آلودگی هوای اصفهان و سه شهر دیگر برای نهمین روز متوالی ادامه دارد. میانگین شاخص کلانشهر اصفهان با ۱۴۹ AQI در مرز وضعیت ناسالم برای عموم قرار گرفته است و چندین ایستگاه همچون پروین اعتصامی وضعیت قرمز دارند. غبار صبحگاهی تا پایان هفته کیفیت هوا را کاهش خواهد داد.

اصفهان، مهد تمدن و هنر ایران، این روزها میزبان غباری سنگین و سمی است که نفس مردم را تنگ کرده است. عقربه‌های سنجش کیفیت هوا به مرز هشدار رسیده‌اند و خبر بد اینجاست: موج آلودگی قصد عقب‌نشینی ندارد. از ۹ روز پیش تاکنون، شهر تاریخی ما در چنگ ذرات معلق گیر افتاده و حالا با عدد ۱۴۹ AQI، فقط یک قدم با فاجعه زیست‌محیطی و اعلام وضعیت قرمز برای کل شهر فاصله داریم. وضعیت نه‌تنها در اصفهان، بلکه در سه شهر دیگر استان نیز به مرز بحران رسیده است.

نهمین روز متوالی: اصفهان در محاصره ذرات معلق سمی

شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان برای نهمین روز متوالی در وضعیت ناسالم قرار دارد. این آمار نگران‌کننده نه یک اتفاق، بلکه یک بحران جدی است که سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است. میانگین شاخص امروز اصفهان ۱۴۹ AQI اعلام شده است، به این معنی که عملاً در مرز وضعیت «ناسالم برای عموم» (قرمز) قرار گرفته‌ایم و هر لحظه احتمال اعلام وضعیت اضطراری برای تمامی شهروندان وجود دارد.

بررسی‌های انجام شده بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال تا ساعت ۸ صبح امروز نشان می‌دهد که هرچند میانگین شهر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۰۱ تا ۱۵۰) است، اما بسیاری از مناطق وارد وضعیت قرمز شده‌اند. این بدان معناست که حتی افراد سالم نیز در این مناطق در معرض خطر جدی ابتلا به مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی هستند.

وضعیت قرمز و فراتر از هشدار: ایستگاه‌هایی که رکورد شکستند

نقشه لحظه‌ای آلودگی هوای اصفهان نشان‌دهنده لکه‌های خطرناکی از آلودگی است که تمرکز آن‌ها در نقاط خاصی از شهر به اوج رسیده است. برخی ایستگاه‌ها مرز ۲۰۰ AQI را لمس کرده‌اند که نشان از شرایط بسیار خطرناک است:

پرخطرترین منطقه: خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۸۷ AQI ، نزدیک به وضعیت ۲۰۰ و بحرانی است.

مناطق با آلودگی بسیار بالا (قرمز): دانشگاه صنعتی (۱۷۳)، میرزا طاهر (۱۶۵)، سپاهان‌شهر و فرشادی (۱۶۴)، رهنان و کاوه (۱۶۲)، زینبیه (۱۶۱)، فیض (۱۵۹)، ۲۵ آبان و ولدان (۱۵۸ AQI).

متأسفانه، این بحران فراتر از پایتخت استان است. وضعیت هوای شهرهای خمینی شهر و قهجاورستان نیز به طور قطعی «قرمز» و ناسالم برای عموم اعلام شده است. شهر زرین‌شهر نیز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

آرامش موقت در برخی نقاط و پیش‌بینی هواشناسی برای ادامه هفته

در حالی که بخش‌های عمده‌ای از استان درگیر آلودگی هستند، چند نقطه وضعیت بهتری دارند:

وضعیت قابل قبول: مبارکه، شاهین‌شهر، نجف آباد، کاشان و شهرضا.

مناطق نسبتاً بهتر اصفهان: ایستگاه پارک زمزم (۱۳۴ AQI، ناسالم برای گروه‌های حساس) و ایستگاه‌های بزرگراه خرازی (۱۰۰) و رودکی (۸۰) که در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

هواشناسی اصفهان نیز در اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرده است که پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته جاری، غبار صبحگاهی خواهد بود. این غبار، عامل اصلی کاهش دید و به دنبال آن تشدید کاهش کیفیت هوا و تداوم وضعیت فعلی است. با توجه به این پیش‌بینی، انتظار می‌رود نهمین روز آلودگی، آخرین روز نباشد و شهروندان باید تا زمان وزش باد یا بارش‌های مؤثر، حداکثر ملاحظات بهداشتی را رعایت کنند.