زایندهرود و گردشگری اصفهان
با جاری شدن زایندهرود، اتاقهای خالی هتلهای اصفهان هم پر شد
بازگشت آب به زایندهرود، اصفهان را دوباره به مقصد سفر تبدیل کرده و هتلهای شهر این روزها بیش از هر زمان دیگری در ماههای اخیر مهمان دارند.
زایندهرود که برگردد، اصفهان هم برمیگردد؛ این را آماری که این روزها از صنعت هتلداری شهر بیرون میآید نشان میدهد. به گزارش ایرنا کریم بیگی، رئیس جامعه هتلداران اصفهان، از پر شدن چشمگیر اتاقهای هتلهای شهر خبر داده و گفته میانگینی که پیش از بازگشایی رود بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود، حالا به حدود ۴۵ درصد رسیده و در برخی هتلها حتی به ۵۰ درصد هم نزدیک شده است.
به گفته او، بخشی از این جهش مستقیماً به بازگشایی زایندهرود و افزایش جذابیت گردشگری شهر برمیگردد. برای هتلدارانی که ماهها با اتاقهای خالی و رزروهای پراکنده سروکار داشتند، این خبر یعنی بازار دوباره نفس میکشد؛ و برای شهری که سالهاست بستر خشک رودخانهاش را میبیند و دلتنگ صدای آب است، جاریشدن دوباره زایندهرود چیزی فراتر از یک عدد اقتصادیست.
زایندهرود همیشه بیش از یک رودخانه بوده؛ رگ حیاتی شهری که تمدنش، پلهایش و حتی روزمرگی مردمش حول همین آب شکل گرفته. کاهش جریان آب در سالهای اخیر یکی از دغدغههای اصلی افکار عمومی اصفهان بوده و احیای آن همیشه در صدر خواستههای شهروندان قرار داشته. حالا که آب دوباره از زیر پلهای تاریخی عبور میکند، اثرش را نه فقط در دل مردم که در دفاتر رزرو هتلها هم میشود دید.
اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی و معماری، و میراثی ناملموس که از غذاهای محلی تا صنایعدستی و آیینهای سنتی را دربرمیگیرد، همواره یکی از گردشگرپذیرترین استانهای ایران بوده است. اما تجربه نشان داده وقتی زایندهرود خشک است، حتی این همه پیشینه تاریخی هم نمیتواند بهتنهایی مسافر را به شهر بکشاند؛ آب، بخشی جداییناپذیر از تصویریست که گردشگر از اصفهان در ذهن دارد.
بیگی تأکید کرده که این آمار مربوط به هتلهای داخل شهر اصفهان است و برآوردها نشان میدهد وضعیت واحدهای اقامتی نسبت به هفتههای گذشته هم بهبود یافته. اگر این روند ادامهدار باشد، میتواند نشانهای باشد از اینکه رابطه اصفهان با رودخانهاش، همانقدر که هویتی است، اقتصادی هم هست.