقیت دارند، فرصت دیده شدن پیدا کنند.

وی افزود: طراحی می‌تواند برای کشور درآمدزایی ایجاد کند و اگر بتوانیم طراحان برجسته را شناسایی و حمایت کنیم، این موضوع در آینده به افزایش صادرات و تقویت جایگاه ایران در بازار جهانی طلا و جواهر کمک خواهد کرد.

«از خاک تا افلاک»؛ روایتی از هویت ایرانی تا نگاه جهانی

مجتبی غلام‌زاده، مجری دومین جشنواره ملی طراحی طلا و جواهر ایران درباره جزئیات اجرایی این دوره گفت: جشنواره امسال با موضوع «از خاک تا افلاک» برگزار می‌شود و تلاش دارد نگاه هنری و مفهومی بیشتری به طراحی زیورآلات داشته باشد.وی افزود: در دوره گذشته که با موضوع «همبستگی اقوام ایرانی» برگزار شد، بیش از ۵۰۰ طرح به جشنواره ارسال شد و ۴۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند. بسیاری از این طرح‌ها پس از جشنواره وارد مرحله تولید شدند و حتی برخی از آنها در بازارهای خارجی به فروش رسیدند.

غلام‌زاده با اشاره به یکی از دستاوردهای دوره قبل گفت: یکی از طرح‌های برگزیده سال گذشته که با الهام از نمادهای ایرانی طراحی شده بود، پس از تولید با استقبال بازار مواجه شد و نمونه‌ای از تبدیل یک ایده هنری به محصول اقتصادی بود.

وی ادامه داد: در دوره جدید سه محور اصلی برای طراحی‌ها در نظر گرفته شده است؛ نخست «پایداری فرهنگی ایران در گذر تاریخ» که به بازنمایی هویت ایرانی در قالب زیورآلات می‌پردازد، دوم «ادبیات فارسی» که ظرفیت‌های فرهنگی و مفهومی شعر و ادبیات ایران را دنبال می‌کند و سوم «سفر به افلاک و پیوند زمین و آسمان» که نگاه‌های انتزاعی‌تر و خلاقانه‌تر را مورد توجه قرار می‌دهد.

مجری جشنواره اظهار کرد: امسال آثار در دو بخش طراحی دستی و طراحی رایانه‌ای بررسی می‌شوند و در هر بخش ۱۰ نفر به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد که سه نفر اول هر بخش جوایز ویژه دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه شرکت در جشنواره محدود به شهرهای صنعتی نیست، گفت: سال گذشته یکی از برگزیدگان اصلی جشنواره از استان لرستان بود؛ استانی که حتی واحدهای تولیدی گسترده در حوزه ساخت طلا و جواهر ندارد. این موضوع نشان می‌دهد استعدادهای ارزشمند در سراسر کشور وجود دارند و تنها به یک فرصت برای دیده شدن نیاز دارند.

حرکت به سوی برند سازی و استفاده از فناوری‌های نوین

نقش طراحی در ایجاد برندهای جدید و استفاده از فناوری‌های نوین پرسش اصفهان امروز درباره این جشنواره بود. برگزارکنندگان جشنواره تاکید کردند که طراح می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش هنری، زمینه تولید ثروت و توسعه کسب‌وکار را فراهم کند.

غلام‌زاده در این زمینه به اصفهان‌امروز گفت: امروز مشتریان تنها به وزن طلا توجه نمی‌کنند، بلکه به هویت، داستان و برند یک محصول نیز اهمیت می‌دهند. طراحی می‌تواند یک قطعه طلا را از یک کالای معمولی به یک محصول دارای ارزش فرهنگی و اقتصادی تبدیل کند.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در دوره جدید جشنواره افزود: امسال در بخش رندرگیری آثار، امکان استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی فراهم شده است تا همه شرکت‌کنندگان بتوانند در یک بستر یکسان، ایده‌های خود را ارائه کنند.

به گفته مسئولان جشنواره، وب‌سایت این رویداد نیز با امکانات جدید طراحی شده و بخش‌هایی مانند داوری آنلاین، ارسال آثار و خدمات مرتبط با فناوری‌های نوین را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌دهد.

برگزارکنندگان این جشنواره معتقدند آینده صنعت طلا و جواهر ایران به میزان زیادی به توانایی کشور در حوزه طراحی، ایجاد برند و حضور در بازارهای جهانی وابسته است. دومین جشنواره ملی طراحی طلا و جواهر ایران تلاش دارد با ایجاد این مسیر ارتباطی، فاصله میان ایده، تولید و بازار را کاهش دهد و زمینه ظهور نسل جدیدی از طراحان ایرانی را فراهم کند.

در پایان این نشست خبری، از پوستر دومین جشنواره ملی طراحی طلا و جواهر ایران با موضوع «از خاک تا افلاک» رونمایی شد.