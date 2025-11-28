جزئیات کامل تصمیمات دقیقه نودی کارگروه اضطرار برای شنبه ۸ آذر
تعطیلی مدارس اصفهان و 8 شهر دیگر، ادارات و دانشگاهها باز ماندند
به دلیل تشدید آلودگی هوا و پایداری جو، مدارس اصفهان و هشت شهر دیگر استان (فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، شاهینشهر، برخوار، مبارکه، لنجان و سجزی) در روز شنبه ۸ آذر غیرحضوری شد. مهدهای کودک تعطیل هستند اما ادارات و دانشگاهها باز خواهند بود. طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا نمیشود اما محدوده طرح فعال است.
با اعلام رسمی مدیریت بحران استانداری اصفهان، پرونده آموزش حضوری برای روز شنبه هشتم آذرماه بسته شد و دانشآموزان باید از خانه و از طریق بسترهای مجازی فرآیند یادگیری را دنبال کنند. منصور شیشهفروش با تشریح جزئیات این تصمیم اعلام کرد که این مصوبه تنها مختص به کلانشهر اصفهان نیست.
طبق مصوبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و دوم) در نواحی ششگانه شهر اصفهان و همچنین مناطق آموزش و پرورش در شهرستانهای فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، شاهینشهر، برخوار، مبارکه، لنجان و شهر سجزی به صورت کاملاً غیرحضوری برگزار خواهد شد. هدف از این تصمیم، کاهش مواجهه مستقیم کودکان و نوجوانان با هوای سمی و همچنین قطع زنجیره انتقال بیماریهای فصلی نظیر آنفلوانزا عنوان شده است که این روزها همپای آلودگی هوا سلامت عمومی را تهدید میکند.
نکته مهم در این میان، وضعیت مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی و مدارس استثنایی است. برخلاف مدارس عادی که آموزش در آنها جریان دارد (به صورت مجازی)، این مراکز در مناطق یادشده به طور کامل تعطیل خواهند بود و هیچگونه فعالیتی نخواهند داشت. همچنین مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله که قرار بود در مدارس برگزار شود، در شهرهای مشمول تعطیلی لغو و به زمان دیگری که هوا یاری کند، موکول شد.
امتیاز ویژه دورکاری برای مادران شاغل و کارمندان باردار
اگرچه ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی روز شنبه باز هستند و کارمندان باید در محل کار خود حاضر شوند، اما کارگروه اضطرار تبصرهای حمایتی برای گروهی از زنان شاغل در نظر گرفته است. بر این اساس، مادران شاغلی که دارای فرزند دانشآموز در مقطع ابتدایی هستند، با چالش نگهداری از فرزندان خود در خانه مواجه خواهند شد.
مدیریت بحران استان اعلام کرد که این مادران و همچنین بانوان کارمند باردار میتوانند با موافقت مدیران دستگاه اجرایی مربوطه، روز شنبه را به صورت دورکاری سپری کنند. این تصمیم با هدف کاهش تردد و همچنین تسهیل شرایط برای خانوادههایی اتخاذ شده که با غیرحضوری شدن مدارس، دغدغه مراقبت از فرزندان را دارند. با این حال، تاکید شده است که فعالیت کلیه ادارات، بانکها و دستگاههای خدماترسان طبق روال عادی برقرار است و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز کلاسهای خود را به صورت حضوری برگزار خواهند کرد.
اجرای سختگیرانه طرح زوج و فرد و برخورد با خودروهای دودزا
یکی از متهمان اصلی آلودگی هوای اصفهان، منابع متحرک و خودروها هستند. در همین راستا، پلیس راهور مأموریت یافته است تا نظارتهای خود را در روز شنبه به حداکثر برساند. طرح محدودیت تردد زوج و فرد خودروها در کلانشهر اصفهان بدون تغییر در ساعت اجرا، با جدیت تمام اعمال میشود.
این طرح طبق روال معمول در دو بازه زمانی، صبحها از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و عصرها از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در هسته مرکزی و محدودههای مشخص شده شهر اصفهان اجرایی میشود. مسئولان شهری امیدوارند با همکاری شهروندان و کاهش سفرهای غیرضروری، بار ترافیکی و به تبع آن غلظت آلایندهها در ساعات پیک کاهش یابد.
علاوه بر کنترل پلاکها، برخورد با خودروهای آلاینده وارد فاز جدیدی شده است. پلیس موظف شده است با هرگونه خودروی دودزا و فاقد معاینه فنی معتبر در سطح شهر به شدت برخورد و اعمال قانون کند. مدیریت بحران از شهروندان خواسته است تا حد امکان از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند و از ترددهای تکسرنشین در سطح شهر بپرهیزند.
ممنوعیت مطلق هرگونه عملیات خاکبرداری و آتشافروزی
بخش دیگری از مصوبات کارگروه اضطرار، هدف قرار دادن منابع ثابت آلاینده و فعالیتهای عمرانی تشدیدکننده گرد و غبار است. منصور شیشهفروش صراحتاً اعلام کرد که هرگونه فعالیت خاکبرداری و عمرانی که منجر به پراکنش گرد و غبار شود، در روز شنبه ممنوع است.
همچنین، سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع و باغهای اطراف شهرها که یکی از معضلات اصلی آلودگی هوا در فصول سرد است، جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد. این ممنوعیت دامنگیر تفریحات آخر هفته شهروندان نیز شده است؛ روشن کردن آتش در پارکهای جنگلی و تفریحی نظیر پارک ناژوان، پارک کوهستانی صفه و حاشیه رودخانه زایندهرود اکیداً ممنوع اعلام شده است. شهرداری اصفهان موظف است گشتهای ویژه خود را در این مناطق مستقر کرده و با هرگونه تخلف که منجر به تولید دود و آلودگی شود، برخورد نماید.
در بخش صنایع نیز، اداره کل حفاظت محیط زیست استان مکلف شده است پایشهای شبانهروزی خود را بر روی واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک افزایش دهد. این پایشها با همکاری اداره صمت انجام میشود تا در صورت مشاهده خروجیهای آلاینده، نسبت به کاهش فعالیت یا توقف خطوط تولید واحدهای خاطی اقدام فوری صورت گیرد. همچنین شرکت نفت موظف به توزیع سوخت پاک (یورو ۴) در جایگاههای سوخترسانی شده است تا حداقل آلایندگی از اگزوز خودروها خارج شود.