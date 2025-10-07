تصمیم‌گیری درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها برای ادارات اصفهان، به دلیل واگذاری اختیار به استانداران از سوی دولت، به موضوع روز استان تبدیل شده است. در حالی که نزدیک به ۲۰ استان دیگر تعطیلی را از سر گرفته‌اند، اصفهان همچنان در بلاتکلیفی است. معاون توسعه مدیریت استانداری اصفهان اعلام کرده که سرنوشت این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه (امروز) شورای تحول اداری با حضور استاندار، بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای و بررسی مزایا و معایب اجتماعی-اقتصادی، مشخص و نهایتاً به صورت رسمی اعلام خواهد شد. جامعه‌شناسان و روانشناسان، تعطیلی پنجشنبه‌ها را نه فقط یک اقدام برای کاهش مصرف انرژی، بلکه یک نیاز اجتماعی ضروری برای افزایش بهره‌وری، سلامت روان و حفظ کیان خانواده می‌دانند و بر اجرای آن تأکید دارند.

در ده روز اخیر، موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان اصفهان به مهم‌ترین دغدغه مردم و کارکنان تبدیل شده است. پس از پایان فصل گرما و لغو موقت سیاست‌های کاهش مصرف انرژی، دولت با هدف تسهیل امور و رعایت قوانین کاری، اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره تعطیلی روزهای پایانی هفته یا تغییر نحوه فعالیت ادارات را به استانداران واگذار کرد. این واگذاری، استان اصفهان را وارد فاز جدیدی از انتظار و گمانه‌زنی کرده است، به طوری که جامعه منتظر اعلام رسمی سرنوشت پنجشنبه‌های پاییزی است. همین عدم وجود یک رویه واحد و یکسان در کل کشور، بر حجم گمانه‌زنی‌ها در اصفهان افزوده و سبب شده تا این موضوع از یک مسئله صرفاً اداری، به یک مطالبه و نیاز اجتماعی گسترده بدل شود. این تغییر دیدگاه، مسئولان اصفهان را بر آن داشته تا تصمیم‌گیری را با دقت و جامعیت بیشتری انجام دهند، تا عدالت اداری و منافع عمومی به بهترین نحو حفظ شود.

بلاتکلیفی پایان می‌یابد؟ چشم اصفهان به جلسه شورای تحول اداری برای تعیین تکلیف پنجشنبه‌ها

کارکنان و شهروندان اصفهانی در انتظار خبری رسمی و قطعی از استانداری هستند. ابراهیم معتمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان، با اشاره به حجم بالای پیگیری‌های عمومی در این خصوص، اعلام کرده است که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص وضعیت تعطیلی یا فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه هنوز به قطعیت نرسیده و نیازمند جمع‌بندی نهایی است. این مقام مسئول تأکید کرد که سرنوشت این موضوع در جلسه مهمی در روز سه‌شنبه (امروز)، در شورای تحول اداری استان و با حضور استاندار اصفهان، نهایی خواهد شد و انتظار می‌رود نتیجه آن در اسرع وقت به اطلاع عموم برسد.

تاریخ‌سازی برای پنجشنبه‌های اصفهان: تصمیم امروز، ابلاغ فردا

معتمدی همچنین افزود که تصمیم نهایی با دقت و بر اساس شاخص‌های گوناگون، بررسی مزایا و معایب، و با لحاظ نیازهای اجرایی و شرایط اقلیمی خاص اصفهان صورت خواهد گرفت. رویکرد محتاطانه استانداری نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نه تنها بر اساس صرفه‌جویی در انرژی، بلکه با در نظر گرفتن عدالت اداری، جلوگیری از سردرگمی کارکنان و ملاحظات اقتصادی منطقه صورت می‌پذیرد. در واقع، این تصمیم‌گیری با هدف ایجاد عدالت اداری و تضمین افزایش بهره‌وری انجام خواهد شد.

چرایی و دلایل بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها: تسهیل امور و رعایت قانون

واگذاری اختیار به استانداران بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و با نظر به مصوبه مجلس، به چند دلیل عمده صورت گرفته است. سخنگوی دولت نیز هدف اصلی را تسهیل امور مردم، کاهش مصرف انرژی و ایجاد شرایط کاری مناسب‌تر برای کارکنان اعلام کرده است. ایشان تصریح کرده‌اند که تعطیلی پنجشنبه‌ها تا جایی مجاز است که به ساعت کاری قانونی ایرادی وارد نکند و این موضوع در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی و تصویب مجلس نیز قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس نیز بر لزوم تصویب یک قانون مشخص و کلی درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها تأکید دارند تا عدالت اداری در سراسر کشور برقرار شود و تبعیض رفع گردد. تا آن زمان، دولت استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند تغییر ساعت کاری و دورکاری را برای مدیریت بهینه امور پیشنهاد داده است. همچنین، بسیاری از استان‌ها با هدف هماهنگی با سیاست‌های ملی و حفظ سلامت کارکنان، این تعطیلی را اعمال کرده‌اند که این موضوع خود فشار اجتماعی برای همگام‌سازی اصفهان را افزایش داده است.

فراتر از انرژی: پنجشنبه‌های تعطیل، یک «نیاز اجتماعی» و روان‌شناختی

با وجود اینکه تعطیلی پنجشنبه‌ها در تابستان با هدف مدیریت ناترازی انرژی آغاز شد، اما بازخوردهای اجتماعی گسترده نشان داد که این تصمیم دارای پیامدهای مثبت پنهان و ماندگاری است که آن را از یک سیاست کلان انرژی به یک نیاز اجتماعی تغییر موضوعیت داده است. کاهش هزینه مصرف انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی ادارات، در کنار کاهش ترافیک و پویایی برنامه‌های فرهنگی، تنها بخشی از آثار مثبت این تصمیم بود که مورد توجه عموم قرار گرفت.

بهبود سلامت روان و افزایش بهره‌وری شغلی

هاجر براتی، روانشناس صنعتی و سازمانی و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با ایرنا، بر تأثیرات مثبت تعطیلی پنجشنبه‌ها بر بهره‌وری کارکنان و نشاط روانی تأکید کرده است. او معتقد است که افزودن یک روز تعطیل اضافی به کاهش استرس و خستگی شغلی کمک کرده و در نهایت، کیفیت عملکرد کارکنان را در روزهای کاری افزایش می‌دهد. وی با استناد به پژوهش‌هایی که نشان‌دهنده افزایش رضایت شغلی و بهره‌وری در سازمان‌های با تعطیلات اضافی هستند، بیان می‌کند که این امر نشان‌دهنده ارزش‌گذاری به نیروی انسانی است.

به نقل از براتی:

«این تصمیم به کارمندان اجازه می‌دهد تا با تجدید نیرو به محل کار بازگردند و احساس کنند که ارزش‌گذاری شده‌اند، در نتیجه رضایت شغلی، بهره‌وری و تعهد به سازمان نیز افزایش می‌یابد.»

استاد دانشگاه اصفهان افزود که تعطیلی یک روز در هفته به ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی، تقویت روابط اجتماعی و بهبود سلامت روان کارکنان منتهی می‌شود. این امر به خودی خود می‌تواند چابک‌سازی نظام اداری و ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی را نیز به دنبال داشته باشد.

تقویت کیان خانواده و رونق اقتصاد محلی

امان‌الله باطنی، پژوهشگر اجتماعی و جامعه‌شناس، و فرهاد بوستانی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی و خانواده، دامنه آثار مثبت تعطیلی پنجشنبه‌ها را فراتر از محیط اداری می‌دانند و بر آثار جامعه‌شناختی آن تأکید می‌کنند. به باور این کارشناسان، دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته به نهادینه‌سازی تفریح و رونق اقتصاد گردشگری، به ویژه بوم‌گردی و مسافرت‌های کوتاه، کمک شایانی می‌کند. این رونق، اقتصاد روستا را تقویت کرده و می‌تواند بر کاهش نرخ تجرد جوانان روستا و مهاجرت آن‌ها به شهرها تأثیر مستقیم بگذارد.

باطنی همچنین به آمار نگران‌کننده ۱۷ دقیقه‌ای میانگین مکالمه روزانه زوجین اشاره می‌کند و تعطیلی پنجشنبه را به عنوان یک راهکار مؤثر برای افزایش سرانه مکالمه و کاهش طلاق عاطفی معرفی می‌کند. او تأکید می‌کند که رویکرد برخی استان‌ها بر تعطیل‌نشدن پنجشنبه‌ها، یادآور نوعی حکمرانی کاریکاتوری است که در آن آرمان‌های بهره‌وری محقق نمی‌شود. بوستانی نیز اصرار دارد که موضوع «نشاط خانواده» و «چاره‌یابی فرسودگی شغلی نیروی انسانی» باید به اندازه مدیریت انرژی در تصمیم‌سازی نهایی اهمیت داشته باشد.

بلاتکلیفی و واکنش‌های مجلس: مطالبه عدالت اداری

تأخیر در تصمیم‌گیری و وضعیت بلاتکلیفی در اصفهان، واکنش‌های نمایندگان مجلس را در پی داشته است. حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن انتقاد از این وضعیت، اعلام کرد که این تأخیر اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده و زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده است.

ممکان تأکید کرد که تا زمان تصویب نهایی قانون سراسری، انتظار می‌رود مابقی استان‌ها نیز به تبع استان‌های پیش‌رو تعطیل شوند تا تبعیض اداری و سردرگمی کارکنان برطرف شده و عدالت، آرامش و بهره‌وری تضمین شود. نمایندگان مجلس یک ماه پیش لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه‌ها را برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند، که همین امر، اهمیت تصمیم محلی استانداری اصفهان را در کوتاه‌مدت دوچندان می‌کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده: در آستانه تصمیم نهایی

موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها در اصفهان یک چالش صرفاً اداری نیست، بلکه ترکیبی از نیازهای اجتماعی، روان‌شناختی، اقتصادی و مدیریتی است. اصفهان در حالی به استقبال تصمیم نهایی می‌رود که شواهد و نظرات کارشناسی حاکی از مزایای گسترده این تعطیلی بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش کارایی اداری است. انتظار می‌رود با برگزاری جلسه شورای تحول اداری در روز سه‌شنبه، سرانجام ابهام‌ها برطرف شده و اصفهان نیز با اتخاذ تصمیمی شفاف، به جمع استان‌هایی بپیوندد که برای رفاه کارکنان و مدیریت بهینه، شیوه مشخصی را در پیش گرفته‌اند.