امور برق بادرود اعلام کرد
جدول قطعی برق بادرود امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ + ساعت خاموشی مناطق
قطعی برق بادرود امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ طبق اعلام روابط عمومی امور برق بادرود برای اصلاح و افزایش پایداری شبکه انجام میشود؛ جدول خاموشی برق بادرود با جزئیات ساعت و مناطق در ادامه آمده است.
برق شماری از مناطق بخش بادرود امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ بهصورت موقت قطع میشود. بر پایه اطلاعیه روابط عمومی امور برق بادرود، این خاموشیها نه در چارچوب مدیریت بار، بلکه بهمنظور اصلاح، بهینهسازی و افزایش پایداری شبکه برق منطقه انجام میگیرد و از ساعت ۱۴ آغاز شده و تا ۲۴ همان شب در بازههای مشخص ادامه دارد.
بر اساس این برنامه، نخستین بازه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ محدوده پمپ بنزین آقاجانی و گاوداری شریفی به سمت آران و بیدگل و نیز بخش گستردهای از مرکز شهر شامل میدان الغدیر به سمت بنگاه شهدوست، قسمتی از شهرک شهید رجایی، خیابان منتظری، میدان امام حسین، محله میدان و محله حسینیه تا شهرک صابریه، خیابان شریعتی و بلوار امامرضا تا سهپل اریسمان را دربر میگیرد. سپس از ساعت ۱۶ تا ۱۸ نوبت به محور میدان الغدیر به سمت اریسمان، روستای اریسمان، چاه پیروزآباد، ناصریه تا سهراهی عباسآباد، دولتآباد و چاه سلمانیان میرسد.
در بازه ۱۸ تا ۲۰ محدوده پلیسراه، دامگاه اریسمان و قلعهگوشه در کنار کل خالدآباد و بلوار آقاعلیعباس (شامل چاه عیسیآباد و رحمتآباد، پمپ بنزین صادقیان و مناطق اطراف تا امامزاده آقاعلیعباس) بدون برق خواهد بود. آخرین نوبت نیز از ساعت ۲۲ تا ۲۴ به سیانجی شهرداری، گاوداری علویان، مزرعه حیدرآباد، دهآباد فمی و متینآباد اختصاص دارد. جزئیات کامل ساعت و مناطق در جدول زیر آمده است.
|ساعت خاموشی
|محدوده و مناطق مشمول قطعی
|۱۴ تا ۱۶
|پمپ بنزین آقاجانی، گاوداری شریفی به سمت آران و بیدگل؛ میدان الغدیر سمت بنگاه شهدوست، مقداری از شهرک شهید رجایی، خیابان منتظری، میدان امام حسین، محله میدان، محله حسینیه تا شهرک صابریه، خیابان شریعتی، بلوار امامرضا تا سهپل اریسمان، از شرکت فرش تا بستنی ساربان، از ارشاد تا بانک کشاورزی
|۱۶ تا ۱۸
|میدان الغدیر به سمت اریسمان، روستای اریسمان، چاه پیروزآباد، ناصریه تا سهراهی عباسآباد، دولتآباد و چاه سلمانیان
|۱۸ تا ۲۰
|پلیسراه، دامگاه اریسمان، قلعهگوشه؛ کل خالدآباد، بلوار آقاعلیعباس شامل چاه عیسیآباد و رحمتآباد، پمپ بنزین صادقیان و مناطق اطراف تا امامزاده آقاعلیعباس
|۲۲ تا ۲۴
|سیانجی شهرداری، گاوداری علویان، مزرعه حیدرآباد، دهآباد فمی، متینآباد
امور برق بادرود از شهروندان خواسته است با توجه به این زمانبندی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بیندیشند. ساعات اعلامشده احتمالی است و امکان جابهجایی یا تغییر آن وجود دارد؛ توصیه میشود پیش از پایان قطعی، دوشاخه دستگاههای حساس مانند یخچال، تلویزیون، پکیج و کولر گازی را از پریز جدا کنید تا از آسیب نوسان برق هنگام وصل مجدد در امان بمانند. روابط عمومی برق بادرود پیشاپیش از صبر و همراهی مردم شریف این بخش قدردانی کرده است.