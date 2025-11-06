شوک آبی در قلب ایران؛ پایان ۲ دهه رنج کشاورزان نزدیک است؟
کشت پاییزه در شرق اصفهان «لغو» شد! | زایندهرود در اتاق احیای ۴ طرح ملی
استاندار اصفهان به دلیل بحران شدید آب، رسماً لغو کشت پاییزه در شرق استان را اعلام کرد. همزمان، برای تأمین معیشت کشاورزان، طرح توسعه صنایع «آبصفر» در شهرک صنعتی ورزنه کلید خورد. نجات زایندهرود با پیگیری همزمان چهار پروژه عظیم آبرسانی ملی (مانند انتقال آب دریا) در دستور کار قرار گرفته است.
آذر ماه، قلب کویر و سرزمین گاوخونی، دیگر صدای شخم و رویش نخواهد شنید. در یک تصمیم سخت اما غیرقابل اجتناب، بحران آب، حکم توقف کامل فعالیتهای کشاورزی در مهمترین قطب تولید شرق کشور را صادر کرد. استاندار اصفهان، در شرایطی که بحران اقلیمی به شدیدترین نقطه خود رسیده، از یک سو خبر تلخ «لغو رسمی کشت پاییزه» را اعلام کرد و از سوی دیگر، نسخهای چندوجهی برای «نجات» اقتصاد کشاورزان و «احیای» شریان حیاتی ایران، زایندهرود، پیچید؛ نسخهای که با کلنگزنی در شهرک صنعتی ورزنه آغاز میشود و با اجرای ۴ مگاپروژه آبرسانی در سطح ملی ادامه مییابد.
اعلام رسمی لغو کشت پاییزه و نقشه راه توسعه پایدار شرق اصفهان
استان اصفهان در حالی که با شرایط سخت اقلیمی و بحران شدید کمآبی دست و پنجه نرم میکند، شاهد اعلام رسمی لغو کشت پاییزه در شرق استان است. همزمان، مسئولان با تأکید بر ملی بودن بحران زایندهرود و ضرورت اتحاد و مقاومت در برابر مشکلات، برنامههای جامعی را برای توسعه معیشت جایگزین و اجرای پروژههای کلان آبرسانی در دست اجرا دارند.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، به صراحت اعلام کرد: «یقیناً امسال کشت پاییزه با وجود شرایط کنونی تا پایان پاییز نخواهیم داشت.» وی دلیل این تصمیم را بحران شدید کمآبی در سراسر کشور دانست و خاطرنشان کرد که حتی کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و تبریز نیز با چالشهای جدی آب مواجهاند و شرایط اصفهان از همه دشوارتر است.
تدابیر معیشتی کشاورزان شرق اصفهان:
با وجود لغو کشت، استاندار اصفهان تأکید کرد که تدابیری برای معیشت کشاورزان شرق استان اندیشیده شده تا فشار مضاعفی بر دوش آنها نباشد و امکان تأمین درآمد و اشتغال از مسیرهای جایگزین فراهم شود. هدف این است که در سالهای آینده معیشت کشاورزان تأمین شود و رنجهای گذشته تکرار نگردد.
در پی لغو کشت پاییزه و ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار، توسعه شرق استان به اولویت اصلی مدیریت استان تبدیل شده است. مراسم کلنگزنی ۶ پروژه زیرساختی در شهرک صنعتی ورزنه، نمود بارز این رویکرد است.
-
اشتغال جایگزین: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ورزنه را کانونی از فرصتهای اقتصادی دانست و اعلام کرد که فعال شدن شهرک صنعتی میتواند حداقل یکسوم از بیکاری حدود ۴ هزار نفر در سه شهرستان شرق اصفهان را جذب کند و اقتصاد منطقه را از تکیه صرف بر کشاورزی نجات دهد.
-
رویکرد محیطزیستمحور: استاندار اصفهان تأکید کرد که صنایع مستقر در این شهرک آبصفر، کمکربن و سازگار با محیط زیست خواهند بود. این صنایع هیچ بار آبی بر منابع منطقه تحمیل نمیکنند و با استفاده از پساب و آبهای خاکستری، بیشترین اشتغال و ثروت را با کمترین مصرف آب ایجاد میکنند.
شهرک صنعتی ورزنه؛ موتور محرکه اقتصاد آبصفر
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اعلام کرد که یکسوم منابع این شرکت در سال جاری بر ورزنه متمرکز شده و پروژههای مهمی چون احداث نیروگاه ۲۰ مگاواتی انرژی خورشیدی و انتقال پساب شهری ورزنه با بودجهای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان برای تأمین آب صنایع در دست اجراست. هدف این است که اقتصاد منطقه بر پایه صنایع متنوع و معادن و نه صرفاً کشاورزی سنتی بنا شود.
زایندهرود در انتظار احیای ملی با ۴ پروژه راهبردی
مسئولان، احیای زایندهرود را یک مسئله ملی و پازل چندوجهی میدانند که با اجرای همزمان چهار پروژه محوری آبرسانی دنبال میشود. به گفته استاندار، زایندهرود شریان حیاتی اکوسیستم طبیعی ایران است و حیات بخش وسیعی از مناطق مرکزی کشور به آن وابسته است.
|پروژه آبرسانی
|وضعیت و اهمیت
|انتقال آب از خلیج فارس
|فاز نخست به بهرهبرداری رسیده و صنایع بزرگ (فولاد، ذوبآهن، پالایشگاه) را تأمین میکند. این اقدام بار برداشت از زایندهرود را به میزان قابل توجهی کاسته است.
|پروژه ماندگان
|جلسات اخذ مجوز زیست محیطی در حال برگزاری است و ابراز امیدواری شده که آب آن تا سال آینده به استان برسد.
|سامانه دوم آبرسانی اصفهان
|فاز اجرایی آن فعال شده و پروژهای حیاتی برای جلوگیری از بحران آب شرب اصفهان است.
|سد کوهرنگ ۳
|اجرای آن پس از سالها توقف، از سر گرفته شده و سد آن تا اواخر سال آینده یا اوایل ۱۴۰۶ به بهرهبرداری میرسد.
استاندار اصفهان با انتقاد از بیتوجهی به زایندهرود در سالهای گذشته، تأکید کرد که حل بحران نیازمند عزم جمعی، خودباوری و مشارکت مردم و نخبگان است و باید با برخورد جدی با چاههای غیرمجاز و برداشتهای غیرقانونی، مدیریت منابع آبی را تا نهایی شدن این چهار پروژه ادامه داد.