علیرضا زمان‌پور، سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، از وقوع انفجار شدید ناشی از نشت گاز در یک منزل مسکونی واقع در منطقه گلبهار شرقی نجف‌آباد خبر داد. در پی این حادثه که ظهر امروز به وقوع پیوست، دو زن دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید محمد منتظری منتقل گردیدند.

ظهر دیروز، وقوع یک حادثه انفجار در بافت مسکونی شهرستان نجف‌آباد، سکوت منطقه «گلبهار شرقی» را شکست و نیروهای امدادی را به محل حادثه کشاند. بر اساس اعلام رسمی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، نشت گاز شهری در یک واحد مسکونی منجر به بروز این رخداد شد که علاوه بر خسارات احتمالی، سلامت ساکنان را به خطر انداخت. بلافاصله پس از مخابره این گزارش به سامانه ۱۱۵، تیم‌های عملیاتی اورژانس با اولویت بالا برای نجات مصدومان وارد عمل شدند تا اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای آسیب‌دیدگان این واقعه انجام دهند.

جزئیات حادثه و اعلام وضعیت ویژه در نجف‌آباد

علیرضا زمان‌پور، رئیس و سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تأیید این خبر، به تشریح ابعاد حادثه پرداخت. وی اظهار داشت: حوالی ظهر امروز، تماسی با اتاق فرمان اورژانس برقرار شد که حکایت از یک حادثه ویژه در شهرستان نجف‌آباد داشت. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن بود که انفجاری بر اثر نشت گاز در یک منزل مسکونی واقع در منطقه «گلبهار شرقی» رخ داده است.

زمان‌پور با اشاره به اهمیت سرعت عمل در حوادث مرتبط با انفجار گاز تصریح کرد: با توجه به ماهیت حادثه و احتمال وجود مصدومان متعدد یا محبوس شده، بلافاصله مکانیزم‌های پاسخ اضطراری فعال شد و نزدیک‌ترین واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به موقعیت جغرافیایی اعلام شده اعزام گردید.

وضعیت مصدومان و اقدامات درمانی اولیه

سرپرست اورژانس استان اصفهان در ادامه توضیحات خود به وضعیت آسیب‌دیدگان اشاره کرد و گفت: پس از حضور سریع کارشناسان اورژانس در محل و ارزیابی اولیه صحنه، مشخص شد که در جریان این انفجار، دو نفر از ساکنان منزل که هر دو خانم بودند، دچار مصدومیت شده‌اند.

وی افزود: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی بلافاصله اقدامات درمانی اولیه، شامل تثبیت وضعیت حیاتی و مدیریت جراحات ناشی از موج انفجار را در همان محل حادثه برای مصدومان انجام دادند. این اقدامات حیاتی به منظور جلوگیری از وخامت حال مصدومان پیش از انتقال به مرکز درمانی صورت گرفت.

انتقال به بیمارستان منتظری و پایان عملیات

علیرضا زمان‌پور در بخش پایانی گزارش خود، از انتقال موفقیت‌آمیز مصدومان خبر داد. وی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، هر دو بانوی مصدوم توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف‌آباد منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی‌تر قرار گیرند.

رئیس اداره اورژانس پیش‌بیمارستانی استان تأکید کرد که وضعیت مصدومان تحت کنترل نیروهای درمانی قرار دارد و عملیات امدادرسانی در این حادثه با موفقیت و سرعت عمل به پایان رسیده است. وقوع چنین حوادثی بار دیگر لزوم بازبینی دقیق سیستم‌های گازرسانی منازل و رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از نشت گاز را به شهروندان یادآور می‌شود.