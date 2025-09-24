طرح جامع مهر اصفهان؛ از رصد لحظهای ۶۰ گلوگاه ترافیکی تا آمادهباش پلیس برای امنیت دانشآموزان
همزمان با بازگشایی مدارس، طرح مهر اصفهان با رصد لحظهای ۶۰ گلوگاه ترافیکی و توصیههای ایمنی پلیس راهور، راه و فتا اجرا میشود. از جزئیات کامل این طرح باخبر شوید.
با آغاز سال تحصیلی و طنین دوباره زنگ مدارس، شهر اصفهان تحت پوشش طرح جامع «مهر ایمن و آرام» قرار گرفته است. شهرداری اصفهان با تشکیل ستاد مهر و رصد لحظهای نقاط بحرانی ترافیک، و فرماندهی انتظامی با بسیج پلیسهای تخصصی خود، برنامهای هماهنگ را برای تضمین امنیت و آرامش دانشآموزان در مسیر خانه تا مدرسه و حتی در فضای مجازی به اجرا گذاشتهاند.
رصد لحظهای ۶۰ گلوگاه ترافیکی: مغز متفکر ستاد مهر شهرداری
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، از فعالیت قرارگاه عملیاتی ستاد مهر با هدف کاهش تنشهای ترافیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد. به گفته سعید ساکت، این ستاد با همکاری پلیس راهور و سایر نهادهای مسئول، اقدامات گستردهای را از مردادماه آغاز کرده است.
مهمترین اقدامات این ستاد عبارتند از:
-
شناسایی و پایش آنلاین: ۶۰ گلوگاه ترافیکی در سطح شهر شناسایی شده و به صورت لحظهای توسط مرکز فرماندهی رصد میشوند.
-
تمرکز بر ساعات اوج: نظارت ویژه بر ترافیک در ساعات ۷ تا ۹ صبح و ۱۲ تا ۱۴ ظهر برای مدیریت بهینه ترددها انجام میشود.
-
انتشار روزانه دادههای ترافیکی: برای نخستین بار، آمار دقیقی از رفتار ترافیکی شهر، شامل تخلفات، تعداد ترددها، و وضعیت ناوگان حملونقل عمومی به صورت روزانه منتشر خواهد شد.
-
تأثیر شناورسازی ساعات کاری: بررسیها نشان میدهد که اجرای طرح شناورسازی، حجم سفرهای صبحگاهی در ساعات اوج را از ۷۰۰ هزار به زیر ۵۰۰ هزار سفر کاهش داده و بار ترافیک را توزیع کرده است.
شهروندان میتوانند هرگونه چالش ترافیکی را از طریق سامانه ۱۳۷ به این ستاد اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن پیگیری شود.
آمادهباش پلیس در سه حوزه: از خیابان تا فضای مجازی
همگام با شهرداری، فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز با بهکارگیری بیش از ۱۷۰۰ دستگاه خودرو و ۱۶۰۰ گشت پیاده در سراسر کشور، طرح ویژهای را برای امنیت مدارس آغاز کرده است. در اصفهان، پلیسهای راهور، راه و فتا توصیههای کلیدی خود را برای تضمین امنیت همهجانبه دانشآموزان اعلام کردهاند.
-
پلیس راهور: والدین، کلید کاهش ترافیک و اضطراب دانشآموزان
سرهنگ علیاصغر زارع، رئیس پلیس راهور استان، با اشاره به ایجاد گلوگاههای ترافیکی توسط خودروهای شخصی در اطراف مدارس، از والدین خواست تا خودروی خود را در محلی مناسب پارک کرده و از توقف دوبل بپرهیزند. وی همچنین بر آموزش نحوه صحیح عبور از خیابان به فرزندان و عدم استفاده از تلفن همراه حین پیادهروی تأکید کرد.
-
پلیس راه: ایمنی مدارس حاشیه راهها، نیازمند دقت مضاعف
رئیس پلیس راه استان، سرهنگ علی مولوی، با توجه به افزایش تردد در مسیرهای برونشهری منتهی به مدارس، از رانندگان خواست با دقت و سرعت مطمئنه رانندگی کنند. او به خانوادهها و سرویسهای مدارس تأکید کرد که از مسیرهای امن استفاده کرده و نکات ایمنی مانند نگاه به هر دو طرف قبل از عبور از عرض جاده را جدی بگیرند.
-
پلیس فتا: امنیت دانشآموزان در برنامه «شاد»
سرهنگ نعمتالله طاهرپور، رئیس پلیس فتا اصفهان، به خانوادهها و معلمان هشدار داد که از نصب نسخههای غیررسمی برنامه «شاد» خودداری کنند. وی تأکید کرد که والدین باید بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت داشته باشند و از بارگذاری اطلاعات شخصی و کلیک بر روی لینکهای ناشناس در گروههای درسی جلوگیری کنند. شهروندان میتوانند هرگونه مورد مشکوک در فضای مجازی را از طریق سایت رسمی پلیس فتا گزارش دهند.