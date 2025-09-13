۳۵۰۰ تاکسی برقی داتوان در اصفهان | گفتوگوی اصفهان امروز با سید عادل حیدری مدیرعامل گروه داتوان
ناوگان داتوان در راه خیابانهای اصفهان
سید عادل حیدری، مدیرعامل گروه داتوان، از ورود ۳۵۰۰ تاکسی برقی به اصفهان خبر داد. جزئیات تاکسیهای برقی، زیرساخت شارژ، و نقشه اکوسیستم اقتصادی داتوان را در این گزارش بخوانید.
اصفهان امروز – سید مهدی رضوی: اصفهان، شهری که در سالهای اخیر زیر فشار آلودگی و ترافیک قرار دارد، بهزودی شاهد تحولی بزرگ در حملونقل عمومی خواهد بود: ورود ۳۵۰۰ تاکسی برقی با برند «داتوان تریپ».
در گفتوگوی اصفهان امروز، سید عادل حیدری، مدیرعامل گروه ارزشآفرینی داتوان، خبر ورود نخستین ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی تویوتا به اصفهان را اعلام کرد: «خودروها هماکنون در گمرک آماده ترخیص هستند و بهصورت پارتهای صدتایی وارد ناوگان شهری میشوند.»
این خبر تنها یک تحول در تاکسیرانی نیست؛ بلکه نشانهای از ورود جدی گروه داتوان به بطن زندگی روزمره مردم است؛ گروهی که علاوه بر تاکسیهای برقی، پروژههای ریلی، هوایی و خدمات دیجیتال را در دستور کار دارد.
تاکسیهای برقی؛ آغاز تغییر در اصفهان
مدل تاکسیهای برقی داتوان تفاوتهای مهمی با پلتفرمهای موجود دارد:
- مالکیت خودروها در اختیار شرکت است.
- رانندگان رسمی و استخدامشده با بیمه و مزایا فعالیت میکنند. تاکنون بیش از ۱۲۰۰ راننده زن و مرد با مدارک دیپلم تا دکترا ثبتنام کردهاند.
- امنیت سفر با نوآوری جدید: خانوادهها برای نخستین بار میتوانند تصویر داخل کابین را در طول سفر ببینند و از وضعیت فرزندانشان مطمئن شوند.
همچنین خدماتی چون رزرو سفر از قبل و خودروی در اختیار به سیستم افزوده شده است. به گفته حیدری، نرخگذاری طوری طراحی شده که کرایهها ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از پلتفرمهای مشابه باشد.
زیرساخت شارژ؛ حلقه حساس طرح
چالش اصلی خودروهای برقی، شارژ است. مدل داتوان بر پایه شارژ شبانه در توقفگاههای اختصاصی طراحی شده تا فشار به شبکه برق در ساعات اوج مصرف وارد نشود.
حیدری تأکید کرد: «برای موفقیت طرح، شهرداری و شرکتهای برق باید در توسعه ایستگاههای شارژ همراهی کنند.»
مردم اصفهان چه بهدست میآورند؟
ورود تاکسیهای برقی به معنای:
- کاهش آلودگی هوا به دلیل حذف موتورهای احتراقی.
- کاهش آلودگی صوتی و آرامش بیشتر در شهر.
- اعتماد عمومی بالاتر با رانندگان آموزشدیده و رسمی.
- هزینه سفر کمتر به دلیل حذف کمیسیونهای ۲۰ درصدی.
فراتر از تاکسی؛ پازل بزرگ گروه داتوان
گروه داتوان نزدیک به ۲۰ شرکت تابعه دارد و به دنبال ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی است:
- حملونقل ریلی: قرارداد ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تولید ۳۰۰ قطار خودکِشش، ۵۰ لوکوموتیو و ۶۰۰ واگن.
- حملونقل هوایی: پروژه «داتوان ایر» با وعده ورود ۳۲ هواپیما و تجهیز شش فرودگاه کشور از جمله اصفهان.
- حملونقل جادهای: ۲۰۰ کشنده فعال و هدفگذاری روی ۲۰۰۰ دستگاه.
- تاکسی اینترنتی: «داتوان تریپ» بهعنوان پلتفرم تاکسی برقی.
- فناوری و ارتباطات: «داتوان سل» (سیمکارت و اینترنت پرسرعت)، «داتوان دیتا» و «بیت راهبرد کیش».
- بازرگانی و خدمات جانبی: آوان تهاتر، توسعه بازرگانی آوان بینالملل، چاپخانه داتوان و کترینگ داتوان.
مدیران و ساختار گروه
در رأس گروه ارزشآفرینی داتوان، سید عادل حیدری بهعنوان مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره قرار دارد. اعضای هیئتمدیره شامل هوشنگ احمدی سرصحرا و حیدر شبانیان هستند.
مدیران زیرمجموعهها نیز عبارتند از:
- محمد خلجزاده (مدیرعامل داتوان ایر)
- محمود ترفع (مدیرعامل داتوان تریپ)
- مهدی ابراهیمی (مدیرعامل داتوان ریل)
- سید مجتبی مرعشی (مدیرعامل داتوان سیر)
- سعید اکرمی عراقی (مدیرعامل آوان تهاتر)
از پروژههای پراکنده تا اکوسیستم اقتصادی
هدف داتوان، ساخت اکوسیستم اقتصادی خصوصی در ایران است. تاکسیهای برقی، قطار ملی، ایرلاین خصوصی، خدمات مالی و فناوری دیجیتال، اگر بهدرستی به هم متصل شوند، میتوانند خدمات جامع و پایدار برای مردم و کسبوکارها ایجاد کنند.
سه شرط اصلی موفقیت عبارتند از: شفافیت مالی، توان اجرایی واقعی، تعامل با نهادهای حاکمیتی و شهری.
آزمون اعتماد در اصفهان
خیابانهای اصفهان نخستین میدان آزمایش این پروژهاند. اگر تاکسیها بهموقع وارد شوند و کیفیت خدمات حفظ شود، اعتماد عمومی تقویت خواهد شد.
برای گروه داتوان، این پروژه یک آزمون بزرگ اعتمادسازی است. و برای اصفهان، فرصتی است تا بهعنوان پایلوت ملی حملونقل پاک شناخته شود.