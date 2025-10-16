یک ماه حقوق پزشکیان تقدیم مدرسهسازان شد!
انتقاد تند رئیس جمهور از پروژههای خاکخورده: «باور کنید روی طلا خوابیدهایم و گرسنهایم»
مسعود پزشکیان در جشنواره خیرین مدرسهساز اصفهان، مدرسهسازی را بستر اولیه رشد و نه هدف نهایی دانست و بر تقویت باور "ما میتوانیم" در دانشآموزان برای خلق دستاوردهایی چون موشک و انرژی هستهای تأکید کرد. وی با انتقاد از اتکای صرف به دولت، مردم و خیرین را ستون اصلی حل مشکلات خواند و رسماً با اهدای حقوق یک ماه و کمک ماهانه ۵ میلیون تومانی، به پویش «به سازِ مدرسه، بساز مدرسه» پیوست.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در اولین سفر رسمی خود به اصفهان پس از تصدی ریاست دولت چهاردهم، عصر پنجشنبه (۱۶ مهر ۱۴۰۵) در بیست و هفتمین همایش خیرین مدرسهساز کشور حضور یافت. این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، فراتر از یک رویداد تجلیل، به تریبونی برای تأکید رئیسجمهور بر اهمیت نقش مردم، تغییر نگاه مدیریتی و انتقاد از ناکارآمدیهای اجرایی تبدیل شد. او در بخشی از سخنانش، ضمن قدردانی از خیرین، به مدیران هشدار داد که از وی تعریف نکنند و تأکید کرد که خدمتگزار مردم است. سخنان پزشکیان در این مراسم با اعلام یک اقدام عملی برای مشارکت در مدرسهسازی، توجهات زیادی را به خود جلب کرد.
مدرسه، بستر اولیه برای ساختن نسلی «الهامبخش»
پزشکیان در بخشهای مختلف سخنرانی خود، مدرسهسازی را نه هدف نهایی، بلکه «بستر اولیه» و «میدانی» برای رشد و شکوفایی گنجینههای توانمندی درونی فرزندان ایران دانست.
«ما میتوانیم» رمز دستیابی به توانمندیهای بزرگ
رئیسجمهور با اشاره به دستاوردهای علمی و دفاعی کشور، تأکید کرد: فرزندان همین سرزمین بودند که توانستند موشک و انرژی هستهای را بسازند. او تصریح کرد که باور «ما میتوانیم» باید در نسل جوان ایجاد و تقویت شود تا بتوانند از این خاک طلا بسازند و مملکت را آباد کنند. پزشکیان همچنین باور به قدرت مطلق الهی را دلیلی بر این دانست که انسان نباید بپذیرد که از دیگران کمتر است و همواره باید به سوی برترینها حرکت کند.
آزادسازی قدرت مردم، کلید حل مشکلات کشور
پزشکیان با خطاب قرار دادن خیرین مدرسهساز، صراحتاً بیان کرد که اگر به امید دولت میماندند، بسیاری از دستاوردهای کنونی در مدرسهسازی تا ۴۰ سال دیگر نیز محقق نمیشد. او مشارکت مردمی را راهگشای اصلی حل تمام مشکلات کشور دانست و گفت: اگر مردم به میدان بیایند، همه مسائل حل خواهد شد. او با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی آموزش و پرورش، سلامت و معیشت، انتقاد کرد که: «ما روی طلا خوابیدیم و گرسنگی میکشیم؛ مشکل از ماست نه سرمایههای ما.»
اعلام حمایت عملی و انتقاد تند از ناکارآمدی
رئیسجمهور پس از رونمایی از پوستر نهضت «به سازِ مدرسه، بساز مدرسه»، با یک اقدام عملی، اعلام کرد که شخصاً به این نهضت میپیوندد.
واریز حقوق به حساب مدرسهسازی
مسعود پزشکیان اعلام کرد که از معاون اجرایی خود خواسته است تا حقوق یک ماه او را به حساب «بساز مدرسه» واریز کند و علاوه بر آن، هر ماه نیز ۵ میلیون تومان به این حساب کمک کند. او از همه مسئولان و شهروندان خواست تا در حد توان خود برای ارتقاء سطح آموزش و تغییر کیفیت مدارس قدم بردارند.
انتقاد از هدر رفت منابع و پروژههای ناتمام
رئیسجمهور با ارائه آمارهای تکاندهنده، از ناکارآمدی و اسراف در مدیریت کشور انتقاد کرد. وی با اشاره به پنج میلیون میلیارد تومان پروژه ناتمام روی زمین، پرسید: «در دنیا ساختمان ۹۰ طبقه را ۹ ماهه میسازند و ما ساختمان ۲ طبقه را ۱۰ ساله میسازیم؛ چرا باید این را بپذیریم؟» او راهکار کوتاهمدت را در صرفهجویی ۱۰ درصدی در مصرف سوخت و انرژی دانست که معادل صرفهجویی روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت و گاز است و تأکید کرد که با این صرفهجویی، هیچ ایرانی برای معیشت خود به مشکل نخواهد خورد.
نقش تحولآفرین مدیران و هشدار درباره اختلاف داخلی
پزشکیان در جمع مدیران کل آموزش و پرورش کشور، بر نقش حیاتی مدیریت در تحول نظام آموزشی تأکید کرد.
مدیریت صحیح و الهامبخشی با عمل
پزشکیان با اشاره به اصول علم مدیریت، تصریح کرد که ۹۰ درصد موفقیت یا شکست هر سازمان به عملکرد مدیریت بازمیگردد. او تحول در آموزش را از تغییر نگاه مدیران دانست و تأکید کرد که اگر مدیران چشمانداز را ببینند و به جای اتکای صرف به دولت، به مردم و توان خود متکی شوند، مشکلات حل خواهد شد. رئیسجمهور با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم الهامبخش بودن، عملگرایی را شرط اصلی این الهامبخشی دانست و گفت: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»
مهاجرت و خطر اختلافات داخلی
رئیسجمهور با انتقاد از شرایطی که فرزندان کشور را به فکر مهاجرت میاندازد، گفت: «ما روی طلا خوابیدهایم، اما گرسنهایم؛ مقصر ما هستیم نه آمریکا.» او تأکید کرد که جوانان باید بروند، بیاموزند و برای خدمت به ایران بازگردند. پزشکیان در فرازی مهم دیگر گفت که از دشمنان خارجی نمیترسد، بلکه از اختلافات داخلی میترسد؛ چرا که اگر همدلی نباشد، «خودمان، خودمان را فرو میپاشیم.»
حاشیههای ویژه همایش: زایندهرود و پیانو نوازی
بیست و هفتمین همایش خیرین مدرسهساز با حاشیههای قابل توجهی همراه بود.
پیشنهاد ثبت ملی زایندهرود
در این مراسم، احمد زارع از خیرین مدرسهساز، با اشاره به شاهکار شیخ بهایی در تقسیم آب، خطاب به رئیسجمهور پیشنهاد کرد که موضوع زایندهرود را از سطح یک نزاع استانی به یک "واقعه انسجامبخش ملی" ارتقاء دهد و این رودخانه به نام ایران ثبت ملی شود تا محور وفاق ملی باشد.
اجرای حسامالدین سراج
یکی از جلوههای هنری مراسم، اجرای زنده حسامالدین سراج، خواننده مطرح کشور، با همراهی پیانونوازی محمدرضا عقیلی بود که حال و هوای خاصی به همایش بخشید.