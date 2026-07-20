ساعت کاری ادارات کاشان و آران و بیدگل روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به ۶ صبح تا ۱۱ تغییر کرد. این تصمیم برای مدیریت مصرف و پایداری برق در پی افزایش دما گرفته شده است.

ساعت کاری ادارات کاشان برای دو روز کوتاه شد. بر پایه تصمیم کارگروه مدیریت بحران و مدیریت انرژی استان اصفهان، فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۴۰۵، از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ خواهد بود. هدف از این تغییر، مدیریت مصرف برق و پایداری تأمین انرژی در روزهای گرم پیش‌رو اعلام شده است.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در حاشیه جلسه این کارگروه گفت که با توجه به افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما و ماندگاری توده هوای گرم طی روزهای اخیر و به‌منظور پایداری تأمین انرژی، ساعت فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی این دو شهرستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از ۶ صبح تا ۱۱ خواهد بود.

او تأکید کرد که برای پایداری جریان برق خانگی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات تعطیل و خارج از وقت اداری ۷۰ درصد مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند. رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد در فضاهای ساختمانی و به‌کارگیری ژنراتورهای برق اضطراری در ساعات اوج مصرف نیز از دیگر تأکیدهای مدیریت بحران در این جلسه بود.

این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که کاشان مانند دیگر شهرهای استان این روزها با مدیریت بار و خاموشی‌های دوره‌ای روبه‌روست. کوتاه‌کردن ساعت کار ادارات در ساعات نزدیک به اوج مصرف، تلاشی برای کاستن از فشار روی شبکه و کاهش دامنه خاموشی بخش خانگی است. برنامه ساعت‌به‌ساعت خاموشی محله‌های کاشان را می‌توانید در صفحه جدول خاموشی برق کاشان دنبال کنید.