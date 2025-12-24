ثبت رکورد آلودگی در میان کلانشهرهای کشور
وضعیت قرمز در اصفهان؛ شاخص آلودگی از مرز ۱۶۱ گذشت / کردآباد در آستانه وضعیت بنفش
شاخص لحظهای کیفیت هوای اصفهان در صبح چهارشنبه سوم دیماه با ثبت عدد ۱۶۱ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار گرفت. ایستگاه کردآباد با شاخص ۱۹۴ آلودهترین نقطه گزارش شده است. شهرهای شاهینشهر و کاشان نیز در وضعیت قرمز هستند. کارشناسان علت این وضعیت را سکون جوی و وارونگی دما اعلام کردهاند.
بحران آلایندههای جوی در اصفهان بار دیگر تشدید شد و بر اساس آخرین دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص لحظهای کیفی هوا (AQI) در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه سوم دیماه به عدد ۱۶۱ رسید که نشاندهنده وضعیت «قرمز» و ناسالم برای تمامی گروههای جامعه است. طبق گزارشهای رسمی مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در حال حاضر آلودهترین کلانشهر ایران محسوب میشود و غلظت آلایندهها در ایستگاههای سنجش این شهر، شرایط بحرانیتری را نسبت به تهران، مشهد و سایر کلانشهرها نشان میدهد. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، علت تداوم و تشدید این وضعیت را پایداری جو، ماندگاری توده هوای سرد و پدیده وارونگی دما اعلام کرده که موجب انباشت آلایندهها در لایههای پایینی جو شده است.
جزئیات آماری ایستگاههای سنجش؛ نیمی از شهر در محاصره آلودگی شدید
بررسی دقیق دادههای دریافتی از ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در سطح کلانشهر اصفهان که تا ساعت هفت و هشت صبح بهروزرسانی شدهاند، حاکی از گستردگی آلودگی در اکثر مناطق شهری است. بر اساس این آمار، ایستگاه «کردآباد» با ثبت شاخص ۱۹۴ در صدر آلودهترین مناطق قرار گرفته و تنها ۶ واحد با وضعیت بنفش (بسیار ناسالم) فاصله دارد. پس از آن، ایستگاه «دانشگاه صنعتی» با شاخص ۱۷۸ و «سپاهانشهر» با عدد ۱۷۴، بیشترین میزان غلظت آلایندهها را به ثبت رساندهاند.
وضعیت در سایر مناطق پرتردد شهر نیز نامطلوب گزارش شده است. ایستگاه «احمدآباد» عدد ۱۷۰ و خیابان «پروین اعتصامی» عدد ۱۶۸ را نشان میدهند. همچنین ایستگاههای «فیض» با شاخص ۱۶۷، «هزار جریب» با ۱۶۶، «بلوار کاوه» با ۱۶۲ و «میدان انقلاب» با ۱۶۱ همگی در محدوده قرمز قرار دارند که بیانگر شرایط ناسالم برای عموم شهروندان است. علاوه بر این مناطق، ایستگاههای خیابان «فرشادی» با ۱۵۸، و مناطق «۲۵ آبان»، «رودکی» و «زینبیه» هر کدام با ثبت عدد ۱۵۵ و «پارک زمزم» با ۱۵۱، دیگر نقاطی هستند که از مرز سلامت عبور کرده و در وضعیت قرمز طبقهبندی شدهاند.
در مقابل، تنها سه ایستگاه شرایطی متفاوت اما همچنان ناسالم را گزارش کردهاند. ایستگاههای «میرزا طاهر» با شاخص ۱۴۶، «رهنان» و «ولدان» هر دو با عدد ۱۴۱ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) قرار دارند. لازم به ذکر است که ایستگاه سنجش در منطقه «قهجاورستان» در زمان تنظیم این گزارش قطع بوده است.
وضعیت قرمز در شهرهای اقماری و صنعتی استان
دامنه آلودگی هوا تنها محدود به مرکز استان نیست و دادههای ایستگاههای پایش در شهرستانهای اطراف نیز شرایط مشابهی را نشان میدهند. شهرهای «شاهینشهر» و «کاشان» نیز صبح چهارشنبه را با وضعیت قرمز آغاز کردند و شاخص کیفیت هوا در این شهرها بیانگر شرایط ناسالم برای عموم مردم است.
همچنین شهرهای صنعتی مجاور اصفهان شامل «زرینشهر» و «مبارکه» در وضعیت نارنجی قرار دارند و هوای این مناطق برای گروههای حساس ناسالم تشخیص داده شده است. در این میان، تنها شهرهای «شهرضا» و «خمینیشهر» بر اساس دادههای موجود، وضعیت قابل قبول و سالمی را تجربه میکنند.
تداوم پایداری جوی و هشدارهای هواشناسی
اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به افزایش غلظت آلایندهها هشدار داده است. طبق پیشبینیهای هواشناسی، به دلیل استقرار الگوی سکون جوی و عدم وزش باد مؤثر، شرایط برای تخلیه آلایندهها فراهم نیست و احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق مرکزی و صنعتی استان، بهویژه کلانشهر اصفهان در ساعات آینده وجود دارد. این نهاد پیش از این نیز هشدار داده بود که در صورت عدم کنترل منابع انتشار آلایندههای ثابت و متحرک، رسیدن کیفیت هوا به سطح ناسالم برای عموم قطعی خواهد بود.
توصیههای بهداشتی و مفاهیم شاخص AQI
با توجه به قرارگیری شاخص در بازه ۱۵۱ تا ۲۰۰ (وضعیت قرمز)، کارشناسان بهداشت اکیداً توصیه میکنند که تمامی افراد جامعه از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. این هشدار برای گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران دارای سابقه قلبی و تنفسی از اهمیت حیاتی برخوردار است. متخصصان تغذیه نیز مصرف مایعات فراوان، سبزیجات و میوههای تازه حاوی آنتیاکسیدان را برای کاهش اثرات سموم وارد شده به بدن پیشنهاد میکنند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) معیاری استاندارد برای سنجش غلظت آلایندههایی نظیر مونوکسید کربن، دیاکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژندار، ازن و ذرات معلق (PM2.5 و PM10) است. طبق این استاندارد، عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب میشود.