تنش میان پیشبینی و واقعیت؛ مدیرکل مدیریت بحران تشریح کر
معمای آلودگی هوای اصفهان: تصمیمات کارگروه، تابع پیشبینیهای هواشناسی است یا نیازمند عزم ملی؟
در روزهایی که نفس کشیدن در آسمان اصفهان تبدیل به دغدغه اصلی مردم شده است و تناقضاتی میان پیشبینیهای کاهش آلودگی و افزایش عملی غلظت آلایندهها در فضای عمومی مطرح میشود، مدیریت بحران استانداری اصفهان توضیحات شفافی را در خصوص مبنای تصمیمگیری کارگروه اضطراری ارائه کرده است. این توضیحات، نه تنها بر پایبندی کامل به قانون هوای پاک تأکید دارد، بلکه انگشت اتهام را متوجه نیاز به اصلاح ساختارهای کلان و حمایتهای ملی میسازد. برای اطلاع از جزئیات این روند پیچیده، دلایل لغو یا اعمال محدودیتها و سهم محیط زیست ملی در این ماجرا، تا پایان این گزارش همراه ما باشید.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در یک اظهارنظر رسمی و شفاف، اعلام کرد که تمامی تصمیمات کارگروه کاهش آلودگی هوای استان، بر پایه پیشبینیهای رسمی سازمان هواشناسی و مطابق با اصول و ضوابط مندرج در قانون هوای پاک گرفته میشود. او با اشاره به تصمیمات اخیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان، افزود که تمامی اقدامات صورت گرفته، مطابق قانون هوای پاک و برپایه پیشبینیهای هواشناسی انجام پذیرفته است.
او با تشریح روند تصمیمگیری درباره محدودیتهای اخیر آلودگی هوا در استان، مجدداً بر رعایت دقیق قانون هوای پاک تأکید کرد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان توضیح داد: بر اساس تبصره ماده سه این قانون، هرگاه پیشبینی هواشناسی به وضوح نشان دهد که غلظت آلایندهها افزایش خواهد یافت، کارگروه اضطراری آلودگی هوا بلافاصله تشکیل میشود. او به عنوان نمونه بیان کرد که در هفته گذشته، با اعلام سطح نارنجی آلودگی، جلسه کارگروه تشکیل شد و محدودیتهایی از جمله اعمال محدودیت در فعالیت مدارس، اعمال شد.
توضیح مدیریت بحران درباره اختلاف پیشبینیها و واقعیت میدانی
شیشهفروش در پاسخ به تناقضاتی که اخیراً درباره پیشبینی کاهش آلودگی در رسانهها مطرح شده بود اما در عمل غلظت آلایندهها افزایش یافت، توضیحاتی فنی ارائه کرد. او گفت: هواشناسی برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، پیشبینی سطح زرد (که به معنای خطر برای گروههای حساس است) را اعلام کرده بود. بر این اساس، جلسه کارگروه با حضور نمایندگان تخصصی هواشناسی، محیط زیست و مرکز بهداشت تشکیل شد.
در این جلسه فنی، تأکید شد که برپایه پیشبینیها، از روز دوشنبه غلظت آلایندهها کاهشی خواهد بود و این کاهش آلودگی با گذر امواج ناپایدار همراه است. شیشهفروش تأکید کرد که تصمیمات نهایی کارگروه، بر اساس همین دادههای پیشبینیشده رسمی اتخاذ شد. او افزود: اگر دادههای هواشناسی در سطح نارنجی باقی میماند، قطعاً محدودیتهایی مشابه هفته گذشته اعمال میشد. بنابراین، تصمیمات کارگروه تابع پیشبینیهای رسمی است و در صورت عدم تطابق این پیشبینیها با واقعیت عملی، باید در سازوکار پیشبینی بازنگری صورت گیرد. شیشهفروش همچنین تصریح کرد که اختلاف در پیشبینیها، ناشی از تفاوت در تفسیر دادههای هواشناسی و سنجش آلایندهها است.
عزم ملی، حلقه مفقوده در حل ریشهای بحران آلودگی هوای اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات جامع انجامشده در سطح استان برای کاهش آلودگی هوا، تأکید کرد که حل ریشهای مشکل آلودگی هوا در اصفهان مستلزم یک عزم ملی گسترده است.
سند جامع استانی: شیشهفروش اعلام کرد که اصفهان نخستین استان در سطح کشور است که دارای سند جامع کاهش آلودگی هوا است. این سند مهم در شورای برنامهریزی استان مصوب شده و سازمان محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای آن تعیین گردیده و جلسات پیگیری نیز بهطور مستمر برگزار میشود.
نیاز به حمایت ملی: با این وجود، او متذکر شد که بخشی از چالشهای ساختاری که استان با آن مواجه است، مانند نوسازی ناوگان حملونقل فرسوده و تجهیز صنایع به فناوریهای پاک، نیازمند تسهیلات و حمایتهای ملی است.
انتقاد از عملکرد محیط زیست ملی و تشدید نظارتهای قضایی
شیشهفروش در بخش دیگری از صحبتهای خود، به انتقاد از عملکرد محیط زیست در سطح ملی پرداخت. او بیان کرد: متأسفانه سازمان محیط زیست کشور باید پیگیری ویژهتری برای موضوعاتی نظیر تخصیص اعتبار به صنایع آلاینده بزرگ مانند ذوبآهن و نیروگاه منتظری اصفهان داشته باشد تا این واحدهای صنعتی بتوانند به استانداردهای محیط زیستی لازم دست یابند.
او در مقابل، به تشدید اقدامات نظارتی در سطح استان اشاره کرد و گفت: در استان، نظارتهای قضایی و محیط زیستی تشدید شده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد که از ابتدای آبانماه تاکنون، ۲۷۰ مورد گشت شبانهروزی در استان انجام شده که منجر به صدور اخطار و تشکیل ۷۷ پرونده قضایی شده است.
منصور شیشهفروش در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی خاص اصفهان و پدیده وارونگی دما که در فصول پاییز و زمستان شایع است، حل کامل و ریشهای مشکل آلودگی هوا در این استان، علاوه بر اقدامات قوی استانی، قطعاً نیازمند عزم ملی و حمایت از برنامههای کلان است.