بازگشت آلایندهها به آسمان نصفجهان؛
هوای اصفهان در دهمین روز دیماه ناسالم شد؛ ثبت وضعیت قرمز در سپاهانشهر و خیابان پروین
بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش آلودگی، میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در صبح چهارشنبه ۱۰ دیماه با عدد ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) قرار گرفت. در این میان، مناطق سپاهانشهر و خیابان پروین با عبور از شاخص ۱۵۳، وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم را تجربه میکنند.
صبح امروز چهارشنبه، دهمین روز از دیماه، بار دیگر شاهد افزایش غلظت آلایندههای جوی در آسمان کلانشهر اصفهان بودیم؛ وضعیتی که موجب شد شاخص میانگین کیفیت هوا از مرز استاندارد عبور کرده و شرایط را برای گروههای حساس جامعه دشوار سازد. دادههای دریافتی از سامانه پایش کیفی هوای کشور و ایستگاههای سنجش محیطزیست نشان میدهد که با وجود تفاوت در غلظت آلایندهها در نقاط مختلف شهر، برآیند کلی وضعیت هوا در شرایط «نارنجی» قرار گرفته است. این گزارش تحلیلی که بر مبنای اطلاعات دقیق ۱۷ ایستگاه فعال در سطح شهر تا ساعت ۸ صبح امروز تنظیم شده است، جزئیات کاملی از وضعیت تنفسی محلات مختلف اصفهان را ارائه میدهد که دانستن آن برای برنامهریزی ترددهای روزانه شهروندان ضروری است.
حاکمیت وضعیت نارنجی بر میانگین هوای شهر
بر اساس آخرین گزارشهای رسمی منتشر شده توسط خبرنگار مهر و دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیطزیست (منطقه اصفهان)، میانگین شاخص کیفی هوای این کلانشهر (AQI) در صبح چهارشنبه ۱۰ دیماه، بر روی عدد ۱۰۲ ثبت شده است. قرار گرفتن شاخص میانگین در بازه ۱۰۱ تا ۱۵۰، به منزله حاکمیت وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» است.
در چنین شرایطی، کارشناسان بهداشت و محیطزیست اکیداً توصیه میکنند که افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان، فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. اگرچه عدد ۱۰۲ فاصله اندکی با مرز سالم (۱۰۰) دارد، اما نشاندهنده انباشت تدریجی آلایندهها در لایههای پایینی جو است که نیازمند توجه ویژه شهروندان و مسئولان شهری است.
وضعیت قرمز و خطرناک در دو منطقه پرتردد
اگرچه میانگین شهر در وضعیت هشدار (نارنجی) قرار دارد، اما بررسی نقطه به نقطه ایستگاههای سنجش آلودگی حاکی از آن است که برخی مناطق اصفهان شرایط بسیار نامساعدتری را تجربه میکنند. طبق آمار ثبت شده، دو ایستگاه سنجش آلودگی وضعیت «قرمز» یا «ناسالم برای عموم مردم» را مخابره کردهاند:
-
ایستگاه خیابان پروین اعتصامی: این منطقه که یکی از شریانهای اصلی و پرتردد شرق اصفهان محسوب میشود، با ثبت عدد ۱۵۳ AQI، آلودهترین نقطه شهر در صبح امروز بوده است.
-
منطقه سپاهانشهر: ساکنان این منطقه در جنوب اصفهان نیز هوایی با شاخص ۱۵۳ AQI را تنفس میکنند که نشاندهنده غلظت بالای ذرات معلق در این ناحیه است.
در وضعیت قرمز (شاخص ۱۵۱ تا ۲۰۰)، تمامی افراد جامعه (و نه فقط گروههای حساس) ممکن است اثرات بهداشتی ناشی از آلودگی هوا را تجربه کنند و اعضای گروههای حساس نیز ممکن است با اثرات جدیتری بر سلامت خود مواجه شوند.
جزئیات آلودگی در مناطق با وضعیت هشدار (نارنجی)
علاوه بر دو منطقه قرمز یاد شده، بخش قابل توجهی از ایستگاههای سنجش در نقاط مرکزی و پرترکم شهر، اعدادی را نشان میدهند که بیانگر آلودگی هوا برای گروههای حساس است. جزئیات شاخص آلایندگی در این ایستگاهها به شرح زیر است:
-
ایستگاه کردآباد: با ثبت عدد ۱۳۹، در آستانه ورود به وضعیت قرمز قرار دارد.
-
خیابان فیض: شاخص کیفی هوا در این منطقه عدد ۱۳۳ را نشان میدهد.
-
منطقه احمدآباد: عدد ۱۳۱ برای این ایستگاه ثبت شده است.
-
میدان انقلاب: به عنوان مرکز شهر و یکی از نقاط ترافیکی، شاخص ۱۱۹ را تجربه میکند.
-
خیابان ۲۵ آبان: عدد ۱۱۳ در تابلوهای سنجش این منطقه به ثبت رسیده است.
-
منطقه کاوه: در شمال اصفهان، شاخص آلایندگی عدد ۱۰۷ را نشان میدهد.
تنفس هوای قابل قبول در ۹ منطقه اصفهان
در میان گزارشهای مربوط به آلودگی، خوشبختانه نیمی از ایستگاههای سنجش فعال در سطح شهر، وضعیت «قابل قبول» یا «سالم» (رنگ زرد) را نشان میدهند. این مناطق که عمدتاً در غرب یا نقاطی با جریان هوای بهتر قرار دارند، عبارتند از:
-
دانشگاه صنعتی: با شاخص ۶۰، پاکترین هوا را در میان ایستگاههای گزارششده دارد.
-
خیابان میرزا طاهر: عدد ۶۱ را نشان میدهد که شرایط مطلوبی است.
-
پارک زمزم: شاخص ۶۳ در این ایستگاه ثبت شده است.
-
منطقه ولدان: عدد ۶۸ گزارش شده است.
-
منطقه رهنان: شاخص کیفیت هوا بر روی ۸۱ قرار دارد.
-
بزرگراه خرازی: با وجود تردد خودروها، عدد ۸۴ را نشان میدهد.
-
خیابان فرشادی: شاخص ۸۵ در این منطقه مرکزی ثبت شده است.
-
خیابان رودکی: عدد ۹۳ را نشان میدهد.
-
منطقه زینبیه: با شاخص ۹۹، دقیقاً در مرز بین هوای سالم و ناسالم قرار گرفته است.
راهنمای تفسیر شاخصهای کیفیت هوا (AQI)
برای درک دقیقتر گزارشهای روزانه آلودگی هوا، آشنایی با تعاریف استاندارد شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index) ضروری است. این شاخص، معیاری علمی است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را اندازهگیری کرده و به یک عدد واحد تبدیل میکند. آلایندههای اصلی شامل مونوکسید کربن (CO)، اُزن (O3)، دیاکسید نیتروژن (NO2)، دیاکسید گوگرد (SO2) و ذرات معلق (PM10 و PM2.5) هستند.
طبق این استاندارد جهانی، وضعیت هوا به شش دسته تقسیم میشود:
-
۰ تا ۵۰ (پاک): رنگ سبز؛ کیفیت هوا رضایتبخش است و خطری ندارد.
-
۵۱ تا ۱۰۰ (سالم/قابل قبول): رنگ زرد؛ کیفیت هوا قابل قبول است اما ممکن است برای تعداد بسیار کمی از افراد حساس، واکنشهایی ایجاد کند.
-
۱۰۱ تا ۱۵۰ (ناسالم برای گروههای حساس): رنگ نارنجی؛ اعضای گروههای حساس ممکن است اثرات بهداشتی را تجربه کنند اما عموم مردم کمتر تحت تأثیر قرار میگیرند.
-
۱۵۱ تا ۲۰۰ (ناسالم): رنگ قرمز؛ همه افراد ممکن است اثرات بهداشتی را تجربه کنند.
-
۲۰۱ تا ۳۰۰ (بسیار ناسالم): رنگ بنفش؛ هشدار جدی بهداشتی برای تمام ساکنان.
-
۳۰۱ تا ۵۰۰ (خطرناک): رنگ قهوهای؛ اخطار جدی و شرایط اضطراری برای کل جمعیت.
این دادهها به صورت روزانه پایش و ثبت میشوند تا شهروندان بتوانند بر اساس آن، فعالیتهای روزانه خود را مدیریت کرده و از سلامت خود در برابر آلودگی هوا محافظت نمایند.