گزارش لحظهبهلحظه از آخرین دادههای ایستگاههای سنجش آلایندهها
دو چهره متفاوت آسمان در استان؛ هوای اصفهان «سالم» ماند، کاشان به وضعیت «قرمز» رسید
بر اساس جدیدترین گزارشهای محیطزیست تا ساعت ۹ صبح امروز، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با شاخص میانگین ۷۷ در شرایط قابلقبول قرار دارد؛ هرچند بزرگراه خرازی وضعیت نارنجی را نشان میدهد. در مقابل، شهرستان کاشان با عبور از مرز هشدار، در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده است.
صبح امروز، دادههای دریافتی از سامانه پایش کیفی هوای کشور، تصویری دوگانه از وضعیت تنفسی در استان اصفهان را ترسیم کرد. در حالی که ساکنان مرکز استان پس از روزهای پرنوسان، صبحی با هوای «قابلقبول» را آغاز کردند، شهروندان در شمال استان و شهرستان کاشان با شرایط اضطراری و هوای «ناسالم» مواجه شدهاند. طبق گزارش رسمی خبرگزاری صداوسیما و تأییدیه مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوا (AQI) در کلانشهر اصفهان بر اساس خروجی ۱۷ ایستگاه سنجش فعال، تا ساعت ۹ صبح امروز روی عدد ۷۷ قرار گرفته است که نشاندهنده استقرار وضعیت زرد است. با این حال، واکاوی دقیقتر آمارها نشان میدهد که توزیع آلایندهها در سطح شهر یکسان نبوده و یک نقطه ترافیکی مهم در وضعیت هشدار برای گروههای حساس قرار دارد.
جدول وضعیت شاخص کیفی هوا در ایستگاههای هفدهگانه اصفهان
بررسیهای میدانی و دادههای آنلاین سامانه کنترل کیفیت هوا نشان میدهد که اکثر مناطق مسکونی و پرتردد اصفهان در محدوده استاندارد سلامت قرار دارند. برای درک بهتر وضعیت نقطهبهنقطه کلانشهر اصفهان، جزئیات شاخص آلودگی در مناطق مختلف در جدول زیر قابل مشاهده است:
|منطقه
|شاخص
|وضعیت هوا
|رنگ شاخص
|خرازی
|۱۱۴
|ناسالم (گروههای حساس)
|نارنجی
|میدان احمدآباد
|۹۷
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|پروین اعتصامی
|۸۶
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|دانشگاه صنعتی
|۷۹
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|فرشادی
|۷۹
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|زینبیه
|۷۸
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|سپاهانشهر
|۷۶
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|رهنان
|۷۴
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|انقلاب
|۷۳
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|خیبان فیض
|۷۳
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|کردآباد
|۷۳
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|۲۵ آبان
|۷۱
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|ولدان
|۷۱
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|بولوار کاوه
|۶۴
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|پارک زمزم
|۶۲
|سالم (قابل قبول)
|زرد
|میرزا طاهر
|۶۰
|سالم (قابل قبول)
|زرد
تحلیل نوسان آلایندهها؛ از میرزا طاهر تا احمدآباد
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، توزیع آلایندهها در سطح شهر همگن نیست. «خیابان میرزا طاهر» با ثبت شاخص ۶۰، پاکترین هوا را در میان ایستگاههای فعال به خود اختصاص داده است و پس از آن، «پارک زمزم» و «بلوار کاوه» در رتبههای بعدیِ باکیفیتترین هوای امروز قرار دارند.
در سوی دیگر جدول، برخی مناطق اگرچه در وضعیت زرد هستند، اما به مرزهای هشدار نزدیک شدهاند. بالاترین عدد در میان ایستگاههای دارای وضعیت سالم، متعلق به «میدان احمدآباد» با شاخص ۹۷ است که تنها چند پله تا ورود به وضعیت ناسالم فاصله دارد.
بزرگراه خرازی؛ تنها نقطه نارنجی در نقشه هوای اصفهان
برخلاف ثبات نسبی در اکثر نقاط شهر، وضعیت در شریانهای اصلی ترافیکی متفاوت است. طبق اعلام سازمان محیطزیست و همانگونه که در صدر جدول دادهها مشخص شده، ایستگاه سنجش کیفیت هوا در «بزرگراه شهید خرازی» عدد ۱۱۴ را ثبت کرده است. این شاخص بیانگر وضعیت «نارنجی» است که به معنای «ناسالم برای گروههای حساس» تلقی میشود. کارشناسان بهداشت توصیه میکنند کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای قلبی و ریوی در ساعات اوج ترافیک از تردد طولانیمدت در حاشیه این بزرگراه خودداری کنند.
وضعیت قرمز و هشدار جدی برای شهروندان کاشان
در حالی که اصفهان هوایی نسبتاً آرام را سپری میکند، گزارشها از شمال استان نگرانکننده است. دادههای ایستگاههای سنجش در شهرستان «کاشان» نشان میدهد که شاخص کیفی هوا در این شهر از مرز ۱۵۰ عبور کرده و در وضعیت «قرمز» قرار گرفته است. وضعیت قرمز به معنای «ناسالم برای عموم افراد جامعه» است. در این شرایط، غلظت آلایندهها به سطحی رسیده که میتواند برای تمامی افراد خطرناک باشد و احتمال بروز عوارض تنفسی در جمعیت عمومی افزایش مییابد. مسئولان به شهروندان کاشانی توصیه اکید دارند که از فعالیتهای سنگین خارج از منزل اجتناب ورزیده و ترددهای غیرضروری را به حداقل برسانند.
راهنمای تفسیر رنگبندی و اعداد شاخص آلودگی (AQI)
برای درک بهتر ارقام ارائه شده در جدول و متن گزارش، یادآوری طبقهبندی استاندارد شاخص کیفیت هوا ضروری است. بر اساس تعاریف بینالمللی:
-
۰ تا ۵۰ (سبز): هوای پاک
-
۵۱ تا ۱۰۰ (زرد): هوای سالم و قابل قبول
-
۱۰۱ تا ۱۵۰ (نارنجی): ناسالم برای گروههای حساس
-
۱۵۱ تا ۲۰۰ (قرمز): ناسالم برای عموم مردم
-
۲۰۱ تا ۳۰۰ (بنفش): بسیار ناسالم
-
۳۰۱ تا ۵۰۰ (قهوهای): خطرناک
با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و پایداری احتمالی جو در روزهای سرد سال، پایش مداوم این شاخصها برای حفظ سلامت شهروندان اهمیت ویژهای دارد.