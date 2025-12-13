کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان پس از ۹ ماه برای اولین بار در آذرماه به وضعیت پاک رسید. در حالی که ۱۰ منطقه استان از هوای پاک برخوردار شدند، شماری از شهرها وضعیت قابل قبول داشتند. کاشان با شاخص ۱۵۱ AQI و قهجاورستان کماکان در وضعیت هشدار و ناسالم باقی ماندند.

ساعاتی پیش، شاخص‌های سنجش کیفیت هوا در استان اصفهان پس از یک دوره طولانی آلودگی، خبر خوشی را به ساکنان این کلان‌شهر تاریخی مخابره کردند. پس از ۹ ماه نفس‌گیر، میانگین شاخص کیفیت هوا در اصفهان بالاخره به محدوده «پاک» بازگشت و امید به داشتن روزهای با آسمان آبی را زنده کرد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این هوای پاک در تمام نقاط استان فراگیر نشده و برخی شهرها همچنان درگیر شرایط هشدار و ناسالم هستند. جزئیات کامل وضعیت کیفیت هوا در استان اصفهان در بیست و دومین روز آذرماه نشان می‌دهد که مرزهای هوای پاک و آلوده در این استان به طرز نگران‌کننده‌ای مشخص شده است.

بازگشت شاخص‌ها به محدوده پاک پس از ۹ ماه

بر اساس آخرین داده‌های ثبت شده از ایستگاه‌های سنجش فعال کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان، صبح روز شنبه، بیست و دوم آذرماه، یک رکورد مثبت جدید به ثبت رسید. میانگین کلی شاخص کیفیت هوا (AQI) در این کلان‌شهر، عدد ۴۲ را نشان داد که این رقم نشان‌دهنده قرار گرفتن هوا در وضعیت پاک و رنگ سبز است. این اتفاق در حالی رخ داد که آخرین باری که اصفهان هوای پاک را تجربه کرده بود، به ۹ ماه قبل و فروردین‌ماه امسال بازمی‌گردد. در مجموع، کلان‌شهر اصفهان در سال جاری تنها دو روز هوای پاک را به خود دیده است که یکی از آن‌ها در همین ماه آذر ثبت شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) مقیاسی حیاتی است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوای تنفسی، از جمله مونوکسید کربن (CO)، اُزن (O۳)، دی‌اکسید نیتروژن (NO۲)، دی‌اکسید گوگرد (SO۲) و به ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) و ۱۰ میکرون را به یک عدد بدون واحد تبدیل کرده و وضعیت لحظه‌ای آلودگی را برای عموم و مسئولین نمایش می‌دهد.

این بهبود قابل توجه، مرهون وضعیت بسیار مناسب کیفی هوا در هشت ایستگاه کلیدی در داخل اصفهان و دو شهر دیگر استان است که همگی در محدوده پاک قرار گرفته‌اند.

جزئیات ایستگاه‌هایی با شاخص هوای پاک (AQI زیر ۵۰)

بر اساس پایش‌های انجام شده توسط سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست، داده‌های ایستگاه‌های زیر در وضعیت سبز و کاملاً پاک ثبت شده‌اند:

ایستگاه‌های درون شهر اصفهان: ایستگاه میرزا طاهر با پایین‌ترین شاخص استان: ۱۶ AQI ایستگاه‌های فیض و هزار جریب: ۲۴ AQI ایستگاه رودکی: ۲۹ AQI ایستگاه سپاهان شهر: ۳۱ AQI ایستگاه فرشادی: ۴۱ AQI ایستگاه ولدان: ۴۵ AQI ایستگاه دانشگاه صنعتی: ۴۶ AQI ایستگاه پارک زمزم: ۴۷ AQI

شهرهای دیگر استان: مبارکه: ۳۹ AQI بیمارستان صاحب الزمان شهرضا: ۳۲ AQI



این مناطق با قرار گرفتن در محدوده صفر تا ۵۰، بهترین شرایط تنفسی ممکن را در روز جاری دارا هستند.

آسمان برخی از شهرهای استان؛ از قابل قبول تا ناسالم برای عموم

در حالی که بخش‌هایی از اصفهان شاهد هوای پاک بودند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که کیفیت هوا در سایر نقاط استان در وضعیت‌های متفاوت و گاه نگران‌کننده‌ای قرار دارد.

وضعیت قابل قبول (سالم) در محدوده زرد (AQI بین ۵۱ تا ۱۰۰)

تعدادی از ایستگاه‌های شهری و شهرستان‌های استان در وضعیت قابل قبول (سالم) قرار دارند که نیاز به توجه و مراقبت را برای حفظ این وضعیت یادآور می‌شوند. این ایستگاه‌ها شامل:

ایستگاه‌های درون شهر اصفهان: خیابان ۲۵ آبان و بزرگراه خرازی: ۵۲ AQI رهنان: ۵۳ AQI پروین اعتصامی: ۵۵ AQI کردآباد: ۶۴ AQI زینبیه: ۶۷ AQI

شهرهای دیگر استان: خمینی شهر: ۵۴ AQI شاهین شهر: ۵۵ AQI زرین شهر: ۷۷ AQI علوم پزشکی کاشان: ۸۱ AQI



وضعیت بحرانی در قهجاورستان و کاشان؛ هشدار نارنجی و قرمز صادر شد

متأسفانه، دو منطقه از استان اصفهان همچنان در شرایط هشدار قرار دارند. قهجاورستان با ثبت شاخص ۱۱۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (رنگ نارنجی) قرار گرفته است؛ به این معنی که افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی، قلبی، کودکان و سالمندان باید از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.

بحرانی‌تر از آن، وضعیت کاشان است که با ثبت شاخص ۱۵۱ AQI دقیقاً در مرز ورود به وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه (رنگ قرمز) قرار دارد. در این وضعیت، توصیه می‌شود همه شهروندان از فعالیت‌های سنگین و طولانی در خارج از منزل خودداری کنند و گروه‌های آسیب‌پذیر باید در خانه بمانند.

در پایان این گزارش، طبقه‌بندی کامل شاخص کیفیت هوا (AQI) که از صفر تا ۵۰۰ متغیر است، یادآوری می‌شود: