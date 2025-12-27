فوری: لغو کلیه امتحانات داخلی مدارس اصفهان و ۱۰ شهر دیگر در روز ۷ دی
طبق آخرین اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، به دلیل شرایط اضطرار آلودگی هوا و تصمیمات اتخاذ شده، امتحانات داخلی مدارس اصفهان در روز یکشنبه ۷ دی ماه لغو شد. این تصمیم به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و کاهش تردد در سطح شهر در نظر گرفته شده است.
طبق آخرین اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، به دلیل شرایط اضطرار آلودگی هوا و تصمیمات اتخاذ شده، امتحانات داخلی مدارس اصفهان در روز یکشنبه ۷ دی ماه لغو شد. این تصمیم به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و کاهش تردد در سطح شهر در نظر گرفته شده است.
لیست مناطق و شهرستانیهایی که امتحانات آنها لغو شده است
بر اساس اظهارات «سلمانی»، رئیس اداره اطلاعرسانی آموزش و پرورش استان، دانشآموزان ساکن در مناطق زیر مشمول این ابلاغیه هستند:
-
نواحی ۶ گانه شهر اصفهان
-
کاشان و آرانوبیدگل
-
نجفآباد و خمینیشهر
-
فلاورجان و لنجان
-
شاهینشهر و برخوار
-
مبارکه و شهر سجزی
وضعیت امتحانات نهایی و داخلی؛ چه امتحانی برگزار میشود؟
بسیاری از دانشآموزان درباره تفاوت آزمونها سوال دارند. طبق بخشنامه جدید:
-
امتحانات داخلی: کلیه آزمونهای مدرسهای (داخلی) در تاریخ یکشنبه ۷ دی لغو است. زمان جایگزین این امتحانات توسط مدیران مدارس اطلاعرسانی خواهد شد.
-
امتحانات نهایی: دانشآموزانی که امتحان نهایی (کشوری) دارند، باید طبق برنامه قبلی در حوزههای امتحانی حاضر شوند. امتحانات نهایی به هیچ وجه لغو نشده است.
اطلاعیه رسمی: زمان برگزاری آزمونهای لغو شده، با تشخیص مدیر مدرسه و پس از پایان تقویم امتحانی دیماه تعیین خواهد شد.
علت تعطیلی و لغو آزمونها چیست؟
تداوم پایداری جوی و افزایش شاخص آلایندهها در کلانشهر اصفهان و شهرستانهای صنعتی اطراف، باعث شد تا کارگروه اضطرار آلودگی هوا حکم به غیرحضوری شدن مدارس و لغو آزمونهای حضوری (غیر نهایی) بدهد.
جدول خلاصه وضعیت آزمونهای ۷ دی اصفهان
|نوع آزمون
|وضعیت برگزاری
|توضیحات
|امتحانات داخلی (نواحی ۱۰ گانه)
|لغو شد
|زمان جایگزین توسط مدرسه اعلام میشود
|امتحانات نهایی (کشوری)
|برگزار میشود
|دانشآموزان باید در حوزه حضور یابند
|کلاسهای آموزشی
|غیرحضوری
|آموزش در بستر شبکه شاد دنبال میشود
سوالات متداول
آیا امتحانات نهایی اصفهان هم فردا ۷ دی لغو است؟
خیر؛ امتحانات نهایی طبق برنامه قبلی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد و شامل این لغوی نیست.
امتحانات لغو شده چه زمانی برگزار میشود؟
تعیین زمان دقیق بر عهده مدیریت هر مدرسه است، اما معمولاً این آزمونها به انتهای برنامه امتحانی منتقل میشوند.