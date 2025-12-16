گزارش تفکیکی از دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش آلایندگی در صبح سهشنبه
تنفس اصفهان در وضعیت «قابلقبول»؛ تضاد شاخصها میان مرکز شهر و مناطق صنعتی + جدول کامل
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان در صبح سهشنبه ۲۵ آذرماه با ثبت عدد میانگین ۸۴ در وضعیت سالم (قابلقبول) قرار گرفت. در حالی که اکثر ایستگاههای مرکزی شرایط مطلوبی را نشان میدهند، ایستگاه دانشگاه صنعتی و شاهینشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم هستند. جزئیات شاخص ۱۶ ایستگاه در ادامه آمده است.
صبح امروز سهشنبه بیست و پنجم آذرماه، دادههای دریافتی از سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیطزیست نشان میدهد که وضعیت تنفسی در کلانشهر اصفهان پس از نوسانات روزهای اخیر، در شرایط «قابلقبول» تثبیت شده است. بر اساس پایشهای انجام شده از ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در نقاط مختلف شهر تا ساعت ۸ صبح، میانگین شاخص کیفی هوا (AQI) روی عدد ۸۴ قرار گرفته است. با این وجود، بررسی دقیق نقشههای آلودگی حاکی از یک تضاد آشکار در کیفیت هوا میان مناطق مسکونی مرکزی و نواحی حاشیهای و صنعتی شمال شهر است.
جدول شاخص کیفیت هوای اصفهان به تفکیک ایستگاهها
بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در سرورهای مرکز پایش، وضعیت آلایندگی در محلات مختلف اصفهان نوسان قابل توجهی دارد. در حالی که ایستگاه میرزا طاهر پاکترین هوا را نشان میدهد، مناطق شمال شهر درگیر آلودگی شدید هستند.
جزئیات شاخص کیفی هوا در ۱۶ ایستگاه فعال شهر اصفهان در جدول زیر آمده است:
|ردیف
|نام ایستگاه
|شاخص کیفی (AQI)
|وضعیت
|۱
|میرزا طاهر
|۴۴
|پاک (سبز)
|۲
|هزار جریب
|۶۸
|قابل قبول
|۳
|پارک زمزم
|۷۰
|قابل قبول
|۴
|فیض
|۷۰
|قابل قبول
|۵
|کردآباد
|۷۱
|قابل قبول
|۶
|رودکی
|۷۲
|قابل قبول
|۷
|زینبیه
|۷۵
|قابل قبول
|۸
|سپاهانشهر
|۷۸
|قابل قبول
|۹
|خیابان فرشادی
|۷۸
|قابل قبول
|۱۰
|خیابان ۲۵ آبان
|۸۱
|قابل قبول
|۱۱
|ولدان
|۸۱
|قابل قبول
|۱۲
|خیابان پروین اعتصامی
|۸۲
|قابل قبول
|۱۳
|میدان انقلاب
|۸۶
|قابل قبول
|۱۴
|رهنان
|۹۸
|قابل قبول (در آستانه ناسالم)
|۱۵
|کاوه
|۱۳۵
|ناسالم برای گروههای حساس
|۱۶
|دانشگاه صنعتی
|۱۵۹
|ناسالم برای عموم (قرمز)
تحلیل وضعیت: دو روی سکه در اصفهان
نکته قابل تأمل در گزارش امروز که در جدول بالا نیز مشهود است، تفاوت فاحش کیفیت هوا در دو نقطه متفاوت شهر است. ایستگاه میرزا طاهر با ثبت عدد ۴۴ AQI، تنها نقطهای است که شهروندان در آن هوای کاملاً «پاک» تنفس میکنند.
در نقطه مقابل، وضعیت در مبادی ورودی شمالی و مناطق دانشگاهی نگرانکننده است. ایستگاه کاوه با ثبت عدد ۱۳۵ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) قرار دارد و بدتر از آن، ایستگاه دانشگاه صنعتی با عبور از مرزهای هشدار و ثبت عدد ۱۵۹، وضعیت «قرمز» و ناسالم برای عموم را نشان میدهد. این اختلاف اعداد (از ۴۴ تا ۱۵۹) نشاندهنده تأثیر مستقیم کانونهای ترافیکی سنگین و صنایع بر کیفیت هوای مناطق شمالی شهر است.
وضعیت هشدار در شهرهای اقماری
گستره آلایندهها تنها محدود به کلانشهر اصفهان نبوده و شهرهای اطراف را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارشهای دریافتی، امروز هوای شهرهای خمینیشهر، مبارکه و منطقه قهجاورستان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) طبقهبندی شده است.
وضعیت در شاهینشهر اما وخیمتر گزارش شده و شاخص کیفی هوا در این شهر صنعتی، همراستا با منطقه دانشگاه صنعتی اصفهان، در وضعیت «قرمز» و ناسالم برای تمام اقشار جامعه قرار دارد. کارشناسان به ساکنان این مناطق توصیه میکنند از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
راهنمای شاخصهای کیفیت هوا (AQI)
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری استاندارد است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده (شامل مونوکسید کربن، دیاکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژندار، اوزون و ذرات معلق) را به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند.
-
۰ تا ۵۰: هوای پاک
-
۵۱ تا ۱۰۰: هوای سالم (قابل قبول)
-
۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
-
۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای عموم
-
۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
-
۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک