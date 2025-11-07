تأکید نماینده اصفهان بر ضرورت انس و تدبر در قرآن در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

در آیین افتتاحیه سی‌ و نهمین جشنوارۀ ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، که با حضور جمعی از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی دانشگاه‌های سراسر کشور در اصفهان برگزار شد، امیرحسین بانکی‌پور، نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تدبر، ارتباط مستمر و بهره‌گیری عملی از قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

بانکی‌پور در سخنان خود، با اشاره به اینکه پیامبر اسلام (ص) پیامبر رحمت و شفیع امت بوده‌اند، گفت: پیامبر به جهت دلسوزی نسبت به امت، جان خود را تا زمان دریافت وعدۀ شفاعت امت به تأخیر انداختند و این شفاعت برای کسانی است که از قرآن فاصله نگرفته باشند. وی افزود: در روز قیامت دو گروه از امت پیامبر وجود دارند؛ گروهی که مورد شفاعت قرار می‌گیرند و گروهی که از آنان شکایت خواهد شد؛ ملاک این شکایت و شفاعت، مهجور کردن یا نکردن قرآن است. نمایندۀ مجلس با انتقاد از نگاه سطحی و تشریفاتی به قرآن گفت: مهجور نکردن قرآن به معنای حفظ یا شرکت در مسابقات نیست، بلکه معیار اصلی، حضور قرآن در متن زندگی، اخلاق، اندیشه و مسیر علمی انسان‌هاست. به گفته او قرآن همچنان بکر و دست‌نخورده باقی مانده و بشر هنوز از دانش‌ها و هدایت‌های نهفته در آن بهره‌مند نشده است.

بانکی‌پور تأکید کرد: برای فهم و بهره‌گیری از قرآن باید با آن رابطه‌ای صمیمی و دائمی برقرار کرد؛ همان‌گونه که انسان برای درک سخن دیگری باید نخست با او دوستی و ارتباط برقرار کند. او افزود: قرآن موجودی زنده و ناطق است؛ اگر با آن انس نگیریم، لب نمی‌گشاید و حقیقتش بر ما آشکار نمی‌شود. وی در ادامه ضمن تمجید از انس و اهتمام رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) به قرائت و تدبر روزانه در قرآن گفت: آن بزرگان قرآن را نه صرفاً برای ثواب، بلکه برای هدایت، مدیریت جامعه و یافتن راه در زندگی می‌خوانند.

در پایان، بانکی‌پور انس مستمر با قرآن را شرط اصلی بهره‌وری از برکات الهی دانست و اظهار داشت: خداوند قرآن را در اختیارمان قرار داده و ما نباید آن را نیز مانند امام زمان(عج) در عمل غایب کنیم؛ باید بکوشیم تا بهره غافلان را از قرآن نبریم. این سخنان در حالی بیان شد که جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور با حضور برگزیدگان رشته‌های مختلف قرآنی، حافظان و مفسران جوان در اصفهان برگزار گردید و محور اصلی آن، ترویج انس و تدبر در قرآن میان دانشجویان بود