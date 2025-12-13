جریان گاز طبیعی در روز یکشنبه، ۲۳ آذر ماه، به مدت ۱۲ ساعت (از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰) در بخش‌هایی از شهر اصفهان قطع خواهد شد. این قطعی اضطراری به دلیل اجرای تعمیرات اساسی در شبکه توزیع رخ می‌دهد و شامل خیابان‌های اصلی در ضلع شرقی خیابان امام خمینی و محلات اطراف آن است.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان امروز به طور رسمی اعلام کرد که به منظور انجام عملیات تعمیر و نگهداری ضروری بر روی شبکه توزیع، جریان گاز در برخی از خیابان‌های پرتردد و مسکونی شهر به طور موقت قطع خواهد شد. این قطعی که از ابتدای صبح روز یکشنبه آغاز می‌شود، مشترکان زیادی را در مناطق مرکزی شهر تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیازمند آمادگی و همکاری فوری شهروندان است. جزئیات دقیق این عملیات تعمیراتی و زمان‌بندی آن برای اطلاع‌رسانی هر چه سریع‌تر به شهروندان در ادامه آمده است.

قطعی ۱۲ ساعته جریان گاز در اصفهان؛ عملیات تعمیر و نگهداری شبکه توزیع

بر اساس اعلام رسمی روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مشترکان ساکن در تعدادی از خیابان‌های اصلی و فرعی شهر باید خود را برای یک دوره قطعی ۱۲ ساعته در روز یکشنبه، بیست و سوم آذرماه آماده کنند. این تصمیم با هدف اجرای تعمیرات اساسی و لازم بر روی خطوط و تأسیسات شبکه انتقال گاز اتخاذ شده است که برای تضمین پایداری و ایمنی توزیع گاز در بلندمدت کاملاً ضروری به شمار می‌رود.

جزئیات دقیق زمان و مکان قطعی گاز

این عملیات فنی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه، ۲۳ آذرماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا ساعت ۲۰:۰۰ شب همان روز به طول بیانجامد. مشترکان باید در نظر داشته باشند که طی این ۱۲ ساعت، دسترسی آن‌ها به گاز طبیعی به طور کامل قطع خواهد بود.

مناطقی که به طور مشخص تحت پوشش این عملیات و قطعی جریان گاز قرار می‌گیرند، شامل تمامی خیابان‌ها و کوچه‌های واقع در ضلع شرق خیابان امام خمینی و همچنین خیابان‌های زیر هستند:

خیابان زرین

خیابان دانش

خیابان باباگلی

خیابان امیرکبیر

خیابان جهاد

خیابان مشیرالدوله

خیابان امام حسین

خیابان قائم مقام شمالی

خیابان قائم مقام جنوبی

خیابان پرتو

از مشترکان ساکن در این مناطق تقاضا می‌شود که برای حفظ ایمنی کامل در طول دوره قطعی و پس از وصل مجدد جریان، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

درخواست همکاری از مشترکان برای ایمنی و جلوگیری از حوادث

شرکت گاز استان اصفهان ضمن ابراز قدردانی از صبر و همراهی مشترکان در طول اجرای این تعمیرات ضروری، تأکید ویژه‌ای بر رعایت نکات ایمنی دارد. مهم‌ترین درخواست از تمامی مشترکان منازل و اماکن تجاری واقع در محدوده‌های اعلام شده این است که:

شیرهای اصلی وسایل گازسوز خود (مانند اجاق گاز، بخاری و آبگرمکن) را در طول مدت قطعی جریان گاز بسته نگه دارند. پس از پایان عملیات و وصل مجدد جریان گاز در ساعت ۲۰:۰۰، از باز کردن ناگهانی شیرها و روشن کردن همزمان وسایل گازسوز خودداری کنند. در صورت استشمام هرگونه بوی گاز پس از وصل شدن جریان، فوراً با شماره اضطراری ۱۹۴ تماس بگیرند.

این تدابیر برای جلوگیری از هرگونه نشت گاز، تجمع آن در محیط بسته و بروز حوادث ناگوار هنگام وصل شدن مجدد فشار گاز به شبکه، حیاتی است و عدم رعایت آن می‌تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد. شرکت گاز استان امیدوار است با اجرای موفقیت‌آمیز این عملیات تعمیراتی، شبکه توزیع گاز در این مناطق برای فصل سرما تقویت شده و خدمت‌رسانی با اطمینان بیشتری ادامه یابد.