تعطیلی پنجشنبهها در اصفهان رسماً اعلام شد: ادارات دولتی استان «دورکار» شدند!
اصفهان امروز - شورای تحول اداری استان اصفهان در جلسهای فوری و مهم، مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن، فعالیت دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال به حالت دورکاری تغییر خواهد کرد. این تصمیم با هدف بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری کارمندان اتخاذ شده و یک تغییر ساختاری بزرگ در ساعت کار ادارات اصفهان محسوب میشود.
دورکاری پنجشنبه اصفهان؛ مصوبه جدید شورای تحول اداری
به گزارش اختصاصی اصفهان امروز، این تغییر ساختار از این پس اعمال خواهد شد. این مصوبه به معنای تعطیلی کامل ادارات نیست، بلکه کارمندان موظفند وظایف محوله خود را در روز پنجشنبه بهصورت غیرحضوری انجام دهند.
تا این لحظه، جزئیات دقیقی درباره نحوه اجرای طرح منتشر نشده و جلسه شورا برای تعیین نهایی سازوکارها همچنان در جریان است.
زمان اعلام جزئیات ساعت و نحوه اجرای طرح
اخبار تکمیلی حاکی از آن است که جزئیات کامل و نحوه دقیق اجرای طرح دورکاری پنجشنبهها در اصفهان، از جمله ساعت موظفی دورکاری و چگونگی ارائه خدمات ضروری به مردم، در ساعات آینده و پس از اتمام جلسه شورای تحول اداری، به طور رسمی اعلام خواهد شد.
آخرین اخبار مربوط به تغییر ساعت کار ادارات اصفهان به روزرسانی می شود.
۱. این طرح شامل کدام ادارات میشود؟
این مصوبه شامل تمام دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی زیر مجموعه استانداری اصفهان است. جزئیات دقیق و فهرست کامل ادارات مشمول طرح پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
۲. آیا پنجشنبهها برای کارمندان تعطیل است؟
خیر، روز پنجشنبه تعطیل رسمی نیست و به حالت دورکاری تغییر یافته است. کارمندان موظف هستند وظایف خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند و در دسترس باشند.
۳. هدف اصلی از اجرای این طرح چیست؟
هدف اصلی اجرای این طرح، کاهش مصرف انرژی (به ویژه در فصول پرمصرف) و استفاده بهینه از زمان و افزایش بهرهوری کارمندان دولت است.
۴. نحوه ارائه خدمات به مردم در روزهای پنجشنبه چگونه خواهد بود؟
تمهیدات لازم برای عدم توقف خدمترسانی به مردم اندیشیده شده است. جزئیات دقیق ارائه خدمات ضروری و چگونگی پیگیری امور شهروندان در ساعات آینده اطلاعرسانی میشود.
۵. آیا ساعات کار اداری در روزهای دیگر هفته تغییر میکند؟
در حال حاضر، این مصوبه فقط مربوط به تغییر وضعیت روزهای پنجشنبه به دورکاری است. هرگونه تغییر احتمالی در ساعات کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه متعاقباً اعلام خواهد شد.
۶. پنج شنبه های دورکاری در اصفهان تا چه زمانی ادامه دارد؟
فعالیت دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال به حالت دورکاری تغییر خواهد کرد.