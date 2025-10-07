شورای تحول اداری استان اصفهان در جلسه‌ای فوری و مهم، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، فعالیت دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال به حالت دورکاری تغییر خواهد کرد

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در گفتگو با اصفهان امروز، از تصویب نهایی دورکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه خبر داد. این تصمیم مهم توسط شورای تحول اداری استان اتخاذ شده و با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و تقویت حوزه گردشگری به اجرا در می‌آید.

ساعت کار جدید ادارات اصفهان: ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵

به گفته استاندار اصفهان، این مصوبه دارای دو بخش کلیدی است:

دورکاری پنجشنبه‌ها: از این هفته تا پایان سال ۱۴۰۴، فعالیت ادارات در روزهای پنج‌شنبه در قالب «دورکاری» انجام خواهد شد.

تغییر ساعت کاری روزهای دیگر: برای جبران ساعات کاری و ساماندهی ناترازی انرژی، ساعت حضور کارمندان در ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه به ۶:۴۵ دقیقه تا ۱۴:۴۵ تغییر می‌یابد.

دلیل دورکاری به‌جای تعطیلی کامل چیست؟

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه سازمان امور استخدامی کشور اجرای طرح تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها در برخی استان‌ها را مغایر قانون اعلام کرده بود، افزود که با واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به استانداران، استانداری اصفهان تصمیم به دورکاری گرفت.

ایشان تأکید کرد که اصفهان به عنوان یک قطب اصلی صنعت و تجارت ایران، با تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها با مشکلاتی نظیر اخلال در تعاملات بین‌المللی، هماهنگی با بازارهای جهانی و نارضایتی فعالان اقتصادی مواجه می‌شد. لذا، با سنجش منافع و مضرات، استانداری اولویت را به سلامت عمومی، حفظ محیط زیست و ساماندهی انرژی داد و طرح دورکاری را تصویب کرد.

جدول مقایسه ساعت کار جدید ادارات اصفهان (تا پایان ۱۴۰۴)

استاندار اصفهان اعلام کرد که این مصوبه دارای دو بخش کلیدی است؛ دورکاری پنجشنبه‌ها و تغییر ساعت کاری روزهای دیگر برای جبران ساعات و ساماندهی ناترازی انرژی:

روز هفته وضعیت فعالیت سابق وضعیت جدید (مصوبه) ساعت کاری جدید شنبه تا چهارشنبه حضوری (ساعت متغیر) حضوری (اجباری) ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵ پنجشنبه حضوری دورکاری ساعات موظفی غیرحضوری مدت اجرا - تا پایان سال ۱۴۰۴ -

جدول دستگاه‌های مستثنی از طرح دورکاری پنجشنبه‌ها

استاندار اصفهان مشخص کرد که برای عدم ایجاد خلل در خدمت‌رسانی عمومی، برخی دستگاه‌ها از این طرح مستثنی هستند و فعالیت آن‌ها طبق روال سابق ادامه خواهد یافت:

نوع دستگاه مثال‌ها (جهت شفاف‌سازی) وضعیت فعالیت در پنجشنبه خدماتی دفاتر پیشخوان دولت، آب، برق، گاز و... مطابق روال عادی امدادی اورژانس، آتش‌نشانی، هلال احمر و... مطابق روال عادی شبانه روزی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مطابق روال عادی

بخش پرسش و پاسخ (Q&A) متداول درباره دورکاری اصفهان

برای ارائه اطلاعات کامل‌تر به کاربران، به سوالات کلیدی پاسخ می‌دهیم: