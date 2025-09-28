ژنراتور مرگ در خانه مسکونی اصفهان؛ ۱۸ ماینر غیرمجاز یک محله را تا آستانه انفجار برد

۱۸ دستگاه ماینر غیرقانونی در یک خانه مسکونی اصفهان کشف شد؛ ژنراتوری که برق آن‌ها را تأمین می‌کرد با انشعاب غیرمجاز گاز روشن بود و هر لحظه می‌توانست انفجاری مهیب رقم بزند.

اصفهان امروز: ششم مهرماه ۱۴۰۴، اصفهان شاهد یکی از هولناک‌ترین پرونده‌های ماینینگ غیرقانونی بود. مأموران تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های امنیتی، در یک خانه مسکونی ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند؛ دستگاه‌هایی که برق آن‌ها از طریق انشعاب غیرقانونی گاز و یک ژنراتور تأمین می‌شد. به گفته کارشناسان، این خانه تنها یک قدم با انفجار فاصله داشت؛ انفجاری که می‌توانست ده‌ها خانوار را قربانی سودجویی قاچاقچیان انرژی کند.

خطر انفجار در دل خانه‌ای معمولی

معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان اصفهان، براتعلی صالحی، به صدا و سیما اعلام کرد: «ژنراتور فعال این واحد با انشعاب غیرمجاز از شبکه گاز روشن بود. کوچک‌ترین جرقه می‌توانست محله‌ای مسکونی را به خاکستر تبدیل کند.» بلافاصله با دستور قضایی، محل پلمب و ماینرها توقیف شدند. پرونده این متخلفان اکنون روی میز مراجع قضایی است.

یک شبکه ماینری و هزاران تهدید

این حادثه تنها بخش کوچکی از پرونده‌ای است که در هفته‌های اخیر بارها خبرساز شده است:

پنجم مهر: ۷۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۶۹ محل مختلف کشف شد

۲۹ شهریور: ۱۴۹ دستگاه ماینر در انبارها و سوله‌های صنعتی جمع‌آوری شد

۱۱ شهریور: ۶۶ دستگاه ماینر در واحدهای کشاورزی، تجاری و مسکونی توقیف شد

شاهین‌شهر: کشف ۶ ماینر غیرقانونی در خانه‌ای که همزمان محل توزیع مواد مخدر و داروی غیرمجاز بود

در مجموع، شمار دستگاه‌های غیرقانونی کشف‌شده در استان به ۱۸ هزار و ۷۳۶ ماینر رسیده است؛ ظرفیتی معادل مصرف برق هزاران خانوار شهری که اگر پنهانی فعال می‌ماند، می‌توانست سال‌ها پایداری شبکه برق اصفهان را نابود کند.

قاچاقچیان انرژی و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند

ماینرهای غیرمجاز نه‌تنها برق ارزان یارانه‌ای کشور را می‌بلعند، بلکه به بهای خاموشی‌های ناخواسته، امنیت و آرامش میلیون‌ها شهروند را تهدید می‌کنند. کارشناسان انرژی هشدار می‌دهند هر دستگاه ماینر معادل مصرف چند خانوار است؛ یعنی سود شخصی عده‌ای محدود، هزینه‌ای است که از جیب مردم و صنعت برق پرداخت می‌شود.

مردم در نقش ضابطان انرژی

شرکت توانیر بارها تأکید کرده است که گزارش‌های مردمی در این کشفیات نقش اساسی داشته است. سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ راه ارتباطی مستقیم با مردم است؛ شهروندانی که در صورت گزارش ماینرهای غیرقانونی، می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

سود ماینرها در برابر امنیت مردم اصفهان

ماجرای ماینرهای غیرمجاز در اصفهان یک پرونده خاص شهری است که با جان مردم گره خورده است. از خانه‌ای در دل محله که در آستانه انفجار قرار گرفت، تا شبکه‌ای با هزاران دستگاه که به برق استان فشار می‌آورد؛ همه نشانه‌ها می‌گویند وقت آن رسیده که برخورد با قاچاقچیان انرژی جدی‌تر از همیشه دنبال شود. اصفهان حالا خط مقدم جنگی پنهان است؛ جنگی میان سودجویان بی‌رحم و حق مردم برای امنیت و آرامش.