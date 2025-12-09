بهترین هتلهای اصفهان با قیمت مناسب
یکی از مقاصد محبوب گردشگری در ایران، شهر زیبا و تاریخی اصفهان است تا جاییکه تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیون مسافر داخلی و خارجی از این شهر دیدن کردهاند. بهدلیل تعداد بالای مسافران، در اصفهان هتلها و اقامتگاههای زیادی ساخته شده است. هرکدام از این هتلها باتوجه به امکاناتی که ارائه میدهند، قیمتهای متفاوتی دریافت میکنند. اگر قصد دارید به اصفهان سفر کنید در این مطلب با ما همراه باشید تا بهترین هتلهای با قیمت مناسب این شهر را به شما معرفی کنیم.
چرا اصفهان مقصدی عالی برای اقامت اقتصادی است؟
اصفهان از جمله شهرهایی است که به شما امکان میدهد حتی با بودجهای کم هم بتوانید اقامتگاهی مناسب پیدا کنید. دلایل این موضوع هم بیشمار است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
تنوع بالای هتلهای 2 و 3 ستاره
حجم بالای مسافران در اصفهان به گسترش هتلها و مراکز اقامتی مختلف منجر شده است. در این شهر، شمار زیادی از هتلهای ۲ و ۳ فعال هستند که هزینه اقامت مسافران را مقرونبهصرفه میسازند. این هتلها اغلب خدمات استانداردی مانند اتاقهای تمیز، صبحانه، اینترنت و دسترسی مناسب به حملونقل شهری را به گردشگران ارائه میدهند.
موقعیت فوقالعاده بیشتر هتلهای ارزان
برخلاف تصور رایج، تعداد زیادی از هتلهای اقتصادی اصفهان در نزدیکی جاذبههای اصلی مانند میدان نقش جهان، چهارباغ و سیوسهپل قرار دارند.
بهترین هتلهای اصفهان با قیمت مناسب
هتلهای زیادی در اصفهان وجود دارند که هزینه اقامت در آنها بسیار مناسب است. اگر میخواهید با بهترینهای آنها آشنا شوید در ادامه مطلب با ما همراه باشید.
هتل جلفا
هتل دو ستاره جلفا از اقامتگاههای قدیمی شهر تاریخی اصفهان است که در مجاورت کلیسای ۴۰۰ ساله وانک قرار گرفته است. این هتل دسترسی بسیار مناسبی به مکانهای دیدنی و گردشگری اصفهان دارد. هتل جلفا دارای ۲۲ واحد اقامتی با مجموع ۱۸۱ تخت است. امکانات عمومی هتل شامل پارکینگ، لابی، آسانسور، خدمات ویژه برای معلولین و سیستم اعلام حریق هستند که امنیت و رفاه مسافران را تضمین میکند.
هتل آوین
هتل آوین اصفهان که در سال ۱۳۹۴ در خارج از محدوده طرح ترافیک ساخته شده است، یکی از مهمانپذیرهای سه ستاره این شهر بهشمار میرود. این هتل در ساختمانی دو طبقه با ۷۱ اتاق مجهز و لابی بزرگ با ظرفیت ۲۰۰ نفر از مسافران پذیرایی میکند. موقعیت مکانی مناسب هتل آوین موجب شده دسترسی راحتی به دیدنیهای مهم اصفهان مانند میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطفالله، بازار مسگرها، زایندهرود و کاخ چهلستون داشته باشد. اتاقهای هتل در دو نوع طلایی با نمای خیابان و نقرهای با چشمانداز پاسیو ارائه میشوند و همگی از امکانات رفاهی مناسب برخوردار هستند.
هتل زندهرود
هتل زندهرود اصفهان یکی از هتلهای سهستاره این شهر است که در سال ۱۳۹۵ در خیابان هشتبهشت غربی و در مرکز شهر اصفهان افتتاح شده است. موقعیت مکانی مناسب این هتل که خارج از محدوده طرح ترافیک قرار دارد موجب شده دسترسی آسانی به مهمترین جاذبههای گردشگری مانند میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطفالله، کاخ چهلستون، پل خواجو، خانه مشروطیت، کاخ هشتبهشت و چهارباغ داشته باشد. ساختمان هتل دارای ۲۸ واحد اقامتی متنوع شامل اتاقهای یکتخته، دوتخته استاندارد و VIP و همچنین سوئیتهای یکخوابه سهنفره و چهارنفره است که چشمانداز آنها رو به خیابان یا کوچه هستند.
هتل ستاره
هتل ستاره اصفهان که پیشتر با نام هتل صدف شناخته میشد در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرده است. این هتل سه ستاره در مرکز شهر قرار دارد و با در اختیار داشتن ۵۲ اتاق از مسافران پذیرایی میکند. اتاقهای هتل در انواع یکتخته، دوتخته، سهتخته، چهارتخته و سوئیتهای دوخوابه رویال طراحی شدهاند و برخی از آنها چشمانداز رو به خیابان و محوطه دارند. این هتل از نظر موقعیت جغرافیایی، یکی از نزدیکترین هتلها به میدان نقش جهان بهشمار میرود. همین مورد موجب شده فاصله آن تا مهمترین جاذبههای تاریخی اصفهان مانند مسجد امام، عمارت عالیقاپو، مسجد شیخ لطفالله، کاخ چهلستون، هشتبهشت و بازار بزرگ شهر بسیار کوتاه باشد.
هتل سپاهان
هتل سپاهان اصفهان یکی از اقامتگاههای سهستاره و باسابقه این شهر تاریخی است که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز کرده و در سال ۱۳۹۶ بازسازی شده است. این هتل در مرکز شهر و در خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی قرار دارد. این مجموعه دارای رستورانی اختصاصی با نام بنفشه است که علاوهبر سرو انواع غذاها، برنامههایی مانند موسیقی زنده نیز برای مهمانان برگزار میکند و فضایی شاد و دلنشین به اقامت آنها میبخشد. از نظر امکانات رفاهی و تفریحی، هتل سپاهان تلاش کرده خدمات کاملی را دراختیار مسافران قرار دهد.
هتل شیخبهایی
هتل شیخ بهایی اصفهان یکی از هتلهای سهستاره خوشنام این شهر تاریخی است که برای ارتقای کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۷ مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل شیخ بهایی دارای ۵۲ اتاق در پنج طبقه است که در انواع دو تخته یک نفره، دابل، تویین و سه تخته در اختیار مسافران قرار میگیرد. فضای لابی با ظرفیت حدود ۳۰ نفر، محیطی مناسب برای استراحت کوتاه و انتظار مهمانان فراهم میکند. یکی از مهمترین ویژگیهای این هتل، قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول خدمات است؛ بههمین دلیل بسیاری از مسافرانی که بهدنبال اقامتی اقتصادی اما باکیفیت در اصفهان هستند، هتل شیخ بهایی را انتخاب میکنند. نزدیکی این هتل به جاذبههایی مانند هشتبهشت، میدان نقش جهان، چهلستون، سیوسهپل و زایندهرود موجب شده با حدود ۲۰ دقیقه پیادهروی بتوانید به مکانهای دیدنی شهر بروید.
هتل صفوی(در فصلهای ارزان)
هتل صفوی اصفهان یکی از اقامتگاههای سهستاره با حالوهوای سنتی در قلب شهر اصفهان است. این هتل در ابتدای خیابان فلسطین واقع شده و بهدلیل موقعیت مکانی مناسب، دسترسی بسیار خوبی به مهمترین جاذبههای تاریخی و گردشگری شهر دارد. میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطفالله، عمارت عالیقاپو، کاخ چهلستون، باغ هشتبهشت، پل خواجو، سیوسهپل و کلیسای وانک تنها بخشی از دیدنیهایی هستند که با فاصلهای کوتاه از این هتل قرار دارند. طراحی داخلی هتل برگرفته از معماری ایرانی-اسلامی است و وجود یک حیاط باصفا با حوضی در مرکز آن، فضای دلنشینی را برای اقامت مسافران ایجاد کرده است. تمامی اتاقهای هتل به امکاناتی مانند تلویزیون، کمد لباس، سیستم گرمایش و سرمایش و سرویس بهداشتی مجهز شدهاند تا اقامتی راحت را برای مهمانان فراهم کنند.
اقامتگاههای سنتی مقرونبهصرفه
اقامتگاههای سنتی در اصفهان از معماری و فضای بینظیری برخوردار هستند. اغلب این اقامتگاهها، خانههای قدیمی اصفهان هستند که مورد بازسازی قرار گرفتهاند و اکنون به به مسافران خدمات میدهند.
از مهمترین اقامتگاههای سنتی و مقرونبهصرفه اصفهان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- بومگردی خالو عباس
- بومگردی اتاق ماهرخ و ماهدخت
- بومگردی باوان
- بومگردی مهرکده
- عمارت مختار
- اقامتگاه سنتی خانم بهار
- خانه بومگردی ماه بی بی
بهترین مناطق اصفهان برای اقامت اقتصادی
انتخاب موقعیت مکانی مناسب در پیدا کردن اقامتگاهی مقرونبهصرفه نقش زیادی دارد. بعضی از مناطق شهر بهدلیل دسترسی به جاذبههای گردشگری و وجود هتلها و مهمانپذیرهای اقتصادی، انتخاب خوبی برای سفر کمهزینه محسوب میشوند.
چهارباغ
در محدوده چهارباغ هتلهای سه ستاره، مهمانپذیرها و اقامتگاههایی با قیمت مناسب وجود دارد. با اقامت در این منطقه به سیوسهپل، زایندهرود، میدان انقلاب و ایستگاههای حملونقل عمومی دسترسی خواهید داشت. این موضوع به شما کمک میکند تا هزینه اضافی برای رفتوآمد نپردازید.
نقش جهان
با اقامت در اطراف میدان نقش جهان، این امکان را دارید با پای پیاده به مکانهای دیدنی مانند کاخ چهلستون اصفهان بروید. در این محدوده هتلهای سنتی، مهمانسراها و اقامتگاههای بومگردی با قیمتهای اقتصادی پیدا میشود.
جلفا
این منطقه بهدلیل وجود کلیسای وانک، کافهها و رستورانهای متنوع و فضای آرام، برای اقامت بسیار مناسب است. هتلهای دو و سهستاره و مهمانپذیرهای مقرونبهصرفه زیادی در جلفا قرار دارند که از دسترسی مناسبی نیز به مناطق دیدنی شهر برخوردار هستند.
اطراف زایندهرود
محدودههای نزدیک به زایندهرود از جمله مناطق پرطرفدار برای اقامت اقتصادی هستند. در این نواحی میتوانید هتلها و اقامتگاههایی با قیمت مناسب و چشمانداز خوب پیدا کنید. همچنین، با اقامت در این محله به مراکز تفریحی و مسیرهای پیادهروی نیز دسترسی خواهید داشت.
چطور یک هتل اقتصادی خوب انتخاب کنیم؟
در انتخاب هتل اقتصادی نباید تنها به قیمت آن توجه کنید و مواردی مانند امکانات، موقعیت مناسب، تمیز بودن محل اقامت و… باید درنظر گرفته شوند. در ادامه به بررسی مهمترین عواملی که با کمک آنها میتوانید یک هتل اقتصادی خوب اشاره میکنیم.
امتیاز کاربران
بسیاری از هتلها در سایتهایی که به معرفی اقامتگاههای میپردازند پروفایل دارند. با مراجعه به صفحات آنها میتوانید نظرات و امتیازاتی که مسافران قبلی به هتل دادهاند، مطالعه کنید. معمولاً کاربران به نکاتی مثل تمیزی اتاقها، رفتار پرسنل، کیفیت صبحانه و آرامش محیط اشاره میکنند که در عکسها و توضیحات رسمی دیده نمیشود. اگر یک هتل اقتصادی با وجود قیمت پایین، امتیاز بالایی از کاربران گرفته باشد، نشانه خوبی از کیفیت خدمات آن است.
فاصله تا جاهای دیدنی
بهعنوان یک گردشگر نزدیکی به مکانهای دیدنی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچه فاصله هتل تا جاذبههای گردشگری، مراکز خرید و حملونقل عمومی کمتر باشد، نیاز شما به تاکسی و هزینههای اضافی هم کاهش مییابد.
امکانات ضروری
هتل باید از مواردی مثل اینترنت، سیستم سرمایش و گرمایش مناسب، حمام و سرویس بهداشتی تمیز، صبحانه قابل قبول و امنیت کافی برخوردار باشد. نبود همین امکانات ساده، تجربه اقامت شما را ناخوشایند میسازد. بنابراین قبل از رزرو، لیست امکانات هتل را بررسی کنید تا مطمئن شوید نیازهای اصلی شما برطرف میشود.
جمعبندی
اصفهان، شهری است که گردشگران زیادی هرساله به آن سفر میکنند. خوشبختانه این شهر جزو مقاصدی محسوب میشود که از اقامتگاهها و هتلهای اقتصادی بیشماری برخوردار است. هتلهای دوستاره، سه ستاره و اقامتگاههای سنتی این شهر را میتوانید با قیمتهای بسیار پایین اجاره کنید. اغلب این اقامتگاهها از امکانات خوب و موقعیت مکانی مناسبی نیز برخوردار هستند که تجربه سفر را برایتان لذتبخش میکند.