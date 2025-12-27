طبق آخرین اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، به دلیل شرایط اضطرار آلودگی هوا و تصمیمات اتخاذ شده، امتحانات داخلی مدارس اصفهان در روز یکشنبه ۷ دی ماه لغو شد. این تصمیم به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و کاهش تردد در سطح شهر در نظر گرفته شده است.

لیست مناطق و شهرستانی‌هایی که امتحانات آن‌ها لغو شده است

بر اساس اظهارات «سلمانی»، رئیس اداره اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش استان، دانش‌آموزان ساکن در مناطق زیر مشمول این ابلاغیه هستند:

نواحی ۶ گانه شهر اصفهان

کاشان و آران‌وبیدگل

نجف‌آباد و خمینی‌شهر

فلاورجان و لنجان

شاهین‌شهر و برخوار

مبارکه و شهر سجزی

وضعیت امتحانات نهایی و داخلی؛ چه امتحانی برگزار می‌شود؟

بسیاری از دانش‌آموزان درباره تفاوت آزمون‌ها سوال دارند. طبق بخشنامه جدید:

امتحانات داخلی: کلیه آزمون‌های مدرسه‌ای (داخلی) در تاریخ یکشنبه ۷ دی لغو است. زمان جایگزین این امتحانات توسط مدیران مدارس اطلاع‌رسانی خواهد شد. امتحانات نهایی: دانش‌آموزانی که امتحان نهایی (کشوری) دارند، باید طبق برنامه قبلی در حوزه‌های امتحانی حاضر شوند. امتحانات نهایی به هیچ وجه لغو نشده است.

اطلاعیه رسمی: زمان برگزاری آزمون‌های لغو شده، با تشخیص مدیر مدرسه و پس از پایان تقویم امتحانی دی‌ماه تعیین خواهد شد.

علت تعطیلی و لغو آزمون‌ها چیست؟

تداوم پایداری جوی و افزایش شاخص آلاینده‌ها در کلان‌شهر اصفهان و شهرستان‌های صنعتی اطراف، باعث شد تا کارگروه اضطرار آلودگی هوا حکم به غیرحضوری شدن مدارس و لغو آزمون‌های حضوری (غیر نهایی) بدهد.

جدول خلاصه وضعیت آزمون‌های ۷ دی اصفهان

نوع آزمون وضعیت برگزاری توضیحات امتحانات داخلی (نواحی ۱۰ گانه) لغو شد زمان جایگزین توسط مدرسه اعلام می‌شود امتحانات نهایی (کشوری) برگزار می‌شود دانش‌آموزان باید در حوزه حضور یابند کلاس‌های آموزشی غیرحضوری آموزش در بستر شبکه شاد دنبال می‌شود

سوالات متداول

آیا امتحانات نهایی اصفهان هم فردا ۷ دی لغو است؟

خیر؛ امتحانات نهایی طبق برنامه قبلی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد و شامل این لغوی نیست.

امتحانات لغو شده چه زمانی برگزار می‌شود؟

تعیین زمان دقیق بر عهده مدیریت هر مدرسه است، اما معمولاً این آزمون‌ها به انتهای برنامه امتحانی منتقل می‌شوند.