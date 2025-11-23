به‌دلیل تشدید آلودگی هوا و صدور هشدار سطح نارنجی، تمامی مدارس و دانشگاه‌های اصفهان و ۸ شهرستان دیگر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر) غیرحضوری شدند. همچنین طرح زوج و فرد از درب منزل اجرایی شده و مادران شاغل دارای فرزند دبستانی مجاز به دورکاری هستند. فعالیت‌های عمرانی آلاینده نیز ممنوع اعلام شد.

آسمان اصفهان بار دیگر زیر چتر سنگین سرب و آلاینده‌ها پنهان شد تا زنگ خطر برای سلامت شهروندان، بلندتر از همیشه به صدا درآید. با پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر پایداری مطلق جو و انباشت غلظت آلاینده‌ها، کمیته اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان در نشستی فوری، تصمیماتی سخت‌گیرانه برای کنترل وضعیت اتخاذ کرد. این تصمیمات که زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را در روزهای میانی هفته تحت تأثیر قرار خواهد داد، از غیرحضوری شدن گسترده مراکز آموزشی تا محدودیت‌های شدید ترافیکی را شامل می‌شود تا شاید بتوان اندکی از بار سنگین این هوای سمی کاست. جزئیات دقیق این مصوبات که مستقیماً بر برنامه کاری و تحصیلی خانواده‌های اصفهانی اثرگذار است، در ادامه تشریح شده است.

جزئیات کامل تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفتگویی مشروح با اعلام نتایج جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، از تغییر وضعیت فعالیت آموزشی در سطح استان خبر داد. بر اساس این تصمیمات و با توجه به اینکه شاخص‌های آلودگی از روز دوشنبه تا پایان هفته روندی صعودی و نگران‌کننده خواهند داشت، مقرر شد تا آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش و همچنین کلیه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در روزهای سه‌شنبه (۴ آذر) و چهارشنبه (۵ آذر) به صورت کاملاً غیرحضوری برگزار شود.

این تصمیم با هدف کاهش مواجهه مستقیم دانش‌آموزان و دانشجویان با هوای آلوده و همچنین کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای آموزشی اتخاذ شده است. پایداری مطلق جو و عدم وزش باد مؤثر، شرایطی را ایجاد کرده که تنفس در فضای باز می‌تواند برای گروه‌های حساس و حتی افراد سالم مخاطره‌آمیز باشد.

لیست شهرستان‌های مشمول تعطیلی و آموزش مجازی

تعطیلی‌های اعلام شده تنها مختص به کلان‌شهر اصفهان نیست. طبق اعلام مدیریت بحران، این مصوبه شامل نواحی شش‌گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش‌وپرورش در شهرستان‌هایی است که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند. لیست کامل مناطقی که مدارس و دانشگاه‌های آن‌ها غیرحضوری شده‌اند عبارت است از:

شهرستان اصفهان

شهرستان فلاورجان

شهرستان نجف‌آباد

شهرستان خمینی‌شهر

شهرستان شاهین‌شهر

شهرستان برخوار

شهرستان مبارکه

شهرستان لنجان

ساکنان این مناطق باید توجه داشته باشند که تمامی کلاس‌های درس در پلتفرم‌های مجازی برگزار خواهد شد و حضور فیزیکی در مراکز آموزشی ممنوع است.

وضعیت مهدهای کودک، مادران شاغل و مراکز ورزشی

شیشه‌فروش در ادامه تشریح مصوبات، وضعیت سایر گروه‌ها را نیز مشخص کرد. بر این اساس، مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یادشده در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به طور کامل تعطیل خواهند بود.

همچنین برای حمایت از خانواده‌ها، مصوب شد که مادران شاغلی که دارای فرزند دانش‌آموز در مقطع ابتدایی هستند، می‌توانند با هماهنگی و موافقت مدیران دستگاه‌های اجرایی خود، در این دو روز به‌صورت دورکاری فعالیت کنند.

علاوه بر مراکز آموزشی، کلیه مراکز فرهنگی، مجموعه‌های ورزشی و مسابقات ورزشی نیز طی روزهای ۴ و ۵ آذرماه تعطیل اعلام شده‌اند تا از هرگونه تجمع و فعالیت بدنی در فضای باز که می‌تواند آسیب‌های ریوی را تشدید کند، جلوگیری شود.

اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل و محدودیت‌های ترافیکی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبات کمیته اضطرار، اعمال محدودیت‌های شدید ترافیکی است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد که از روز سه‌شنبه ۴ آذر تا پایان هفته، طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل در شهر اصفهان اجرایی می‌شود. ساعات اجرای این طرح به شرح زیر است:

صبح‌ها: از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰

عصرها: از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

پلیس راهور و معاونت ترافیک شهرداری مأموریت یافته‌اند تا با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت میدانی و مکانیزه، با متخلفان برخورد کنند. همچنین پلیس موظف شده است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی به‌طور جدی و بدون اغماض برخورد قانونی انجام دهد.

ممنوعیت مطلق فعالیت‌های عمرانی و سوزاندن ضایعات

به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، شیشه‌فروش با هشدار به واحدهای آلاینده اعلام کرد:

هرگونه فعالیتی که منجر به تشدید آلودگی هوا شود، ممنوع است. این ممنوعیت‌ها شامل موارد زیر است: عملیات خاک‌برداری و عمرانی: تمامی پروژه‌های شهری که منجر به تولید گردوغبار می‌شوند باید متوقف شوند. آتش زدن بقایای گیاهی: سوزاندن کاه و کلش و بقایای گیاهی در مزارع اکیداً ممنوع است. روشن کردن آتش در پارک‌ها: با توجه به شرایط اینورژن، روشن کردن آتش در پارک‌های تفریحی مانند پارک جنگلی ناژوان، حاشیه زاینده‌رود و پارک کوهستانی صفه ممنوع شده و شهرداری‌ها مکلف به برخورد با متخلفان هستند.

اداره کل محیط زیست استان اصفهان نیز مأموریت یافته است تا پایش روزانه و شبانه واحدهای صنعتی آلاینده را با جدیت ادامه دهد و با همکاری اداره صمت، نسبت به کاهش فعالیت یا تعطیلی موقت واحدهای تولیدی آلاینده در این ایام اقدام کند.

تمهیدات بهداشتی و توزیع سوخت پاک

در پایان جلسه کمیته اضطرار، بر لزوم اقدامات پیشگیرانه تأکید شد. مقرر گردید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به توزیع سوخت پاک در جایگاه‌های سوخت اقدام کرده و اداره محیط زیست بر این روند نظارت کند. همچنین عوامل اورژانس و شبکه‌های بهداشت و درمان موظف شدند تیم‌های سیار خود را در مناطق پر ازدحام و میادین اصلی شهرها افزایش دهند تا در صورت بروز مشکلات تنفسی برای شهروندان، امدادرسانی سریع صورت گیرد. شهرداری‌ها نیز ملزم به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شدند و باید نظارت دقیقی بر خاموش بودن اتوبوس‌ها در پایانه‌ها و پارکینگ‌ها (برای جلوگیری از کارکرد درجا) داشته باشند.

مدیریت بحران استان اصفهان در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد با کاهش سفرهای غیرضروری، استفاده حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و رعایت اصول خودحفاظتی (مانند استفاده از ماسک استاندارد)، در عبور از این شرایط بحرانی همکاری کنند.