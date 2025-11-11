اصفهان برای هفتمین روز متوالی درگیر آلودگی شدید است؛ با ثبت AQI ۲۱۳ در کردآباد، هوا «بسیار ناسالم» شد. هواشناسی اصفهان با صدور هشدار زرد، تداوم انباشت آلاینده‌ها تا آخر هفته را تأیید کرد و از مردم خواست از تردد غیرضروری بپرهیزند. ایستگاه خمینی‌شهر نیز در اوج آلودگی از دسترس خارج شد.

نفس اصفهان به شماره افتاده است؛ نه یک روز و دو روز، بلکه برای هفتمین روز پیاپی، غبار سمی نفس‌گیرترین بحران این روزهای نصف جهان شده است. در حالی که ساکنان انتظار گشایشی در کیفیت هوا را می‌کشیدند، شاخص‌های آلودگی به یکباره مرز خطر را شکستند و وضعیت برخی مناطق به «بسیار ناسالم» رسید. گویی این بحران قرار نیست با یک اخطار ساده تمام شود؛ هواشناسی نیز درباره انباشت فاجعه‌بار آلاینده‌ها تا پایان هفته هشدار داده است. در جدیدترین تحول نگران‌کننده، ایستگاه سنجش آلودگی خمینی‌شهر که مدتی قرمز بود نیز از دسترس خارج شده است.

آلودگی هوا در اصفهان؛ هفت روز بد و رکوردشکنی نگران‌کننده در شاخص AQI

شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان صبح سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه، در هفتمین روز متوالی در وضعیت ناسالم قرار گرفت. میانگین شاخص کیفیت هوا (AQI) این کلان‌شهر بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز سه‌شنبه، ۱۲۶ AQI ثبت شد که در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

اما وضعیت لحظه‌ای در برخی مناطق شهر از عبور بحران از مرز ناسالم برای گروه‌های حساس حکایت دارد و به مرز «بسیار ناسالم» رسیده است. بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست، شاخص هوای اصفهان امروز در ایستگاه کردآباد به عدد نگران‌کننده ۲۱۳ AQI رسید که وضعیت بنفش و بسیار ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد (AQI بین ۲۰۱ تا ۳۰۰).

همچنین ایستگاه‌های خیابان ۲۵ آبان با ۱۵۴، رهنان و ولدان با ۱۵۷ AQI و قهجاورستان نیز وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم را تجربه می‌کنند.

تعطیلی ایستگاه خمینی‌شهر

در میان این وضعیت بحرانی، ایستگاه سنجش آلودگی خمینی‌شهر که طی روزهای اخیر شرایط قرمز آلودگی را نشان می‌داد، امروز از دسترس خارج شده است.

سقوط وضعیت نقاط مرکزی به محدوده ناسالم

نقاط مرکزی و پرتردد دیگر شهر نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند، از جمله: پارک زمزم (۱۱۸)، بزرگراه خرازی (۱۰۹)، زینبیه (۱۲۵)، خیابان فرشادی (۱۱۵)، فیض (۱۴۲) و بولوار کاوه (۱۴۷ AQI). تنها ایستگاه‌های رودکی (۸۶)، دانشگاه صنعتی (۷۵)، میرزا طاهر (۹۲) و هزار جریب (۸۰ AQI) وضعیت قابل قبول دارند.

تداوم کابوس آلودگی: هشدار زرد هواشناسی برای انباشت آلاینده‌ها

اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد، رسماً اعلام کرد که پایداری جو و شرایط مناسب برای انباشت آلاینده‌ها تا پایان هفته در استان ادامه خواهد داشت و کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی به شدت کاهش می‌یابد.

حجت‌الله علی عسکریان، کارشناس هواشناسی، اعلام کرد:

«از دوشنبه تا پایان هفته، جوی آرام و به نسبت پایدار بر استان حاکم خواهد بود که با غبار صبحگاهی در نواحی مرکزی همراه شده و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در ساعات پرتردد به حد ناسالم برای عموم وجود دارد.»

مناطق در معرض خطر و توصیه‌های جدی

هشدار سطح زرد شهرهای اصفهان، خمینی‌شهر، دهاقان، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، فرودگاه اصفهان، کبوترآباد، نجف‌آباد و مبارکه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هواشناسی بر لزوم کنترل و نظارت بر مصرف سوخت‌های فسیلی، پرهیز از فعالیت در فضای باز توسط افراد حساس، خودداری از فعالیت‌های صنعتی و استفاده از حمل‌ونقل عمومی تأکید کرده است.

دما زیر صفر در شش شهر

همزمان با بحران آلودگی، دمای استان تغییر محسوسی نداشته و کمینه دمای بامداد فردا در اصفهان دو درجه سانتی‌گراد خواهد بود. پیش‌بینی شده است که دمای زیر صفر در شهرهای بوئین میاندشت، چادگان، فرودگاه اصفهان، فریدن، شهرضا، شاهین‌شهر و میمه ثبت شود.