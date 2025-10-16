پزشکیان برای شرکت در ۳ رویداد ملی و بینالمللی، به نصف جهان سفر کرد
ورود رئیسجمهوری به اصفهان: مهارتآموزی در کانون توجه
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برای شرکت در چند رویداد بزرگ ملی و بینالمللی وارد اصفهان شد. این سفر رسمی برای حضور در اختتامیه جشنواره خیرین مدرسهساز، افتتاحیه چهارمین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه و حکمرانی علوی، و مراسم آغاز بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت انجام شده است. کنگره نهجالبلاغه با همکاری موسسه «نور» نهجالبلاغه اصفهان و دانشگاه آزاد برگزار میشود. همچنین، مسابقات ملی مهارت با حضور بیش از ۷۰۰ شرکتکننده در ۳۸ رشته، تا ۲۷ مهرماه در اصفهان ادامه خواهد داشت و زمینه ساز توسعه مهارتآموزی در کشور است.
اصفهان، میزبان رویدادهای ملی بزرگ: مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در اولین سفر خود پس از تکیه بر کرسی ریاست دولت چهاردهم، صبح امروز پنجشنبه (۱۶ مهر ۱۴۰۵) وارد اصفهان شد. این سفر کاری با همراهی جمعی از وزرا و به منظور شرکت در سه برنامه مهم ملی و بینالمللی برنامهریزی شده است. رئیسجمهور با استقبال گرم مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، و جمعی از مدیران استانی در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی این استان، برنامههای فشرده خود را آغاز کرد. مهمترین هدف این سفر، مشارکت و حمایت از جریانهای بنیادین فرهنگی و مهارتی کشور است.
سه برنامه کلیدی در سفر غیر استانی رئیسجمهور به اصفهان
سفر رئیسجمهور پزشکیان به اصفهان، برخلاف سفرهای استانی، صرفاً برای حضور در رویدادهای مهم ملی و بینالمللی انجام شده است. برنامههای اصلی این سفر عبارتند از: شرکت در بیست و هفتمین همایش خیران مدرسهساز کشور با محوریت نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، حضور در افتتاحیه چهارمین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه و حکمرانی علوی، و آغاز رسمی بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت.
نهجالبلاغه و حکمرانی علوی؛ تمرکز بر گنجینه معنوی
چهارمین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه و حکمرانی علوی که یکی از برنامههای اصلی سفر رئیسجمهور است، با همکاری موسسه «نور» نهجالبلاغه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی این استان برگزار میشود. این کنگره بر اهمیت و نقش نهجالبلاغه در تبیین اصول حکمرانی اسلامی و عدالتمحور تأکید دارد و توجه به این گنجینه معنوی را در کانون مباحث ملی و بینالمللی قرار داده است.
مسابقات ملی مهارت: میدان رقابت بیش از ۷۰۰ جوان متخصص
بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت، با حضور بیش از ۷۰۰ رقابتکننده از سراسر ایران و در ۳۸ رشته مهارتی، یکی دیگر از رویدادهای مورد توجه رئیسجمهور در اصفهان است. شرکتکنندگان این دوره پس از گذراندن مراحل سخت شهرستانی و استانی از میان ۱۰ هزار نفر انتخاب شدهاند.
اهداف و تاریخچه مسابقات ملی مهارت
این مسابقات که سابقه تاریخی چهل و پنج ساله در کشور دارد، با هدف ایجاد شور و نشاط و تحریک اشتیاق جوانان به مهارتآموزی و تربیت انسانهای توانمند برگزار میشود. نزدیک به یک هزار کارشناس، مجری و مهمان در برگزاری این رویداد که الهامبخش توسعهنگری است، مشارکت دارند. مسابقات ملی مهارت از امروز تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد و تجربه برگزاری آن، موجبات اصلاح گام به گام فرایند مهارتآموزی در سطح کشور را فراهم کرده است.