ثبت رکوردهای عجیب بارشی در مناطق کویری و اعلام آمادهباش مدیریت بحران
زمستان سخت در راه اصفهان؛ چوپانان در صدر جدول بارشها و آغاز سقوط ۱۵ درجهای دما
با فعالشدن سامانه قدرتمند بارشی در استان اصفهان، منطقه کویری چوپانان با ۲۹ میلیمتر بارش رکورددار شد. اداره کل هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به تداوم بارشها تا جمعه و کاهش محسوس ۸ تا ۱۲ درجهای دما و یخبندان سراسری تا دوشنبه هشدار داد و بر لزوم مدیریت مصرف انرژی و ایمنی جادهها تأکید کرد.
در ۲۴ ساعت گذشته، نقشه جوی استان اصفهان دستخوش تغییرات شگرفی شده است؛ تغییراتی که منجر به ثبت رکوردهای بارشی کمسابقه در خشکترین نقاط استان گردید و دستگاههای اجرایی را به حالت آمادهباش درآورد. در حالی که تصور میشد مناطق کوهستانی غرب استان پیشتاز بارشها باشند، دادههای ایستگاههای سینوپتیک نشان میدهد که کانون اصلی تخلیه انرژی این سامانه در قلب کویر مرکزی بوده است. همزمان با این تحولات جوی و تداوم ناپایداریها، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور «هشدار سطح نارنجی»، از ورود یک توده هوای سرد و بروز پدیده «بیهنجاری دمایی» خبر داده است که میتواند سیستم حملونقل و شبکه انتقال انرژی استان را با چالشهای جدی مواجه کند.
جزئیات آماری بارشها؛ شگفتیسازی مناطق کویری در جدول نزولات جوی
بررسی دقیق گزارشهای واصله از مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان، حاوی نکات قابل تأملی است. برخلاف الگوهای معمول، بیشترین میزان بارش در ۲۴ ساعت منتهی به امروز، نه در سرچشمههای زایندهرود، بلکه در ایستگاه «چوپانان» از توابع شهرستان نایین با رقم قابل توجه ۲۹ میلیمتر به ثبت رسیده است. این حجم از بارندگی برای یک منطقه کویری در بازه زمانی کوتاه، یک رخداد هواشناسی قابل توجه محسوب میشود.
پس از چوپانان، شهر انارک با ثبت ۱۱.۱ میلیمتر بارش در رتبه دوم پربارشترین مناطق استان قرار گرفته است. تحلیل دادهها نشان میدهد که دامنه فعالیت این سامانه بسیار گسترده بوده است؛ به طوری که نطنز با ۱۰ میلیمتر، شهرستانهای آران و بیدگل و خور و بیابانک با ۹.۳ میلیمتر و منطقه دهق با ۹.۱ میلیمتر بارندگی، سهم قابل توجهی از این سامانه داشتهاند.
در سایر نقاط استان نیز ارقام زیر توسط ایستگاههای بارانسنجی مخابره شده است:
-
چادگان: ۸.۴ میلیمتر
-
عسکران: ۷.۱ میلیمتر
-
خوانسار: ۶.۸ میلیمتر
-
نایین: ۵.۷ میلیمتر
-
زواره: ۵ میلیمتر
-
گلپایگان: ۴.۳ میلیمتر
-
کاشان: ۴.۱ میلیمتر
-
میمه: ۲.۱ میلیمتر
همچنین کلانشهر اصفهان نیز بینصیب نمانده و طبق اعلام رسمی، میزان بارش در مرکز شهر تا ظهر امروز به ۹.۲ میلیمتر رسیده است که نویدبخش تلطیف هوا و کاهش آلایندههاست.
تحلیل هشدار نارنجی؛ از اختلال در ناوگان حملونقل تا مخاطرات کشاورزی
لیلا امینی، رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان، با تشریح وضعیت پیشرو اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی فعلی تا اواخر وقت روز جمعه با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت. این سامانه با پدیدههایی نظیر بارش متناوب برف و باران، وقوع رعد و برق، مهآلودگی غلیظ، وزش تندبادهای لحظهای و در نقاط مستعد بارش تگرگ همراه خواهد بود.
صدور هشدار سطح نارنجی به معنای احتمال بالای بروز خسارت و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است. بر اساس این هشدار، طی روزهای آتی احتمال وقوع مخاطرات زیر وجود دارد: ۱. اختلال در ناوگان حملونقل: شامل تأخیر یا لغو پروازها، کندی حرکت قطارها و اختلال در تردد جادهای. ۲. لغزندگی و کاهش دید: بارش برف و کولاک در مناطق برفگیر و گردنهها، همراه با مه غلیظ، شرایط رانندگی را دشوار خواهد کرد. ۳. سیلابی شدن و آبگرفتگی: احتمال جاری شدن روانآبها (بهویژه از سرچشمههای استانهای مجاور)، سیلابی شدن مسیلها و آبگرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نیست. ۴. خسارت به زیرساختها: وزش باد شدید میتواند به سازههای موقت، گلخانهها و تأسیسات انتقال نیرو آسیب برساند.
سقوط آزاد دما و گسترش جغرافیای یخبندان
یکی از مهمترین بخشهای گزارش هواشناسی، پیشبینی کاهش شدید دماست. با عبور سامانه بارشی و نفوذ توده هوای سرد پرفشار، از بعدازظهر جمعه (۲۸ آذر) تا روز دوشنبه (یکم دی ماه)، استان اصفهان با کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد مواجه خواهد شد. این افت دما در مناطق کوهستانی و سردسیر به صورت نقطهای تا ۱۵ درجه نیز خواهد رسید که منجر به یخبندان و یخزدگی سطح جادهها میشود.
طبق اعلام هواشناسی، دامنه این سرما و «بیهنجاری دمایی» تقریباً تمام شهرستانهای استان را در بر میگیرد، از جمله: آران و بیدگل، اردستان، اسلامآباد موگویی، انارک، باغبهادران، بویین میاندشت، سمیرم، چادگان، خمینیشهر، فریدن، دهاقان، برخوار، شاهینشهر و میمه، شهرضا، فرودگاه شهید بهشتی، فریدونشهر، فلاورجان، کبوترآباد، کوهپایه، لنجان، مبارکه، مهاباد، مورچهخورت، نجفآباد و ورزنه.
الزامات مدیریت انرژی و توصیههای ایمنی به شهروندان
با توجه به برودت هوا، فشار بر شبکه حاملهای انرژی (گاز و برق) افزایش خواهد یافت. هواشناسی اصفهان اکیداً توصیه کرده است که مدیریت مصرف انرژی در بخشهای خانگی و صنعتی در دستور کار قرار گیرد. همچنین کنترل دمای مدارس و مهدهای کودک برای جلوگیری از بیماری دانشآموزان و اتلاف انرژی ضروری است.
در بخش کشاورزی و تأسیسات نیز، عایقبندی لولههای آب برای جلوگیری از ترکیدگی، تنظیم دمای گلخانهها، مرغداریها و دامداریها، و استفاده از ضد یخ در رادیاتور خودروها و ماشینآلات کشاورزی از جمله اقدامات حیاتی برای کاهش خسارات احتمالی است. رانندگان نیز باید پیش از تردد در جادههای برونشهری، از سلامت فنی خودرو و همراه داشتن زنجیر چرخ اطمینان حاصل کنند.