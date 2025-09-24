استانهایی که پنجشنبه تعطیل یا دورکار شدند
در ادامه تغییرات تقویم کاری دستگاههای اجرایی، چندین استان کشور روزهای پنجشنبه را تعطیل یا بهصورت دورکاری اعلام کردهاند. هدف این تصمیم، صرفهجویی در مصرف انرژی، کاهش هزینههای اداری و مدیریت بهتر تردد شهری عنوان شده است. در این گزارش فهرست کامل استانهای مشمول این طرح مرور میشود و وضعیت استان اصفهان ـ بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای صنعتی و اداری کشور ـ بهطور ویژه بررسی خواهد شد.
در ادامه تغییرات تقویم کاری دستگاههای اجرایی، چندین استان کشور روزهای پنجشنبه را تعطیل یا بهصورت دورکاری اعلام کردهاند. هدف این تصمیم، صرفهجویی در مصرف انرژی، کاهش هزینههای اداری و مدیریت بهتر تردد شهری عنوان شده است. در این گزارش فهرست کامل استانهای مشمول این طرح مرور میشود و وضعیت استان اصفهان ـ بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای صنعتی و اداری کشور ـ بهطور ویژه بررسی خواهد شد.
استانهایی که پنجشنبهها تعطیل یا دورکار شدند (۱۴۰۴)
در این جدول، استانهایی که اطلاعرسانی شده است در روزهای پنجشنبه، ادارات آن استان یا تعطیل یا کارکنان موظف به دورکاری هستند، گردآوری شدهاند:
|استان
|وضعیت پنجشنبه
|توضیح / ملاحظات
|اردبیل
|دورکاری
|همه دستگاههای اجرایی به جز خدماترسان و امدادی دورکار هستند.
|قزوین
|تعطیلی
|استانداری قزوین اعلام کرده که روزهای پنجشنبه تعطیل است.
|سمنان
|تعطیلی
|روزهای پنجشنبه تعطیل اعلام شده است.
|همدان
|دورکاری
|دستگاههای اجرایی در روز پنجشنبه بهصورت دورکاری فعالیت دارند.
|گیلان
|تعطیلی / نیمه تعطیلی
|در برخی منابع تعطیلی پنجشنبهها در نیمه دوم سال اعلام شده است.
|گلستان
|دورکاری
|کارمندان بهجز بخش خدماتی و امدادی در روزهای پنجشنبه دورکار هستند.
|فارس
|دورکاری
|استانداری فارس دورکاری پنجشنبهها را تا پایان سال تمدید کرده است.
|سیستان و بلوچستان
|دورکاری
|ادارات استان روزهای پنجشنبه دورکاری خواهند بود (مراکز خدماتی و امدادی مستثنی)
⚠️ نکته: در برخی استانها «تعطیلی کامل» و در برخی دیگر «دورکاری» اعلام شده است؛ همچنین بعضی موارد ممکن است فقط برای بازه زمانی مشخصی (مثلاً نیمه دوم سال) اعمال شوند.
وضعیت استان اصفهان
اطلاعیههای رسمی تاکنون اعلام قطعی تعطیلی یا دورکاری پنجشنبهها برای اصفهان منتشر نشده است.
هنوز مصوبهای معتبر مبنی بر تعطیلی دائمی پنجشنبهها برای اصفهان منتشر نشده است.اگرچه برخی بخشها ممکن است در مواقع اضطراری تعطیل شوند، اما وضعیت عمومی تعطیلی پنجشنبهها برای استان اصفهان مانند استانهای فهرست بالا نیست و تا این لحظه تصمیمی مبنی بر تعطیلی یا دورکاری کارمندان ادارات استان گرفته نشده است.