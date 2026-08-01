استقبال کمنظیر اصفهانیها از نسل جدید ویلاداری
«دهکده پاستیلی پلاس» بزرگترین طرح گردشگری تاریخ کشور به اصفهان رسید
سمینار معرفی مدل نوین ویلاداری «دهکده پاستیلی پلاس»، هشتم مردادماه ۱۴۰۵ با استقبال گسترده شهروندان اصفهانی در هتل پیروزی اصفهان برگزار شد.
سمینار معرفی مدل نوین ویلاداری «دهکده پاستیلی پلاس»، هشتم مردادماه ۱۴۰۵ با استقبال گسترده شهروندان اصفهانی در هتل پیروزی اصفهان برگزار شد.
در این رویداد که به همت اتحادیه تعاونیهای عمرانی برگزار شد، بیش از ۶۰۰ نفر از علاقهمندان و فعالان حوزه سرمایهگذاری حضور یافتند و با ابعاد مختلف این شیوه نوین مالکیت و بهرهمندی از ویلا آشنا شدند. استقبال پرشور شهروندان اصفهانی بهاندازهای بود که ظرفیت پیشبینیشده برای برگزاری سمینار تکمیل شد و این رویداد با حضور فراتر از ظرفیت مهمانان همراه بود.
در جریان این سمینار، نمایندگان اتحادیه تعاونیهای عمرانی ضمن رونمایی از مدل مالکیت زمانی مادامالعمر بینالمللی در «دهکده پاستیلی پلاس»، جزئیات و مزایای آن را برای حاضران تشریح کردند. این مدل با هدف کاهش هزینههای سنگین خرید و نگهداری ویلا یا خانه دوم و فراهمکردن امکان استفاده از اقامتگاههای متنوع در مقاصد مختلف طراحی شده است.
افراد با مالکیت در «دهکده پاستیلی پلاس»، میتوانند بهجای پرداخت هزینههای چندمیلیاردی خرید ویلا و دغدغههای نگهداری آن، متناسب با میزان بهرهبرداری واقعیشان پرداخت مینمایند؛ اما بدون هزینه اضافی، امکان سفر و اقامت در ۳۰ مقصد در ۶ کشور را خواهند داشت.
بنا بر اظهار مسئولین سمینار، علاقمندان برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط مالکیت در و«دهکده پاستیلی پلاس» میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱۴۸۰۰۰۳۳۳ تماس بگیرند یا جزئیات این طرح را از طریق پلتفرم Hamsaz.com مشاهده کنند.