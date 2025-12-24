نشست خبری مشترک کانون بازنشستگان و آتیه سازان حافظ جهت معرفی خدمات بیمه تکمیلی و مزایای بسته طلایی

در راستای ارتقای سطح خدمات سلامت و افزایش پوشش بیمه ای بازنشستگان، نشست خبری مشترک کانون های بازنشستگان تأمین اجتماعی استان و شرکت آتیه سازان حافظ با حضور مدیران کانون بازنشستگان، مدیر شعبه آتیه سازان حافظ استان و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست، مدیران کانون بازنشستگی استان ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از بازنشستگان، به اهمیت اجرای صحیح قرارداد بیمه تکمیلی و دسترسی آسان تر به خدمات درمانی اشاره کردند. همچنین مدیر آتیه سازان حافظ استان با تشریح جزئیات بسته طلایی (طرح دوم) ، تفاوت ها و مزایای آن را نسبت به طرح پایه تبیین کردند.

در طرح طلایی، تعهدات درمانی، دارویی و بستری بیماران خاص و صعب العلاج و تعهدات سرفصل های خدمات پاراکلینیکی، تشخیصی و درمانی سرپایی و آزمایشات نیز برای بیمه شدگان مربوطه بدون سقف خواهد بود و ویزیت و دارو نیز که از درخواست های اصلی و همیشگی بازنشستگان بود هر کدام تا سقف۵میلیون تومان پوشش داده می شود و بازنشستگان محترم می توانند با مراجعه به سایت آتیه سازان حافظ و مشاهده جدول تعهدات ریز خدمات هر بسته را مشاهده نمایند.

این نشست با هدف اطلاع رسانی دقیق، تقویت شفافیت و افزایش اعتماد بازنشستگان برگزار گردید.